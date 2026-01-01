Home Academy Integrationer Integrera med Hubspot

Integrera med Hubspot

Dagens köpare förväntar sig mer än generiska budskap. Enkel personalisering, som att lägga in ett förnamn i ett mejl, sticker inte längre ut. Video ändrar på det. När den görs bra fångar den uppmärksamhet, bygger förtroende och driver handling. Utmaningen är att traditionell videoproduktion inte är skalbar för personliga kampanjer. Det är där integrationen mellan HeyGen och HubSpot kommer in.

Genom att koppla ihop HeyGen med HubSpot kan du automatiskt skapa personliga videor på några minuter utan filmning, redigering eller produktionsteam. Dessa videor kan användas genom hela tratten – från säljutskick och lead nurturing till onboarding, uppföljningar och produktanvändning.

Installera HeyGen-appen i HubSpot

Börja med att installera HeyGen-appen från HubSpot Marketplace. Under installationen ber HubSpot om tillstånd att visa och hantera CRM-data. Det gör att HeyGen kan skapa videor med hjälp av kontaktinformation som finns lagrad i HubSpot.

Som en del av konfigurationen läggs två anpassade kontaktegenskaper till. Den ena lagrar URL:en till HeyGen-videons delningssida och den andra lagrar en URL till en förhandsgransknings-GIF. Dessa egenskaper används för att bädda in personliga videor direkt i e-postmeddelanden.

En aktiv kontaktlista skapas också. Som standard innehåller den här listan alla marknadskontakter. Alla kontakter som läggs till i listan blir berättigade till att få personliga videor skapade.

Du kommer också att se en mall för marknadsföringsmejl som har skapats åt dig. Det här mejlet innehåller den nödvändiga HTML-modulen som hänvisar till HeyGen-video- och GIF-egenskaperna. Mejlet publiceras inte som standard, så du behöver granska det och fylla i alla obligatoriska fält innan du skickar det.

Förstå arbetsflödet i HubSpot

Ett arbetsflöde med namnet ”Generate HeyGen Video for a Contact” skapas under installationen. Det här arbetsflödet används för att skapa och leverera videor, och det startar i inaktivt läge.

Det första steget i arbetsflödet är registrering. Alla kontakter som läggs till i den aktiva listan registreras automatiskt.

Det andra steget är videogenerering. Här skapar HeyGen en personlig video för varje kontakt och uppdaterar de anpassade egenskaperna med videolänken och GIF-förhandsvisningen. Det här steget kräver konfiguration innan det kan köras.

Det tredje steget hanterar fel. Om videogenereringen misslyckas avslutas arbetsflödet på ett kontrollerat sätt. Om det lyckas fortsätter arbetsflödet och skickar marknadsföringsmejlet som innehåller den personliga videon.

Konfigurera videoskapande

För att slutföra konfigurationen öppnar du åtgärden för videogenerering i arbetsflödet. Klistra in din HeyGen API-token i åtgärdspanelen. Du hittar denna token i dina HeyGen-kontoinställningar under fliken API.

När token har lagts till kommer HubSpot att läsa in dina tillgängliga HeyGen-mallar. Välj den mall du vill använda. Om din mall innehåller variabler, koppla varje variabel till motsvarande HubSpot-kontaktegenskap.

Vanliga variabler är till exempel förnamn, företag eller plats. Genom att mappa dessa fält kan videon automatiskt fyllas med data från varje kontaktpost. Om din mall använder färre variabler än vad som finns tillgängligt kan du lämna de oanvända fälten tomma.

Om du inte har en mall än, skapa en i HeyGen innan du går tillbaka till HubSpot.

Publicera och lansera

När allt är konfigurerat publicerar du arbetsflödet och skickar ut marknadsföringsmejlet. Från och med då kommer varje ny kontakt som läggs till i den aktiva listan automatiskt att trigga en personlig video och få den skickad via e‑post.