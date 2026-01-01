Ställ in din arbetsyta

Välkommen till HeyGen Academy.

Det första steget för att komma igång är att konfigurera din arbetsyta. Den här processen gör att du kan skapa och anpassa din arbetsyta så att den är redo för ditt team att samarbeta effektivt.

Öppna dina arbetsyteinställningar

Från HeyGen-hemsidan klickar du på pilen bredvid ditt namn längst ned till vänster.

Under Personligt ser du ditt individuella konto.

Under Arbetsyta ser du alla HeyGen-arbetsytor du har gått med i eller blivit inbjuden till.

När du först skapar ditt personliga konto är du vanligtvis på en gratisplan. När du sedan går med i din företagsarbetsyta får du tillgång till alla företagsfunktioner och säkerhetsinställningar.

Du ser att du är i företagsarbetsytan när du ser ”Enterprise” längst ned till vänster.

Skapa och konfigurera en ny arbetsyta

För att skapa en ny arbetsyta öppnar du menyn längst ned till vänster och går till Inställningar.

I dina arbetsyteinställningar kan du:

Ange ditt arbetsytenamn

Ladda upp en logotyp

Lägg till en kort beskrivning

Konfigurera vem som kan gå med i arbetsytan

Styr vem som kan bjuda in nya medlemmar

Du kan också aktivera AI-assisterad vattenmärkning för att lägga till en vattenstämpel på alla videor som skapas i arbetsytan.

Välj vem som kan gå med i din arbetsyta

Du har tre alternativ för att kontrollera åtkomsten till din arbetsyta:

Alla med ditt företags e-postdomän kan gå med automatiskt

Det här alternativet passar bäst för stora team eller planer med obegränsat antal platser. Alla som använder ditt företags e-postdomän kan registrera sig, gå förbi betalväggen, slutföra onboarding och gå med i arbetsytan automatiskt utan godkännande.

Alla med ditt företags e-postdomän måste begära att få gå med

Det här alternativet rekommenderas om du har begränsat antal platser eller vill ha mer kontroll över vem som går med. Användare med din domän kan begära åtkomst, som du kan godkänna eller neka.

Endast manuellt inbjudna medlemmar kan gå med

Det här alternativet ger högsta möjliga kontroll och integritet. Arbetsytan kan bara upptäckas av användare som du bjuder in direkt.

När du har slutfört de här stegen är din arbetsyta helt konfigurerad.

Du har namngivit din arbetsyta, lagt till din logotyp och anpassat inställningarna så att de speglar ditt varumärke.

Din arbetsyta är nu klar, och du kan börja bjuda in teammedlemmar när du är redo att samarbeta.