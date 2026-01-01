Du kan komma åt Voice Doctor från två ställen: inne i AI Studio när du arbetar med ett projekt, eller från sidan Avatars när du hanterar en avatars röstinställningar. På båda ställena kan du med Voice Doctor finjustera en befintlig röst utan att behöva skapa om den från början.

I den här genomgången börjar vi i AI Studio.

Öppna Voice Doctor i AI Studio

Öppna ett befintligt projekt eller skapa ett nytt i AI Studio. Välj din avatar och öppna sedan fliken Voice. Välj den röst du vill förbättra från listan över tillgängliga röster. Röster som stöder Voice Doctor är markerade med ikonen Enhance Voice.

Voice Doctor fungerar med både uppladdade och AI-genererade röster.

Förbättra och finslipa din röst

När du har valt Enhance Voice öppnas Voice Doctor-gränssnittet. I panelen till vänster kan du justera tekniska inställningar som accent eller växla mellan röstmotorer för att utforska olika röstkaraktärer.

I panelen till höger beskriver du hur du vill att rösten ska ändras. Till exempel kan du be om tydligare uttal, en mjukare ton eller ett mer naturligt tempo. Den här beskrivningen hjälper till att styra hur rösten finjusteras.

Baserat på din input skapar HeyGen flera förbättrade röstalternativ. Du kan förhandsgranska varje version och jämföra resultaten.

Granska och spara dina ändringar

Om du hittar ett alternativ som fungerar kan du spara det som en ny röst eller använda det för att ersätta den befintliga. Om resultatet inte blir helt rätt väljer du Försök åtgärda på ett annat sätt för att skapa fler varianter och fortsätta finjustera.

Voice Doctor är utformat för snabba, riktade förbättringar. Med bara några få justeringar kan du få en röst att låta mer naturlig, bearbetad och i linje med din avsedda stil innan du går vidare till att skapa din video.