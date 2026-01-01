Integrera med Canva

HeyGen integreras med Canva för att göra videoproduktion snabbare och mer tillgänglig. Med den här integrationen kan du ta in HeyGen-avatarer och -videor direkt i dina Canva-designer och kombinera verklighetstrogen AI-video med Canvas enkla, samarbetsvänliga designverktyg.

Anslut HeyGen till Canva

Börja med att öppna din HeyGen-instrumentpanel och klicka på Integrations. Hitta Canva-integrationen och klicka för att ansluta. Detta kopplar ditt HeyGen-konto till Canva och gör att du kan använda HeyGen-funktioner direkt i ditt Canva-designarbetsflöde.

Lägg till HeyGen-innehåll i din Canva-design

När du har kopplat ihop dem öppnar du din design i Canva. Därifrån kan du ta in HeyGen i ditt projekt genom att lägga till en avatar, lägga in ditt manus och välja en röst som passar ditt budskap. Allt eftersom din avatarvideo tar form kan du fortsätta att finslipa layout, visuella element och den övergripande stilen med hjälp av Canvas designverktyg.

Exportera och dela din video

När du är nöjd med slutresultatet klickar du på Dela uppe till höger i Canva och väljer Ladda ner. Din avatarbaserade video är nu redo att delas var du vill.