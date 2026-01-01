Så använder du Voice Director

Voice Director ger dig mer kontroll över hur din avatar presterar. I stället för att förlita dig på en platt uppläsning kan du styra ton, tempo och känsla direkt i ditt manus och skapa en berättarröst som känns genomtänkt, uttrycksfull och i linje med ditt varumärke.

Open Voice Director

I ditt projekt öppnar du manusredigeraren och skriver ett snedstreck ”/”. Då öppnas en panel med fler alternativ. Välj Voice Director i listan.

Välj en ton för leveransen

När Voice Director är öppet ser du en lista med förinställda tonalternativ, inklusive Exalterad, Avslappnad, Lugn, Cool, Allvarlig, Rolig, Arg, Sarkastisk och Skrattande.

Välj den ton som passar ditt budskap bäst. Varje ton har en standardinstruktion som du kan redigera för att bättre matcha den leverans du vill ha.

Tillämpa riktningen

När du har justerat instruktionen väljer du hur du vill att den ska användas. Du kan bara använda den i den aktuella scenen, eller på själva rösten så att samma ton används i alla scener som delar den rösten.

Förhandsgranska och finjustera

Klicka på Spela i förhandsgranskningsfönstret för att höra hur din avatar levererar repliken med den valda instruktionen. Om det inte låter helt rätt kan du gå tillbaka och justera tonen eller skriva om instruktionen tills det känns naturligt och stämmer med din avsikt.

Du vet nu hur du använder Voice Director för att forma din avatars prestation och lägga till känsla i dina videor. Genom att experimentera med tonlägen och finslipa dina instruktioner kan du skapa prestationer som känns genomtänkta, uttrycksfulla och engagerande.