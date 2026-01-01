Bjud in medlemmar till din arbetsyta (för Teams-/Pro-användare)

Vi går igenom hur du bjuder in teammedlemmar till din arbetsyta så att ni kan samarbeta och börja skapa direkt.

Från instrumentpanelen klickar du på ditt konto och går till hantera arbetsytor. I vyn för arbetsytahantering ser du:

En lista över användare som du redan har bjudit in

Deras tilldelade roller

Deras aktuella inbjudningsstatus

Det här området kan också föreslå kollegor som har registrerat sig för HeyGen med din företagsdomän för e-post.

Du kan bjuda in nya medlemmar genom att:

Genom att ange deras e-postadress, eller

Kopiera och dela inbjudningslänken

När du har skickat en inbjudan visas användarens e-postadress i listan med statusen Inbjudan skickad.

Om din arbetsyta är konfigurerad så att godkännande krävs för att gå med, ser du också förfrågningar om att gå med i den här vyn.

Följ inbjudnings- och förfrågningsstatus

När en användare loggar in på HeyGen, accepterar inbjudan och går med i arbetsytan uppdateras deras status till Aktiv.

Om du godkänner en begäran om att gå med blir användaren omedelbart en aktiv medlem i arbetsytan. Deras namn visas i listan över aktiva medlemmar och en plats tas i anspråk.

Förstå arbetsyroller

HeyGen-arbetsytor har flera roller, var och en med olika behörigheter.

Super Admin

Super Admins hanterar vanligtvis HeyGen-planen och arbetsytorna. De har full åtkomst, inklusive att hantera användare och behörigheter, göra köp eller uppgraderingar samt skapa, redigera och granska innehåll.

Utvecklare kan skapa innehåll och använda HeyGen API. Tilldela den här rollen till teammedlemmar som behöver avancerade integrationer, till exempel koppling till ett CRM- eller e-postsystem.

Creators är användare som regelbundet skapar innehåll. De kan skapa avatarer, videor och röster, men kan inte hantera behörigheter, köp eller API-åtkomst.

Granskare är vanligtvis personer som granskar eller godkänner innehåll. De kan se innehåll men kan inte göra ändringar.

Godkänn eller neka anslutningsförfrågningar

Om din arbetsyta kräver att användare begär åtkomst kan du granska förfrågningar på två ställen:

Panelen för aviseringar

Fliken Medlemmar och arbetsytor

Från båda platserna kan du godkänna eller neka väntande förfrågningar. När en förfrågan har godkänts blir användaren en aktiv medlem och använder en plats.

Dela innehåll i arbetsytan

Utöver roller kan du styra åtkomst till enskilda projekt, videor eller mappar.

Så här delar du innehåll:

Välj menyn med tre prickar på ett utkast, en video eller en mapp

Välj Dela

Därifrån kan du:

Dela med specifika användare

Tilldela behörighet för endast visning eller redigering

Ställ in övergripande åtkomst till bara dig själv, endast utvalda användare eller alla med åtkomst till arbetsytan

Användare med rollen Viewer kommer alltid att vara skrivskyddade.

Dela och publicera videor

När en video har skapats öppnas den på delningssidan, där du kan:

Lösenordsskydda videon

Konfigurera allmänna åtkomstbehörigheter

Lägg till eller redigera undertexter

Du kan också använda fliken Dela för att publicera videon på webben, så att vem som helst kan titta på en skrivskyddad version utan att logga in.

När du har gjort de här stegen är du redo att samarbeta med ditt team i HeyGen genom att bjuda in medlemmar, tilldela roller och dela innehåll på ett säkert sätt.