Låt oss färdigställa ditt konto med checklistan Kom igång. Kom igång är en inbyggd checklista i HeyGen-instrumentpanelen. Du ser den i instrumentpanelen när du loggar in på ditt konto för första gången. Den är gjord för att guida nya administratörer genom de viktigaste första stegen för att aktivera sin HeyGen-arbetsyta och göra teamet redo att samarbeta.

Öppna panelen Kom igång

Logga in på ditt HeyGen-konto och öppna instrumentpanelen.

I dashboarden väljer du Kom igång för att starta din onboardingupplevelse.

Förstå stegen i onboardingprocessen

Checklistan Kom igång innehåller tre huvudsteg:

Varje steg bockas automatiskt av när du slutför de uppgifter som krävs. Du kan när som helst gå tillbaka till checklistan, och du behöver inte göra klart allt i en och samma session.

Ställ in din arbetsyta

I det här steget anpassar du din HeyGen-miljö.

Du lägger till dina varumärkesdetaljer, laddar upp viktiga tillgångar och justerar arbetsyteinställningar så att allt stämmer med ditt teams identitet och är redo att användas.

Bjud in medlemmar

Använd det här steget för att bjuda in dina kollegor till HeyGen.

Du kan bjuda in medlemmar till din arbetsyta och tilldela lämpliga roller och behörigheter, så att alla har den åtkomst de behöver för att samarbeta effektivt.

Konfigurera säkerhetsinställningar

Det här steget säkerställer att din arbetsyta är skyddad.

Du konfigurerar säkerhetsfunktioner som enkel inloggning (SSO) med leverantörer som Okta eller Azure och ställer in åtkomstkontroller för att hålla ditt konto säkert.

När varje steg är slutfört markeras det i panelen Kom igång. När du är klar blir din arbetsyta en fullt varumärkesanpassad, säker och samarbetsvänlig hubb för ditt team.