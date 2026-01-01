Så använder du röstspeglingsfunktionen

Voice Mirroring ger dig full kreativ kontroll över hur din avatar låter genom att låta den uppträda med din egen röstleverans. I stället för att förlita dig på standardiserad text-till-tal spelar du in ditt eget ljud – din naturliga ton, rytm och takt – och HeyGen speglar det genom din valda avatar och röst. Resultatet känns autentiskt, uttrycksfullt och troget din stil.

Börja med ett nytt eller befintligt projekt

Skapa en ny video eller öppna ett befintligt projekt. Lägg till en ny scen och välj din avatar.

I manusredigeraren klickar du på Audio. Här kan du antingen spela in nytt ljud eller ladda upp en befintlig fil. För den här genomgången väljer du Record Audio.

Spela in din presentation

När du spelar in, tala med den ton, takt och känsla som du vill att din avatar ska efterlikna. När inspelningen är klar kan du förhandsgranska den och spela in igen vid behov.

När du är nöjd aktiverar du Voice Mirroring och klickar på Add Audio. HeyGen transkriberar automatiskt ditt ljud, visar texten i scenen och låter dig granska den för att säkerställa att allt stämmer.

Applicera ditt framförande på en röst

Välj sedan den röst du vill använda. Din inspelade leverans, inklusive ton, tempo och känsla, kommer att speglas i den valda rösten.

Använd Voice Mirroring i en befintlig scen

Om du börjar med ett manus som bara är text och leveransen inte låter helt rätt, kan du finslipa den med Voice Mirroring.

Klicka på menyikonen med tre prickar bredvid ditt manus och välj Konvertera till Voice Mirroring. Ditt manus visas som en teleprompter så att du kan spela in eller ladda upp ljud med den leverans du vill ha.

När du har spelat in läggs det nya ljudet automatiskt till i scenen.

Redigera eller återställ ditt ljud

Du kan göra din inspelning till en anpassad röstklon vid behov. Om du vill gå tillbaka till text väljer du Gör om ljud till text, eller välj Ta bort ljud för att radera inspelningen helt.