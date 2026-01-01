Craig Veroni är fastighetsmäklare i Vancouver, British Columbia, och arbetar i North Vancouver, West Vancouver och själva staden Vancouver. Innan han började med fastigheter tillbringade han mer än ett decennium med att utbilda sig och arbeta som professionell film- och tv-skådespelare.

När han började använda sitt hantverk i sin marknadsföring blev video en av de största drivkrafterna för hans verksamhet. Pedagogiska YouTube-videor och filmiska visningar av bostäder hjälpte köpare att förstå lokala områden och bostadsmarknaden.

Men när en brand och en översvämning i lägenheten ovanför påverkade hans hem och tvingade hans familj att flytta ut i nästan ett år, stannade hans videoproduktion helt.

”Vi hade varit borta från vårt hus i ungefär nio månader”, sa han. ”Jag kunde inte skapa något innehåll. Jag hade ingen utrustning.”

Skala upp hans närvaro utan att skala upp arbetsbördan

Under större delen av sin karriär byggde Craig förtroende genom att hålla öppna visningar, träffa människor personligen och göra en YouTube-kanal till sin främsta källa för leads, vilket så småningom gav ungefär 75 procent av hans affärer.

Men det innehållet var krävande att producera. Hans mest framgångsrika rundturer i olika områden innebar att skriva manus för varje del, filma framför kameran i flera olika områden och sedan redigera ihop allt – en process som kunde ta mer än en vecka för en enda video.

Att komma tillbaka inför sin publik innebar att bygga om motorn som hade drivit hans verksamhet. Vändpunkten kom när han såg andra mäklare använda HeyGen för att bygga helt nya sociala kanaler med AI-avatarer.

”Jag tänkte: ’Det här låter lite galet och kanske för bra för att vara sant’,” sa han.

Nyfiken som han var gick han med i en liten träningsgrupp. Under tre dagar byggde Craig sin digitala tvilling, finslipade sitt arbetsflöde för innehåll och publicerade sin första Instagram Reel.

”Jag blev jätterädd eftersom jag är känd för min video”, sa han. ”Jag trodde att folk skulle komma att hata det här.”

Bygg en digital tvilling som köpare kan lita på

Anledningen till att tvillingen fungerade, menar Craig, är att den byggdes utifrån hans eget högkvalitativa material. I stället för att börja från noll tränade han sin avatar på det bibliotek av inspelningar han redan hade filmat, vilket fångade hans verkliga utseende och manér i olika miljöer.

Han kombinerade den med professionellt inspelade röstmodeller, finslipade till en inomhusröst för studioklipp och en utomhusröst som låter naturlig på plats. Han använder den senaste avatarmodellen och uppgraderar varje gång en bättre version släpps.

Craig använder den digitala tvillingen för att hålla sin publik informerad om lokala nyheter och marknadsutvecklingar, inte för att jaga trender eller göra klipp för nyhetens behag.