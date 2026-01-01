Craig Veroni är fastighetsmäklare i Vancouver, British Columbia, och arbetar i North Vancouver, West Vancouver och själva staden Vancouver. Innan han började med fastigheter tillbringade han mer än ett decennium med att utbilda sig och arbeta som professionell film- och tv-skådespelare.
När han började använda sitt hantverk i sin marknadsföring blev video en av de största drivkrafterna för hans verksamhet. Pedagogiska YouTube-videor och filmiska visningar av bostäder hjälpte köpare att förstå lokala områden och bostadsmarknaden.
Men när en brand och en översvämning i lägenheten ovanför påverkade hans hem och tvingade hans familj att flytta ut i nästan ett år, stannade hans videoproduktion helt.
”Vi hade varit borta från vårt hus i ungefär nio månader”, sa han. ”Jag kunde inte skapa något innehåll. Jag hade ingen utrustning.”
Skala upp hans närvaro utan att skala upp arbetsbördan
Under större delen av sin karriär byggde Craig förtroende genom att hålla öppna visningar, träffa människor personligen och göra en YouTube-kanal till sin främsta källa för leads, vilket så småningom gav ungefär 75 procent av hans affärer.
Men det innehållet var krävande att producera. Hans mest framgångsrika rundturer i olika områden innebar att skriva manus för varje del, filma framför kameran i flera olika områden och sedan redigera ihop allt – en process som kunde ta mer än en vecka för en enda video.
Att komma tillbaka inför sin publik innebar att bygga om motorn som hade drivit hans verksamhet. Vändpunkten kom när han såg andra mäklare använda HeyGen för att bygga helt nya sociala kanaler med AI-avatarer.
”Jag tänkte: ’Det här låter lite galet och kanske för bra för att vara sant’,” sa han.
Nyfiken som han var gick han med i en liten träningsgrupp. Under tre dagar byggde Craig sin digitala tvilling, finslipade sitt arbetsflöde för innehåll och publicerade sin första Instagram Reel.
”Jag blev jätterädd eftersom jag är känd för min video”, sa han. ”Jag trodde att folk skulle komma att hata det här.”
Bygg en digital tvilling som köpare kan lita på
Anledningen till att tvillingen fungerade, menar Craig, är att den byggdes utifrån hans eget högkvalitativa material. I stället för att börja från noll tränade han sin avatar på det bibliotek av inspelningar han redan hade filmat, vilket fångade hans verkliga utseende och manér i olika miljöer.
Han kombinerade den med professionellt inspelade röstmodeller, finslipade till en inomhusröst för studioklipp och en utomhusröst som låter naturlig på plats. Han använder den senaste avatarmodellen och uppgraderar varje gång en bättre version släpps.
Craig använder den digitala tvillingen för att hålla sin publik informerad om lokala nyheter och marknadsutvecklingar, inte för att jaga trender eller göra klipp för nyhetens behag.
”Tvillingen finns till för att hålla människor informerade om vad som händer lokalt, nyheterna och för att ge dem information”, sa Craig.
Noggrannhet är helt avgörande. Han skriver, granskar och faktakollar varje manus mot noggrant insamlad lokal marknadsdata innan han skapar en video, och han märker varje Reel som AI så att han aldrig vilseleder någon.
”Allt måste vara väldigt, väldigt korrekt”, sa han. ”I samma ögonblick som jag förlorar förtroendet hos min publik är det kört.”
Gör följare till en pålitlig lokal närvaro
Redan under den första veckan märkte Craig något som var lika delar spännande och ödmjukande.
”Varenda inlägg jag hade gjort hade presterat bättre än allt jag gjorde själv”, sa han.
Det som betydde mest för honom var att kontakten bestod. Vissa tittare frågade om videorna var gjorda med AI, medan andra inte hade en aning och blev förvånade när de fick veta sanningen. Sedan kom bekräftelsen personligen.
”Vid tre olika tillfällen har helt främmande människor stoppat mig”, sa Craig. ”En kille stannade bilen när jag var ute och gick med hunden och sa: ’Jag är prenumerant. Jag älskar det du gör. Tack för att du gör det.’”
Tittaren hade ingen aning om att personen han just hade pratat med inte var samma version som han såg på nätet. För Craig var det just poängen.
”Kopplingen fungerade”, sa han. Det var den sortens igenkänning som drev honom mot ett större mål: att bli det han kallar stadens ”digitala borgmästare”.
Gör konsekvent arbete till räckvidd och igenkänning
När tvillingen tog hand om hans nyhetsinnehåll gick Craig från en video i veckan till två Reels om dagen – ett tempo som hade varit omöjligt med traditionell inspelning. Räckvidden ökade därefter.
Under ungefär tio månader fyrdubblades hans följare på Instagram, från runt 1 500 till nästan 6 000. Hans innehåll når nu över 770 000 konton under en typisk månad och genererar 60 000 till 70 000 interaktioner, där enskilda Reels regelbundet passerar 100 000 visningar.
Lika värdefullt är vad tvillingen frigör tid för honom att göra. Tiden som sparas går tillbaka till individuellt arbete med kunder, inklusive personliga videouppföljningar – ett arbetssätt som har hjälpt honom att återengagera tidigare kunder och stänga affärer av betydande värde.
”Den digitala tvillingen hjälper mig att frigöra tid så att jag kan göra mer enskilt arbete med mina klienter”, sa han.
När han ombads sammanfatta plattformen tvekade han inte.
”HeyGen är den absolut bästa och mest effektiva plattformen för att skala upp mitt videoinnehåll”, sa han. ”Jag har inte hittat någon annan plattform som kan mäta sig med den.”
I dag ser Craig sin digitala tvilling inte som en ersättning för sig själv, utan som en förlängning av sin expertis.
”Om du vill bli sedd och hörd och skapa värde”, sa han, ”är HeyGen ett fantastiskt verktyg för det.”