Så använder du Avatar IV

I den här lektionen får du lära dig hur du väcker din avatar till liv med Avatar IV, HeyGens mest avancerade uttrycksfulla avatarmodell.

Avatar IV låter dig skapa naturtrogna talande framträdanden från ett foto eller en video, utan kameror, filminspelning eller studioutrustning.

Skapa en video med Photo to Video

Från din HeyGen-startsida öppnar du Appar och väljer Photo to Video.

Ladda upp ett foto eller välj en exempelbild. Lägg sedan till ditt innehåll genom att skriva ett manus eller ladda upp en ljudfil. Om du behöver inspiration klickar du på Surprise Me för att automatiskt skapa ett manus.

För bästa resultat, håll din video under 180 sekunder.

Om du använder ett skrivet manus väljer du en röst. Du kan välja en av dina befintliga röster, välja från HeyGen Library eller skapa en ny röst med Voice Design genom att ange en egen prompt.

Ställ in rörelser och uttrycksfullhet

Välj sedan läge för rörelsegenerering. Välj Faster för snabbare resultat eller Quality för högre detaljrikedom. Tänk på att läget Quality använder dubbelt så många krediter.

Ställ in uttrycksfullhetsnivån på låg, normal eller hög, beroende på hur animerad du vill att avataren ska vara.

I fältet Custom Motion kan du skriva in rörelseinstruktioner eller välja bland förinställda alternativ för att styra avatarens rörelser.

Du kan också justera upplösningen från 720p till 1080p.

När allt är klart klickar du på Skapa. Din video visas i dina projekt när bearbetningen är klar.

Använd Avatar IV i AI Studio

Du kan också använda Avatar IV direkt i AI Studio.

Välj din avatar och öppna sedan menyn för avatar-motorn i manusredigeraren bredvid röstväljaren. Härifrån kan du växla mellan Avatar Unlimited och Avatar IV.

Välj Avatar IV, välj ditt genereringsläge, justera uttrycksfullhet och lägg till egna rörelseprompter eller förinställningar. Du kan uppdatera förinställningarna för att utforska nya variationer.

När dina inställningar är klara klickar du på Skapa för att rendera videon.

Slutför och skicka in

Avatar IV-videor använder Generative Credits, som HeyGen beräknar automatiskt.

Bekräfta dina inställningar och klicka på Skicka för att skapa din slutliga video.

Du har nu lärt dig hur du skapar realistiska, uttrycksfulla talande avatarer med Avatar IV. Den här funktionen är perfekt för personliga meddelanden, kreativt berättande och högkvalitativt AI-genererat innehåll som levereras snabbt och utan krångel.