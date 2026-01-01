AI-produktplaceringsvideo för varumärkesanpassade, hyllklara klipp
Gör vilket produktmaterial som helst till en snygg, varumärkesanpassad video med HeyGens AI Product Placement Video. Ladda upp en packshot, välj en scen och plattformen placerar produkten i en verklighetstrogen miljö med korrekt ljus, skala och rörelse. Inga fotosessioner, ingen CGI-pipeline, ingen redigeringsvana behövs. Fungerar för e‑handel, UGC-annonser, innehåll i sociala medier och lanseringar på flera marknader.
Funktioner för AI-produktplaceringsvideo
Produktbild och avataruppladdning
Ladda upp en produktbild och ett ansiktsfoto – ditt eget eller ett exempel – så kombinerar HeyGen dem till en presentatörsvideo som lyfter fram din produkt. Produktbilden bör vara i 720p eller högre med produkten tydligt i centrum. Avatarbilden behöver ett tydligt synligt ansikte. Ingen studioutrustning, ingen green screen, ingen filmning behövs.
Manusstyrd produktberättelse
Lägg till ett manus i din produktvideo så skapar HeyGen en synkroniserad berättarröst med din avatars röst. Skriv eller klistra in text som beskriver produktens funktioner, fördelar eller uppmaning till handling, så matchar AI:n ljudet med presentatörens leverans på skärmen. Tillgängligt på över 175 språk med AI-baserad röstkloning och läppsynk för globala kampanjer.
Kombinerad bildgenerering
När du har laddat upp dina produktbilder och avatarbilder skapar HeyGen en kombinerad visualisering där presentatören placeras bredvid produkten. Granska kompositen innan du går vidare till den fullständiga videorenderingen. Det här steget låter dig säkerställa att kombinationen ser bra ut innan du går vidare till den slutliga produktionen.
Högkvalitativ videoutgång för produktmarknadsföring
Användningsområden
Lanseringar av e-handelsprodukter
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
UGC-annonser i stil med kreatörsinnehåll utan kreatörsbriefar
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
Säsongsbetonade kampanjuppdateringar
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Sociala kortvideor för TikTok och Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Detaljhandel och butiksskärmar
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
B2B-produktdemonstrationer och presentationer
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Så här fungerar det
Skapa AI-videoannonser med produktplacering i fyra tydliga steg som tar dig från en produktbild till en färdig, plattformsredo videoannons.
Ladda upp din produkt
Lägg in en packshot, 3D-modell eller ren produktbild. Bekräfta kategori, storlek och vilka varumärkesdetaljer du vill behålla.
Välj en scen
Välj en mall eller beskriv en scen. Gå igenom ljussättning och komposition innan du bestämmer dig.
Finjustera placeringen
Justera position och skala. Lägg till undertexter, speakerröst och ansvarsfriskrivningar. Förhandsgranska hela videon innan rendering.
Rendera och publicera
Generera i HD och exportera till ditt DAM, din annonsplattform eller din butik. Återanvänd mallen för alla framtida varianter.
Vanliga frågor
Vad är en AI-produktplaceringsvideo och hur skiljer den sig från CGI?
En AI Product Placement Video är en videoannons där din produkt placeras digitalt i en realistisk, AI-genererad scen i stället för att filmas fysiskt i en studio. Du laddar upp en produktbild, HeyGens AI bygger upp en miljö runt den med korrekt ljussättning och djup, lägger till rörelse och berättarröst och renderar en färdig video. Resultatet ser ut som en professionellt filmad produktannons utan någon fysisk produktion.
Hur realistisk är den slutliga placeringen jämfört med en riktig fotosession?
HeyGens renderingsmotor matchar ljusriktning, skuggplacering, ytreflektioner och rumslig skala med den genererade miljön. Produkter integreras i scenerna på pixelnivå, inte som lager ovanpå. Resultatet är utformat för att klara kvalitetskraven på betalda annonsplattformar och produktsidor där tittare förväntar sig polerade, studioklassade visuella uttryck.
Kan jag använda egna scener eller bara bildbiblioteket?
Ja. Du behöver bara ett produktfoto, som kan komma från en rendering, en tillverkarbild eller en 3D‑mockup. Det gör AI Product Placement Video särskilt användbart för kampanjer inför lansering, crowdfunding‑kampanjer och produktlanseringar där fysiskt lager ännu inte finns tillgängligt för traditionella inspelningar.
Kan den hantera flera produkter i en och samma video?
Det finns ingen fast gräns. Du kan skapa dussintals varianter genom att ändra scenmiljö, berättarspråk och visuell stil. Det gör det praktiskt att ta fram ett komplett set med annonsmaterial för A/B-testning från en enda produktbild, allt inom en och samma session.
Kan jag skapa produktvideor på olika språk?
Ja. Skriv ditt manus en gång så skapar HeyGen berättarröst på över 175 språk och dialekter med naturligt tempo och uttal. Du kan också klona en specifik varumärkesröst och använda den i alla språkversioner. I kombination med lokala undertexter kan en enda produktvideo bli en komplett global annonsresurs utan att du behöver spela in eller filma om något.
Hur lång tid tar det att skapa en produktplaceringsvideo?
En traditionell produktvideoinspelning kräver att du hyr en studio, anlitar fotograf och team, ordnar rekvisita och scenografi, filmar ur flera vinklar och redigerar i efterhand. Den processen kostar vanligtvis tusentals dollar och tar dagar eller veckor. AI Product Placement ger jämförbar visuell kvalitet från ett enda produktfoto på några minuter till en bråkdel av kostnaden, och varje variant eller uppdatering är gratis från omtagningar.
Kan jag skapa många produktvideor i batch för en katalog?
HeyGen exporterar produktplaceringsvideor i MP4-format. Bildförhållandet i den färdiga videon matchar din ursprungliga produktbild och upplösningen kan justeras för varje rendering. Undertexter kan exporteras som SRT-filer för tillgänglighet och för att uppfylla plattformskrav.
Vad kostar AI Product Placement Video på HeyGen?
HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort som låter dig utforska arbetsflödet för produktplacering och skapa videor. Betalplaner från $24 per månad låser upp export i högre upplösning, längre videolängder, röstkloning och tillgång till hela biblioteket med scenmallar och visuella stilar.
Hur ser jag till att varje variant tydligt följer vår grafiska profil?
Ja. Videorna som HeyGen skapar är gjorda för kommersiell användning på alla större annonsplattformar. Resultatet uppfyller de tekniska specifikationerna för Meta Ads, Google Ads och TikTok Ads Manager, inklusive krav på upplösning, bildförhållande och filstorlek. Du äger resultatet och kan publicera det direkt i dina annonskonton.
Kan jag använda genererade produktvideor i betalda annonser och i butik?
Ställ in en varumall med din logotyp, färgpalett, typsnitt, intro- och outro-kort samt din föredragna visuella stil. HeyGen tillämpar dessa inställningar på varje video du skapar, så att hela din produktkatalog och alla kampanjer får ett enhetligt utseende. Uppdateringar av mallen slår igenom i nya renderingar utan att du behöver bygga om befintliga videor från grunden.
Skapa produktplaceringsvideor redan idag
Skapa professionella produktplaceringsannonser i video från ett enda foto. Ingen studio, inga kameror, ingen redigering behövs.