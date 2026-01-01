Konfigurera SAML SSO med Okta

Konfigurera SAML SSO med Okta

I den här lektionen får du lära dig hur du ställer in Single Sign-On (SSO) med Okta för din HeyGen-arbetsyta.

SSO gör att ditt team kan logga in en gång och få säker åtkomst till HeyGen med företagets inloggningsuppgifter, utan att behöva hantera fler lösenord. När SSO är aktiverat och konfigurerat kan användare logga in direkt via Okta.

Börja i Okta Admin Console

Börja med att logga in i din Okta Admin Console.

Gå till Applications och välj sedan Applications igen.

Klicka på Create App Integration.

Välj SAML 2.0 som inloggningsmetod och klicka på Nästa.

Skapa HeyGen-appen i Okta

När du uppmanas att namnge applikationen anger du HeyGen och klickar sedan på Nästa.

Du kommer nu att bli ombedd att ange SAML-konfigurationsuppgifter.

För Audience ID (Entity ID), ange:

api2.heygen.com

För URL:en för Single Sign-On går du tillbaka till din HeyGen-instrumentpanel, går till Inställningar, öppnar fliken Säkerhet, aktiverar SSO och kopierar den angivna SSO-URL:en.

Klistra in den här URL:en i motsvarande fält i Okta.

Säkerställ att applikationen skickar användarens identitet i e‑postformat.

NameID-attributet ska använda användarens e‑postadress.

Lägg sedan till följande användarattribut:

Förnamn

Efternamn

När du är klar, skrolla ned och klicka på Nästa.

Välj This is an internal app och klicka sedan på Slutför.

Tilldela användare till Okta-appen

När appen har skapats öppnar du fliken Assignments.

Klicka på Tilldela och lägg sedan till de användare eller grupper som ska kunna få åtkomst till HeyGen med SSO.

Hämta SAML-konfigurationsvärden

Öppna sedan fliken Sign On i Okta och skrolla ned.

Klicka på Visa SAML-inställningsinstruktioner.

Den här sidan visar tre obligatoriska värden:

URL för identitetsleverantörens Single Sign-On

Utfärdare för identitetsleverantör

X.509-certifikat

Låt den här sidan vara öppen, eftersom du behöver de här värdena för att slutföra konfigurationen i HeyGen.

Slutför konfigurationen i HeyGen

Gå tillbaka till din HeyGen Admin Panel och öppna sidan SSO-inställningar.

Kopiera och klistra in de tre värdena från Okta i motsvarande fält i HeyGen och klicka sedan på Spara.

Din anslutning mellan Okta och HeyGen är nu konfigurerad.

Testa din SSO-konfiguration

För att bekräfta att allt fungerar går du till inloggningssidan för HeyGen och väljer Logga in med SSO.

Om du uppmanas till det, ange ditt företagsdomän.

Du bör loggas in automatiskt med dina Okta-uppgifter.

SSO är nu aktiverat för din HeyGen-arbetsyta.

Ditt team kan logga in säkert med sina företagsuppgifter, utan extra lösenord eller steg.