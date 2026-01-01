Vad är röstmodeller

Om du någon gång har velat att ditt innehåll ska låta mer naturligt, mer personligt eller ligga närmare en specifik varumärkesröst, gör röstmodeller det möjligt.

I HeyGen ger röster liv åt dina manus och avatarer genom AI-genererad berättarröst. Varje röst du väljer drivs av en röstmotor, en modell utformad för att skapa naturligt, uttrycksfullt och språkligt korrekt tal. Genom att välja rätt motor kan du matcha ton, tempo och känsla i ditt budskap.

Vad röstmodeller är

En röstmodell är det underliggande AI-systemet som genererar tal. Den avgör hur en röst låter, hur uttrycksfull den är, hur snabbt den talar och hur bra den fungerar på olika språk.

HeyGen erbjuder flera röstmotorer, var och en optimerad för olika användningsområden som utbildning, marknadsföring, berättande eller lokalisering.

Automatisk röstmotor

Inställningen Auto låter HeyGen automatiskt välja den bästa röstmotorn baserat på videons språk och innehåll. Det här är ett bra alternativ om du vill ha tillförlitliga resultat utan att själv välja modell.

ElevenLabs röstmotor

ElevenLabs levererar studiokvalitativ berättarröst på över 70 språk, vilket gör det lämpligt för de flesta video- och röstprojekt.

Om du använder en anpassad röst kan du också välja vilken röstmodell som driver den för bättre kontroll över ton och realism. Som standard använder HeyGen den flerspråkiga V3-modellen från ElevenLabs, som är känd för naturligt uttryck och stark flerspråkig prestanda.

Turbo-röstmodeller

För projekt som behöver snabbare generering kan du byta till en av Turbo-modellerna. De ger lägre latens och snabbare bearbetning, men är i första hand optimerade för innehåll på engelska.

Starfish-röstmotor

Starfish är optimerad för asiatiska språk, inklusive kinesiska, japanska och koreanska. Den säkerställer naturligt uttal och tempo för regionsspecifikt innehåll.

Panda-röstmotor

Panda är HeyGens uttrycksfulla motor, utformad för känslomässigt framförande och avancerad kontroll. Den stöder funktioner som Voice Director och Voice Mirroring, vilket ger exakt kontroll över timing, betoning och ton.

Fish röstmotor

Fish, som drivs av fish.audio, fokuserar på uttrycksfulla engelska voiceovers. Det fungerar bra för berättande, konversationsvideor och innehåll som vinner på en nyanserad leverans.

Tillsammans ger röstmotorer och modeller dig kontroll över hur dina videor låter, från ton och känsla till hastighet och språklig precision.