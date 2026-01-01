Hantera underarbetsytor

Underarbetsytor är separata miljöer inom ett och samma HeyGen-konto. Varje underarbetsyta kan ha egna medlemmar, behörigheter och inställningar, vilket gör det enklare att organisera team, avdelningar eller kundarbete utan överlappning.

De är särskilt användbara för:

Byråer som hanterar flera kunder

Företagsteam med olika avdelningar

Kontrollera åtkomst och behörigheter

Hantera fakturering och prenumerationer

Spåra API-användning

Hålla resurser åtskilda mellan team

Beroende på konfiguration kan subarbetsytor antingen dela eller separera fakturering, avatarer, API-nycklar och mallar.

Få åtkomst till underarbetsytor

Från din HeyGen-panel klickar du på ditt namn och väljer Hantera arbetsyta.

I den här delen ser du alternativet för underarbetsytor.

Skapa en ny underarbetsyta

För att skapa en underarbetsyta väljer du Skapa underarbetsyta.

Börja med att:

Namnge underarbetsytan

Lägga till en bild (valfritt) för att hjälpa till att visuellt särskilja team eller kunder

Bjud in medlemmar och tilldela roller

Bjud sedan in medlemmar genom att ange deras e-postadresser och tilldela roller.

Tillgängliga roller är:

Super Admin – Fullständiga behörigheter, inklusive hantering av användare, åtkomst och köp

– Fullständiga behörigheter, inklusive hantering av användare, åtkomst och köp Utvecklare – Kan skapa innehåll och komma åt API:et

– Kan skapa innehåll och komma åt API:et Skapare – Kan skapa avatarer, videor och röster

– Kan skapa avatarer, videor och röster Visare – Kan visa innehåll men kan inte göra ändringar

Konfigurera inställningar och behörigheter

När du har tilldelat roller konfigurerar du inställningarna för underarbetsytan.

Om ”Parent Workspace Manages Billing” är aktiverat:

Underarbetsytan hanterar sin egen prenumeration

Den använder inte huvudarbetsytans kvot eller avatarplatser

Ägaren till underarbetsytan kan skapa fler underarbetsytor

Du kan också välja om underarbetsytan ska kunna visa API-inställningar.

När det är aktiverat får underarbetsytan en egen API-nyckel och användningen spåras separat, vilket gör det enklare att följa upp aktivitet per team eller kund.

När allt är klart väljer du Skapa underarbetsyta för att slutföra konfigurationen.

När den har skapats fördelas platserna från huvudarbetsytan automatiskt.

När du bjuder in medlemmar tilldelas platser utifrån tillgänglighet. Om platsgränsen är nådd måste en befintlig medlem tas bort innan du kan lägga till en ny.

Hantera resurser och användning

Genom att välja kugghjulsikonen bredvid en underarbetsyta kan du uppdatera dess inställningar och tilldelade resurser.

Viktiga kontroller inkluderar:

Avatarplatser – Begränsa hur många avatarer varje underarbetsyta kan skapa

– Begränsa hur många avatarer varje underarbetsyta kan skapa Generativa krediter – Används för avataravgifter, videogenerering, bildskapande och översättningar

– Används för avataravgifter, videogenerering, bildskapande och översättningar API-krediter – Används för automatiseringar, integrationer och API-baserade arbetsflöden

Att tilldela krediter per underarbetsyta ger administratörer bättre överblick, kostnadskontroll och flexibilitet. Du kan också ta bort en underarbetsyta från den här menyn vid behov.

Dela tillgångar mellan underarbetsytor

Att dela tillgångar följer en enhetlig process i hela HeyGen.

För avatarer, röster, varumärkessatser eller mallar öppnar du resursbiblioteket och väljer menyn med tre prickar på resursen. Välj Dela och välj sedan den underv arbetsyta som du vill dela den med.

När den har delats blir resursen direkt tillgänglig i den valda underarbetsytan för videoproduktion.

Med subarbetsytor kan du organisera team, kontrollera åtkomst och skala upp videoproduktion utan att tappa överblicken.