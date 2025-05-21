Colenso BBDO, den Nya Zeeland-baserade reklambyrån, har en historia av att fånga global uppmärksamhet från världens utkant genom sina gränsöverskridande kampanjer. De har bemästrat konsten att skapa kampanjer som kombinerar busighet och uppfinningsrikedom och, på senare tid, AI-teknik med HeyGen.
För sin kund Skinny Mobile, den omtyckta telekomoperatören i Nya Zeeland, lanserade Colenso kampanjen The Unlimited Spokesperson – en marknadsföringskampanj som inte bara startade samtal utan också hyllade deras mest entusiastiska kunder. Genom The Unlimited Spokesperson ville Colenso hitta Skinnys lyckligaste kund, skapa en digital klon av personen och förvandla hen till en varumärkesambassadör i utbyte mot gratis samtal och sms på livstid.
Sökandet ledde dem till Liz, en hängiven Skinny-kund som bodde lite avsides i Kerikeri och tidigare hade arbetat som telekomingenjör. Hon var den perfekta personen för kampanjen.
Jakten på rätt AI-plattform
För Colenso var det inte lika enkelt att hitta rätt teknik som att hitta rätt talesperson. Under Creature Posts expertledning testade teamet flera olika AI-verktyg och tog in HeyGen som en del av sin vinnande formel för att driva kampanjen.
”HeyGen är en ovärderlig del av vår verktygslåda för att få kampanjen att kännas levande. Det fungerar fantastiskt i sociala medier, och vi har vävt in det i stor utsträckning i vår TVC-produktionsprocess”, sa Anna Flaws, Lead Integrated Producer på Colenso.
För Colenso var det avgörande att helt enkelt kunna testa företagslicensen innan de band sig. Som Anna berättar: ”Vår kundansvarige, Cathal, kunde ordna en provperiod åt oss, vilket gjorde allt så mycket enklare. Efter vår provperiod var vi säkra på att HeyGen Enterprise skulle klara det vi behövde innan vi gjorde det stora köpet.”
Dessutom avgjordes saken av hur enkel och lättanvänd plattformen är. ”Vi har kunnat jobba med färgkorrigering och ljussättning på rätt sätt för att integrera HeyGen så att det ser både filmiskt och naturligt ut. Alla har varit väldigt imponerade av resultaten”, säger Hadleigh Sinclair, Creative Director på Colenso.
Efter att ha hittat rätt mix av teknik utnyttjade de HeyGens Studio-avatar och teknik för instant avatar för att skapa en mycket flexibel och lättanvänd digital klon av Liz – det nya ansiktet utåt för Skinny Mobile. Utöver HeyGen har de skapat en kraftfull verktygslåda som använder Flux för vilda bakgrunder, Topaz för uppskalning, Runway samt en mängd andra verktyg samlade i ett Comfy UI för att få alla delar att hänga ihop. Det gjorde det möjligt för dem att förvandla Liz till vilken kreativ idé de än kom på – en viking, fotbollstränare, astronaut, nyhetsuppläsare, vad du vill. Skinny älskade det, publiken fattade grejen och Liz uppmaning att ”göra det konstigare” fick Colenso att fortsätta tänja på de kreativa gränserna.
Skapa spelboken för framgångsrika kampanjer med AI
Colenso hamnade i den ovanliga situationen att ha teknik som fungerade för bra. Hadleigh berättar: ”Det är verkligen svårt att se skillnad på AI-versionen av Liz och den riktiga Liz, om du inte vet exakt vad du ska titta efter. Vi slutade faktiskt med att lägga in HeyGen-utdata i Runway igen för att få tillbaka den där tydliga AI-estetiken och vara mer öppna med hur vi använder AI.”
Resultatet gjorde både Skinny och Liz lika imponerade. Skinnys team nöjde sig inte med att bara godkänna kampanjen – de drev den framåt och såg direkt dess genombrottspotential för varumärket och unika användningsområde för AI. Liz såg sitt digitala jag utvecklas bortom vad hon kunnat föreställa sig, från Skinny-ambassadör till att bli startpunkt för en kulturell konversation.
En del av det som gjorde den här kampanjen unik var HeyGens förmåga att lösa en återkommande utmaning med att använda AI: konsekventa karaktärer. Där tidigare plattformar gav avatarer som såg lite olika ut från scen till scen, hjälpte HeyGen Colenso att skapa en sömlös karaktärsnärvaro som bevarade Lizs personlighet oavsett om hon dök upp som professionell nyhetsuppläsare eller astronaut.
För Colenso handlade kampanjen inte bara om att använda AI för sakens skull – utan om att tänja på gränserna för kreativitet, omfamna det oväntade och till och med börja skriva spelreglerna för hur AI används i Nya Zeeland. Kampanjen gjorde intryck framför allt eftersom den lyfte fram AI och bjöd in publiken till en dialog om kreativa möjligheter i stället för att försöka dölja tekniken. Och kanske den tydligaste indikatorn på kampanjens framgång är publikens öppenhet för AI – när det görs på rätt sätt förstås – samtidigt som Colenso fortsätter att ta fram kreativa, effektfulla och ambitiösa idéer för sina kunder.