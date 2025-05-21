För Colenso var det avgörande att helt enkelt kunna testa företagslicensen innan de band sig. Som Anna berättar: ”Vår kundansvarige, Cathal, kunde ordna en provperiod åt oss, vilket gjorde allt så mycket enklare. Efter vår provperiod var vi säkra på att HeyGen Enterprise skulle klara det vi behövde innan vi gjorde det stora köpet.”

Dessutom avgjordes saken av hur enkel och lättanvänd plattformen är. ”Vi har kunnat jobba med färgkorrigering och ljussättning på rätt sätt för att integrera HeyGen så att det ser både filmiskt och naturligt ut. Alla har varit väldigt imponerade av resultaten”, säger Hadleigh Sinclair, Creative Director på Colenso.

Efter att ha hittat rätt mix av teknik utnyttjade de HeyGens Studio-avatar och teknik för instant avatar för att skapa en mycket flexibel och lättanvänd digital klon av Liz – det nya ansiktet utåt för Skinny Mobile. Utöver HeyGen har de skapat en kraftfull verktygslåda som använder Flux för vilda bakgrunder, Topaz för uppskalning, Runway samt en mängd andra verktyg samlade i ett Comfy UI för att få alla delar att hänga ihop. Det gjorde det möjligt för dem att förvandla Liz till vilken kreativ idé de än kom på – en viking, fotbollstränare, astronaut, nyhetsuppläsare, vad du vill. Skinny älskade det, publiken fattade grejen och Liz uppmaning att ”göra det konstigare” fick Colenso att fortsätta tänja på de kreativa gränserna.

Colenso hamnade i den ovanliga situationen att ha teknik som fungerade för bra. Hadleigh berättar: ”Det är verkligen svårt att se skillnad på AI-versionen av Liz och den riktiga Liz, om du inte vet exakt vad du ska titta efter. Vi slutade faktiskt med att lägga in HeyGen-utdata i Runway igen för att få tillbaka den där tydliga AI-estetiken och vara mer öppna med hur vi använder AI.”

Resultatet gjorde både Skinny och Liz lika imponerade. Skinnys team nöjde sig inte med att bara godkänna kampanjen – de drev den framåt och såg direkt dess genombrottspotential för varumärket och unika användningsområde för AI. Liz såg sitt digitala jag utvecklas bortom vad hon kunnat föreställa sig, från Skinny-ambassadör till att bli startpunkt för en kulturell konversation.