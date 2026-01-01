Equity Trust Company är en ledande finansiell tjänsteleverantör som är specialiserad på självstyrda IRA-konton. Video är ett viktigt medium för kundengagemang och utbildning i branschen. Jesse Briley, Equity Trusts Senior Manager of Marketing Engagement, leder ett team som fokuserar på att skapa engagerande innehåll i flera olika kanaler för att effektivt nå sin målgrupp.

När Jesse insåg den växande betydelsen av video satte han upp ambitiösa mål för att utöka företagets videoproduktion. För att öka videoproduktionen sökte företaget innovativa lösningar för att öka effektiviteten och skala upp innehållsskapandet. HeyGen levererade en lösning som förändrade arbetssättet och gjorde det möjligt för Equity Trust att effektivisera sitt arbetsflöde och optimera sina resurser.

Att hantera resursbegränsningar och effektivitetsproblem

En betydande utmaning var begränsade resurser, vilket gjorde det svårt att producera videoinnehåll i den omfattning och kvalitet de hade tänkt sig. Dessutom krävde skapandet av professionella videor mycket tid och arbete, särskilt från företagets Director of Education. Som en mycket efterfrågad ämnesexpert hade direktören begränsad tillgänglighet för videoinspelningar.

”Mängden innehåll som team producerar verkar öka för varje år för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga”, säger Jesse. ”Skalbarhet är viktigt och innehållsteam behöver en växande uppsättning verktyg som möjliggör automatisering och effektivitet, vilket i allt högre grad inkluderar användning av AI.”

Teamet behövde också leva upp till publikens höga förväntningar, där professionellt och autentiskt innehåll var ett krav. Videor behövde spegla Equity Trusts fokus på kvalitet utan att uppfattas som ”AI-genererade”, eftersom det var helt avgörande att behålla tittarnas förtroende och trovärdighet. Dessa utmaningar tydliggjorde behovet av en mer skalbar och effektiv lösning som kunde stötta teamets mål för videoproduktion och bevara publikens förtroende.

Utnyttja HeyGen för skalbar och autentisk videoproduktion

Equity Trust upptäckte HeyGen under en onlinesökning och bestämde sig för att testa dess innovativa AI-videofunktioner. För Jesse och hans team gick experimentet ut på att ta reda på om AI-genererade videor kunde uppfylla deras mål: att producera högkvalitativt, skalbart innehåll, minska produktionstiden och resursberoendet samt behålla äktheten för att bevara målgruppens förtroende.

På bara en timme skapade teamet en digital avatar av sin utbildningschef och fångade både hans röst och visuella närvaro. Detta gjorde det möjligt för Equity Trust att skapa utbildningsvideor av professionell kvalitet för sociala medier, intern utbildning och kundengagemang utan att kräva chefens direkta medverkan och tid. Genom att minska flaskhalsar och säkerställa jämn kvalitet öppnade det här innovativa arbetssättet nya möjligheter för skalbar och autentisk innehållsskapande.

”Med HeyGen kunde vi skapa korta, rappa videor som ändå höll en professionell kvalitet. Det var särskilt effektivt för sociala medier”, sa Jesse. ”Skalbarheten det gav var avgörande för vårt team.”

Förändra videoproduktion med AI-drivna lösningar

Efter inledande tester och viss finjustering integrerade Equity Trust framgångsrikt HeyGen i sin innehållsskapandeprocess. Resultaten var betydande:

Tidsbesparing : Innan HeyGen krävdes det över fem timmars arbete för att producera en enda video. Med HeyGen kunde samma resultat uppnås på några minuter, vilket förbättrade produktiviteten avsevärt.

: Innan HeyGen krävdes det över fem timmars arbete för att producera en enda video. Med HeyGen kunde samma resultat uppnås på några minuter, vilket förbättrade produktiviteten avsevärt. Innehållsvolym : Teamet skapade 12 videor under en kort tidsperiod, något som tidigare inte var möjligt på grund av begränsade resurser.

: Teamet skapade 12 videor under en kort tidsperiod, något som tidigare inte var möjligt på grund av begränsade resurser. Mångsidighet: AI-videorna användes i flera olika kanaler, bland annat TikTok, YouTube Shorts och Instagram Reels. Även om de främst var kundinriktade användes videorna också i intern utbildning.

”HeyGen är framtiden för skalbar innehållsskapande,” sa Jesse. ”För små team eller till och med enskilda kreatörer är AI-verktyg som HeyGen oersättliga.”

Genom att utnyttja HeyGens AI-funktioner kunde Equity Trust anpassa innehåll till specifika målgrupper och testa olika avatarer för att matcha olika demografier. Plattformens förmåga att skala upp videoproduktion effektivt utan att belasta interna resurser ligger i linje med teamets långsiktiga mål och säkerställer att de kan möta en växande efterfrågan.

I takt med att AI-tekniken utvecklas visar Equity Trusts erfarenhet vilken förvandlande potential verktyg som HeyGen har för moderna marknadsföringsteam.