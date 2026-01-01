Välkommen till HeyGen Academy.
Det första steget för att komma igång är att konfigurera din arbetsyta. Den här processen gör att du kan skapa och anpassa din arbetsyta så att den är redo för ditt team att samarbeta effektivt.
Öppna dina arbetsyteinställningar
Från HeyGen-hemsidan klickar du på pilen bredvid ditt namn i det nedre vänstra hörnet.
Under Personligt ser du ditt individuella konto.
Under Arbetsyta ser du alla HeyGen-arbetsytor du har gått med i eller blivit inbjuden till.
När du först skapar ditt personliga konto är du vanligtvis på en gratisplan. När du sedan går med i din företagsarbetsyta får du tillgång till alla företagsfunktioner och säkerhetsinställningar.
Du ser att du är i företagsarbetsytan när du ser ”Enterprise” längst ned till vänster.
Skapa och konfigurera en ny arbetsyta
För att skapa en ny arbetsyta öppnar du menyn längst ned till vänster och går till Inställningar.
I dina arbetsyteinställningar kan du:
Du kan också aktivera AI-assisterad vattenmärkning för att lägga till en vattenstämpel på alla videor som skapas i arbetsytan.
Välj vem som kan gå med i din arbetsyta
Du har tre alternativ för att kontrollera åtkomsten till din arbetsyta:
När du har slutfört de här stegen är din arbetsyta helt konfigurerad.
Du har namngivit din arbetsyta, lagt till din logotyp och anpassat inställningarna så att de speglar ditt varumärke.
Din arbetsyta är nu klar, och du kan börja bjuda in teammedlemmar när du är redo att samarbeta.