Copient.ai är en avancerad AI-utbildningsplattform som simulerar realistiska, spontana kundinteraktioner i en trygg miljö för agil säljutveckling. Försäljningschefer vet att det är avgörande att teamen förstår materialet och kan det tillräckligt väl för att leda samtal, genomföra discovery-samtal och demonstrera produkter med självförtroende. Tyvärr räcker inte videor och quiz alltid till. Säljteam behöver ett sätt att genomföra spontana rollspel i stor skala, med alla de specifika nyanser som teamet kommer att möta i verkliga situationer.

För att skapa den vinnande kombinationen behövde Copient.ai en partner som kunde erbjuda mer interaktiv, engagerande och skalbar säljutbildning för att snabbt ge tydlig affärseffekt. Då kombinerade Copient.ai sin konversationsbaserade AI-teknik med HeyGens interaktiva avatarer – och låg steget före konkurrenterna samtidigt som de förändrade hur säljteam lär sig och anpassar sig i dagens snabbrörliga klimat.

”Vi konkurrerar aktivt med ett växande antal företag som försöker lösa problemet med rollspel i stor skala, men tack vare vårt arbete med HeyGen ligger vi steget före.”



Kommunicera det senaste och bästa i ett komplext landskap

Copient.ai började som en intern utbildningslösning för Copient Health, ett vårdföretag som använder maskininlärning för att öka effektiviteten och förbättra driften på sjukhus och kirurgiska kliniker i hela landet. Grundarna såg på nära håll hur säljrepresentanter hade svårt att behärska det komplexa landskapet inom försäljning av vårdteknik. Som svar på den här utmaningen byggde teamet ett chattbaserat utbildningsverktyg för att snabba upp utbildningsprocessen, som sedan utvecklades till Copient.ai. Nu förändrar det säljutbildning i branscher långt utanför vården.

Det som skiljer Copient.ai från traditionella plattformar för säljutbildning är dess förmåga att simulera hyperrealistiska säljsituationer med hjälp av konversationell AI, så att säljteam kan genomföra spontana rollspel som är specifikt anpassade efter företagets unika behov – inklusive detaljerade köparpersonor, djup produktkunskap och konfigurerbara säljmetodiker – för att förbereda dem bättre för verkligheten. När det var dags för teamet att lyfta den textbaserade upplevelsen till en helt uppslukande sådan, där säljare kunde se och interagera med en AI-avatar, levde inga lösningar upp till deras höga förväntningar och krav på en Copient.ai-avatar – förrän de stötte på HeyGen.

Att lära upp den virtuella tränaren med HeyGens AI-teknik

I dag använder Copient.ai HeyGens interaktiva avatarer i sin plattform för säljutbildning, vilket gör det möjligt för säljteam att genomföra dynamiska rollspelskonversationer, finslipa sina pitchar och träna på att hantera invändningar. Plattformen utnyttjar HeyGens känslomässigt intelligenta avatarer för att skapa hyperrealistiska simuleringar där säljare får konsekvent, kriteriebaserad utvärdering och coachning på sin prestation. Det är inte bara säljteam som använder Copient.ai. En växande lista av ledande universitetsutbildningar inom företagsekonomi använder Copient.ai för att skala upp rollspel och träna blivande affärsproffs för verkliga karriärer inom försäljning. De automatiserade rollspelen med utvärdering och coachning i realtid har visat sig ovärderliga, särskilt i stora klassrum med över 200 studenter där individuell coachning är mindre praktisk.

”När vi levererar Copient.ai till våra kunder, särskilt universitet, har de en mycket strikt mall för att bedöma varje interaktion för att säkerställa att studenterna får konsekvent, opartisk feedback och coachning”, säger Josh Byrd, Chief Growth Officer på Copient.ai. ”Innan AI var det professorer, lärarassistenter och kurskamrater som behövde genomföra rollspelen och utvärderingarna personligen eller i en virtuell mötesmiljö, vilket innebär flera komplikationer som försämrar studenternas upplevelse. Vi har utvecklat ett sätt att leverera en bättre studentupplevelse, maximera konsekvensen och eliminera bias.”

HeyGens interaktiva avatarer och uttrycksfulla funktioner skapar en mer realistisk användarupplevelse och hjälper säljteam och studenter att engagera sig mer effektivt i träningspassen.

Uppnå högsta betyg i alla branscher

Plattformens framgång märks tydligt i den snabba användningen: över 14 000 rollspel har genomförts hos 37 unika kunder sedan Copient.ai:s officiella lansering den 1 september 2024, och plattformen har mer än 500 aktiva dagliga användare. Keyton berättar att användare ständigt beskriver Copient.ai som den ”bästa träningsplattformen i realtid med avatarer som finns”

I den hårt konkurrensutsatta universitetsvärlden för säljtävlingar använde lag som placerade sig bland de fem bästa vid International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, och vid National Collegiate Sales Competition (NCSC) Copient.ai som en central del av sin träning. Ledande akademiska forskare inom försäljning samarbetar också med företaget för att analysera hur konversationsbaserad AI påverkar säljutbildning.

Sedan Copient.ai började samarbeta med HeyGen visar deras data att användare förbättrar sina säljfärdigheter avsevärt redan efter fem rollspelsessioner. I takt med att Copient.ai fortsätter växa inom olika branscher – från vård och utbildning till B2B-försäljning – är det avgörande att ha avatarer som kan anpassa sig efter varje kunds unika behov. Med HeyGen är Copient.ai väl positionerat att ge säljteam och universitet över hela världen tillgång till rollspel, utvärdering och coachning med konversationell AI, så att säljteam når maximal säljkvalitet.