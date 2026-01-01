Du kan helt ändra hur din avatar ser ut utan att börja om från början. Här är hur du steg för steg uppdaterar avatarens kläder och utseende.
Steg 1: Välj din avatar
Gå till avsnittet Avatars i den vänstra sidomenyn. Välj den avatar du vill uppdatera i menyn Switch Avatar.
Steg 2: Välj en startlook
Välj ett befintligt utseende som startpunkt, klicka på det och välj Redigera utseende.
Steg 3: Beskriv din nya look
Du har två alternativ för att definiera stilen du är ute efter:
Om du ser något du gillar i exempelbiblioteket klickar du på Remix Photo så placerar HeyGen din avatar i samma scen.
Steg 4: Lägg till scenelement (valfritt)
Du kan också lägga in specifika produkter med hjälp av scenelement. Den här funktionen kommer att förklaras mer ingående i en separat video.
Steg 5: Välj orientering och skapa
Välj din önskade orientering och klicka sedan på Skapa. HeyGen genererar tre varianter som du kan välja mellan.
Steg 6: Granska dina varianter
Håll muspekaren över en variant för att: