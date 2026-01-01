Home Academy Integrationer Integrera med Adobe

Integrera med Adobe

Lär dig hur du integrerar Adobe Express med HeyGen så att du smidigt kan gå från kreativ design till dynamisk, AI-driven video. Oavsett om du är marknadsförare som finslipar en kampanj, designer som skapar innehåll eller kreatör som vill skala upp, hjälper den här integrationen dig att samla allt i ett och samma effektiva arbetsflöde.

Ställ in integrationen

Från din HeyGen-instrumentpanel går du till Appar och öppnar Integrationer, välj sedan Adobe Express-pluginet. Du uppmanas att logga in på ditt Adobe-konto eller skapa ett om du inte redan har ett.

När du är inloggad i Adobe Express, om du inte automatiskt hamnar i HeyGen-pluginet, klickar du på Tillägg i den vänstra navigeringen. Sök efter HeyGen och klicka på Lägg till för att installera pluginet. Efter installationen finns HeyGen direkt i Adobe Express.

Lägg till en avatar och skapa din video

Börja med att välja den avatar du vill använda. Lägg sedan till ditt manus. Klicka på Text under Lägg till ditt manus, klistra sedan in ett manus du redan har skrivit eller skriv ett direkt i editorn.

När du har lagt till ditt manus väljer du en röst. Börja med att välja språk och kön som matchar din avatar. Du får sedan upp flera röstalternativ med olika tonlägen, energinivåer och stilar. Välj den som passar ditt budskap bäst.

Om du föredrar att använda eget ljud klickar du på Audio och laddar upp en fil från din enhet. Format som stöds är bland annat MP3, M4A och WAV.

Skapa videon och lägg till den i din design

När allt är klart klickar du på Generate your video och låter HeyGen sköta resten. När videon är färdig klickar du på Add to design.

Du kan nu dra och placera videon var som helst på din Adobe Express-duk.

Anpassa och färdigställ ditt projekt

När videon har lagts till kan du anpassa din design helt med hjälp av Adobe Express-verktyg. Lägg till stockmusik, text, grafik och andra designelement för att förbättra din layout.

Om du vill inkludera flera avatarvideor upprepar du bara samma steg för att skapa och lägga till fler HeyGen-klipp.

När ditt projekt är klart kan du ladda ner det eller dela det direkt. Om du väljer att dela en länk kan du styra åtkomsten eller göra den tillgänglig för alla som har länken.