Så skapar du looks

Du kan helt ändra hur din avatar ser ut utan att börja om från början. Här är hur du steg för steg uppdaterar avatarens kläder och utseende.

Steg 1: Välj din avatar

Gå till avsnittet Avatars i den vänstra sidomenyn. Välj den avatar du vill uppdatera i menyn Switch Avatar.

Steg 2: Välj en startlook

Välj ett befintligt utseende som startpunkt, klicka på det och välj Redigera utseende.

Steg 3: Beskriv din nya look

Du har två alternativ för att definiera stilen du är ute efter:

skriv en beskrivning i prompt-rutan för att beskriva den känsla du vill ha

bläddra i HeyGens exempelbibliotek för inspiration

Om du ser något du gillar i exempelbiblioteket klickar du på Remix Photo så placerar HeyGen din avatar i samma scen.

Steg 4: Lägg till scenelement (valfritt)

Du kan också lägga in specifika produkter med hjälp av scenelement. Den här funktionen kommer att förklaras mer ingående i en separat video.

Steg 5: Välj orientering och skapa

Välj din önskade orientering och klicka sedan på Skapa. HeyGen genererar tre varianter som du kan välja mellan.

Steg 6: Granska dina varianter

Håll muspekaren över en variant för att: