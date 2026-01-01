Curt Landry Ministries är en humanitär ideell organisation som arbetar med uppsökande verksamhet och gemenskapsbyggande. Den erbjuder välkomnande digitala och fysiska mötesplatser där människor kan ta del av biblisk undervisning och samtidigt fördjupa sin förståelse och uppskattning av det judiska arvet och dess viktiga koppling till kristendomen.

Darrell Puckett, Creative Media Director på Curt Landry Ministries, ansvarar för alla kreativa delar av organisationen och balanserar innovation med ett affärsinriktat arbetssätt. Puckett prioriterar data, analys och organisk räckvidd för att sprida församlingens evangelium och öka dess genomslag.

Hans team, drivna av en passion för att sprida Curt Landrys profetiska och andliga budskap till en global publik, undersökte olika sätt att snabbt skala upp innehåll på flera språk. Efter att ha testat flera konkurrenter använde Darrell och hans team HeyGen för att utöka räckvidden, skala flerspråkigt innehåll och förändra sina möjligheter till globalt genomslag.

Nå ut till olika nationer på deras modersmål

Darrell ville ta det talade ordet till nästa nivå genom att nå olika globala målgrupper på ett sätt som känns relevant och äkta. Curt Landry Ministries har ett initiativ som heter ”Reaching the Nations”, som syftar till att nå människor på deras modersmål med Rabbi Curts andliga innehåll.



Efter att ha varit med i församlingen i två och ett halvt år är ett av Darrells främsta mål att göra rabbin Curts andliga undervisning tillgänglig på flera språk via deras YouTube-kanal. Traditionella översättnings- och dubbningsprocesser var kostsamma, tidskrävande och ofta inkonsekventa. Deras viktigaste krav var realistiska rösttoner, korrekt läppsynk och bevarad känslomässig rytm – allt avgörande för andligt innehåll.



”Att få ett talat ord på sitt eget språk är otroligt kraftfullt. Vi ville säkerställa att Rabbi Curt Landrys budskap kändes genuint, men att göra detta manuellt gick inte att skala upp”, säger Darrell. ”AI:n var tvungen att vara så gott som perfekt. När människor tittar på religiöst innehåll knyter de an starkt till talarens personlighet och känslor.”



Bevara känslomässigt djup med AI



HeyGens AI-videoplattform blev snabbt det mest tillförlitliga verktyget för deras behov. Den kan bevara de ursprungliga talarnas känslomässiga djup, ton och rytm samtidigt som den ger realistisk läppsynk på översatta språk.



Teamet började med att översätta innehåll till spanska och lanserade YouTube-kanalen ”Curt Landry en Español” som ett proof of concept. Arbetsflödet innebär att långa format, som sabbatsgudstjänster och poddar, klipps ner till hanterbara videoklipp. Teamet laddar upp rena videoflöden till HeyGen för översättning och bearbetning, går igenom resultatet tillsammans med en tvåspråkig medarbetare för att säkerställa korrekthet och kulturell relevans och distribuerar sedan innehållet via YouTube, sociala medieplattformar och Curt Landry Ministries One New Man Network-app.



I genomsnitt översätter teamet fyra shabbatgudstjänster per månad, vilket motsvarar cirka 4,5 timmars innehåll. Dessutom producerar de fyra huvudsakliga poddavsnitt per månad, vardera på runt 40 minuter, och skapar en kort video per dag, vilket ger ungefär 30 korta videor per månad.



Genom att använda HeyGens ledande teknik för videöversättning har församlingen övervunnit hinder kring språk, tid och resurser för att kunna förmedla sitt budskap på ett autentiskt och effektivt sätt till en publik över hela världen. ”Det gör att vi kan nå människor på deras egna språk, med vårt lilla team, i en skala som aldrig tidigare varit möjlig”, säger Darrell.



Femfaldig publikökning och global skalbarhet

Resultaten från pilotprojektet på spanska var både snabba och anmärkningsvärda. Under det första året växte YouTube-kanalen Curt Landry en Español från noll till över 5 700 prenumeranter – långt över teamets ursprungliga mål på 1 000.

”Tekniken var så träffsäker att vi såg resultat direkt. Den kändes autentisk och publiken tog verkligen till sig den”, sa Darrell.

Framgången med den spanska kanalen bekräftade strategin för framtida språk. Curt Landry Ministries planerar att lansera en kanal på mandarin, följt av hebreiska och arabiska översättningar. I slutet av 2025 är målet 25 000 prenumeranter för Curt Landry en Español, med planer på att integrera innehållet på organisationens webbsida och i mobilappen för att erbjuda en mer heltäckande upplevelse för den spansktalande publiken.

”Om jag blundar måste rösten och tonaliteten vara så nära originalet som möjligt, fast på ett annat språk”, säger Darrell. ”HeyGen har träffat helt rätt där, vilket är anledningen till att det går att skala upp. Nu är det upp till mitt team att ta strategin bakom detta och bygga vidare på den.”