Dolsten & Co. är en AI-först kreativ byrå grundad av Simon Dolsten, en erfaren kreativ chef med bakgrund i att skapa högklassiga varumärkesberättelser. Efter att ha lett kreativt arbete för globala varumärken som Michelob Ultra och Volkswagen, och producerat Emmy-belönade kampanjer på Super Bowl-nivå, bestämde sig Simon för att bygga en byrå anpassad för en ny era av kreativitet – där teknik förstärker fantasin i stället för att begränsa den.

Dolsten & Co. arbetar med ett brett spektrum av kunder, från personlighetsdrivna varumärken till stora företagsorganisationer, och hjälper dem att berätta historier som berör känslomässigt samtidigt som de rör sig i takt med dagens tempo. Även om Simons grund i berättande förblev central gjorde traditionella produktionsmodeller det svårt att experimentera, prototypa och snabbt förverkliga ambitiösa idéer.

HeyGen gav Dolsten & Co. ett sätt att skapa, iterera och leverera kreativt arbete med hög kvalitet på dagar i stället för månader, och låste upp idéer som tidigare kändes omöjliga.

Stora idéer som bromsas av traditionell produktion

Innan de började använda HeyGen stod Dolsten & Co. inför samma utmaning som de flesta kreativa byråer: behovet av snabbhet. Att förvandla en idé till något som kunder faktiskt kunde se och reagera på krävde omfattande arbete i ett tidigt skede.

”Du kunde egentligen inte skapa en prototyp eller ett proof of concept snabbt”, förklarade Simon. ”Du var tvungen att komma till kunderna med ett långt manus eller en presentation på 100 sidor.”

I traditionella reklammiljöer kunde produktionen av en reklamfilm på bara 30 sekunder ta månader och kosta miljontals dollar. När inspelningen väl var klar var de kreativa teamen ofta låsta vid det material de hade fångat på plats, med begränsade möjligheter att utveckla eller iterera.

”För kreatörer är det begränsande”, sa Simon. ”Du vill fortsätta bygga, testa och förbättra, men processen tillåter det inte.”

Detta saktade ner samarbetet, ökade risken och gjorde det svårare att utforska djärva idéer, särskilt sådana som involverar nya format som interaktiva avatarer eller AI‑drivna berättelser.

Använd HeyGen för att ta fram prototyper, iterera och skapa i högt tempo

HeyGen förändrade i grunden hur Dolsten & Co. arbetar med idéer. I stället för att sälja in koncept genom manus eller statiska presentationer kunde teamet nu ge kunderna något fungerande och färdigutvecklat inom några dagar.

”Med HeyGen kan du ta med något som redan har kvalitet och kapacitet”, sa Simon. ”Att skapa något verkningsfullt tillsammans går mycket snabbare och blir mycket enklare.”

Plattformen gör att teamet kan ta fram prototyper direkt, iterera utifrån feedback och utveckla koncept över tid. Till skillnad från traditionell produktion, där materialet är låst, möjliggör HeyGen kontinuerlig förfining.

”Du kan skapa den första versionen, ta den till en kund och sedan fortsätta bygga vidare på den”, sa Simon. ”Den här förmågan att utvecklas är otroligt kraftfull för kreatörer.”

HeyGen gjorde det också möjligt att kombinera berättande och teknik på nya sätt. Dolsten & Co. började experimentera med digitala tvillingar och avatarer som kunde utbilda, underhålla eller leverera företagsbudskap med realism och känslomässig finess.

”Det som överraskade mig mest var funktionaliteten”, sa Simon. ”Du kan bygga in kunskap i dem, göra dem pedagogiska, underhållande eller varumärkesanpassade. De kan fylla så många roller.”

Låsa upp idéer som tidigare kändes omöjliga

När teamet drev plattformen längre fram gjorde HeyGen det möjligt att genomföra projekt som gick långt bortom snabbare annonser eller prototyper.

Dolsten & Co. skapade en en timme lång AI-genererad långfilm med realistiska dialoger och munrörelser, något som Simon beskriver som tidigare otänkbart. Det som tidigare kändes som ett avlägset koncept producerades och lanserades på bara några veckor.

”HeyGen gjorde det möjligt för oss att göra saker som låg långt bortom våra drömmar”, sa Simon.

Teamet utforskade också uppslukande, individuella interaktiva upplevelser med realistiska avatarer. Dessa upplevelser hjälpte till att bygga förtroende hos konsumenter, kunder och till och med pressen genom att kombinera avancerad teknik med ett mänskligt ansikte och en mänsklig röst.

”Målet är inte att ersätta mänsklig interaktion”, förklarade Simon. ”Det är att förstärka den.”

HeyGen gjorde också lokalisering och skalning betydligt enklare. En enda berättelse kunde väckas till liv på flera språk, så att varumärken kan nå globala målgrupper utan att skapa om innehållet från grunden.

Snabbare leverans, starkare momentum och mätbar effekt

Effekten på hastighet och effektivitet märktes direkt. Arbete som tidigare tog sex månader att producera kunde nu slutföras på så lite som sex dagar.

”Den hastigheten förändrar allt”, sa Simon. ”Vi kan sälja in mer arbete, kunderna får resultat snabbare och kvaliteten förblir hög.”

Utöver siffrorna skapade HeyGen framåtrörelse. Att se idéer snabbt bli verklighet gav energi till både interna team och kunder.

”När jag såg den första videon vi skapade med HeyGen kändes det som magi”, sa Simon. ”Du kunde äntligen skapa i den takt du vill.”

Det tempot gjorde samarbetet enklare, feedback mer användbar och kreativiteten mer iterativ. I stället för att vänta i månader på resultat kunde kunderna reagera på färdigt material nästan direkt.

För Simon ligger det verkliga värdet med HeyGen i att förena mänskligt berättande med avancerad teknik.

”Du måste fortfarande säga något meningsfullt”, sa han. ”Du måste fortfarande skapa berättelsen. HeyGen bara snabbar upp processen att få den att bli verklighet.”

Genom att ta bort friktion i produktionen gör HeyGen det möjligt för Dolsten & Co. att fokusera på det som är viktigast: känsla, dialog, interaktion och genomslag.

”HeyGen gjorde det omöjliga möjligt för oss”, sa Simon. ”Det gjorde idéer verkliga som vi tidigare bara kunde drömma om.”