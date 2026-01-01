En AI Product Placement Video är en videoannons där din produkt placeras digitalt i en realistisk, AI-genererad scen i stället för att filmas fysiskt i en studio. Du laddar upp en produktbild, HeyGens AI bygger upp en miljö runt den med korrekt ljussättning och djup, lägger till rörelse och berättarröst och renderar en färdig video. Resultatet ser ut som en professionellt filmad produktannons utan någon fysisk produktion.