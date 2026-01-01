Home Academy Röster Så skapar du en ny röst

Så skapar du en ny röst

Du kan hitta och hantera röster på tre ställen: i AI Studio när du arbetar i ett projekt, på sidan Avatars när du tilldelar eller ställer in en primär röst, och i Proofread. Du kan skapa en ny röst från vilken som helst av dessa platser.

I den här genomgången börjar vi i AI Studio.

Börja skapa en ny röst i AI Studio

Öppna ett befintligt projekt eller skapa ett nytt i AI Studio. I manuspanelen klickar du på den aktuella rösten för att öppna röstmenyn. Välj sedan Lägg till ny röst.

Du kommer att se två alternativ: integrera en extern röstleverantör eller skapa en ny röst direkt i HeyGen. I den här guiden väljer du Skapa ny röst.

Ladda upp en röstinspelning

Du uppmanas att ladda upp en röstinspelning. Den här inspelningen används för att skapa din röstklon, så kvaliteten är viktig.

Använd en extern mikrofon av hög kvalitet, ett Bluetooth-headset eller en modern smartphone. Undvik att använda den inbyggda mikrofonen på din laptop. Om du använder en extern mikrofon, håll den cirka 15–20 cm från munnen, se till att den är fri från hinder och undvik kontakt med kläder eller tyg.

Spela in i en tyst, störningsfri miljö. Bakgrundsljud kan försämra tydlighet och jämnhet. Prata naturligt och tydligt, med viss känslomässig variation. Att prata om välbekanta ämnen som din dagliga rutin, dina hobbyer eller personliga berättelser hjälper till att fånga din naturliga ton och energi.

Om du läser från ett manus, försök att inte låta monoton. Använd pauser, variera tempot och håll en jämn, samtalstonad volym.

Skapa och finslipa din röst

När din inspelning har laddats upp skapar HeyGen din röstklon. Om resultatet inte blir helt rätt kan du finjustera det med Voice Doctor.

Klicka på Enhance Voice för att justera inställningar som accent eller röstmotor, eller beskriv vad som känns fel, till exempel om rösten låter för platt eller inte riktigt matchar din naturliga ton. Voice Doctor skapar förbättrade alternativ som du kan förhandsgranska.

När du hittar en version du gillar kan du spara den som en ny röst eller ersätta den befintliga. Om inget av alternativen känns rätt kan du fortsätta att finjustera eller prova ett annat sätt.

Skapa en röst med Voice Design

Om du helst inte vill spela in din egen röst kan du i stället använda Voice Design. Klicka på Voice Design, skriv in en prompt som beskriver rösten du vill ha, så genererar HeyGen flera alternativ.

Du kan välja en, generera fler alternativ eller finjustera prompten tills rösten passar dina behov.