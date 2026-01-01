Home Academy Avatarer Så använder du Faceswap

Så använder du Faceswap

Steg 1: Öppna Face Swap

Öppna Appar, scrolla ned till Alla appar och välj Face Swap.

Steg 2: Välj din källbild

Välj källbilden som du vill ändra.

Steg 3: Ladda upp målansiktet

Ladda upp ett tydligt, frontalt foto av ansiktet du vill använda. Se till att fotot är:

väl upplyst

fri sikt

Steg 4: Bearbeta bytet

Klicka på Process. Du ser en förhandsvisning av transformationen.

Steg 5: Granska resultatet

Om du är nöjd med resultatet sparar du det till din avatar. Om inte, gå tillbaka och ändra någon av bilderna innan du bearbetar igen.

Steg 6: Namnge och spara din avatar

Ge din avatar ett namn och klicka sedan på Spara avatar för att färdigställa din anpassade avatar.

Steg 7: Använd din avatar

Du kan nu använda den här avataren i dina AI Studio-projekt eller andra HeyGen-appar.