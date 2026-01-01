Hur du skapar en avatar med foton

I den här lektionen får du lära dig hur du skapar en egen avatar med dina egna foton. Det här är ett snabbt och enkelt sätt att ge din digitala tvilling liv, utan att behöva spela in video eller göra någon utrustningsinställning.

Börja från sidan Avatars

Från din HeyGen-instrumentpanel klickar du på Avatars i den vänstra navigeringen. Välj Skapa ny avatar och välj sedan Börja med foto.

Ladda upp dina foton

Ladda upp nya, högkvalitativa foton där bara du syns tydligt. För bästa resultat, inkludera en blandning av närbilder och helkroppsbilder, tagna från olika vinklar och med varierade uttryck som leende, neutralt eller allvarligt. Använd foton som korrekt visar hur du ser ut idag.

Fotoavatarer måste skapas från människoliknande ansikten med realistiska ansiktsdrag och proportioner. Om din bild är en tecknad figur eller illustration är Avatar IV ett bättre alternativ.

Skapa eller lägg till en avatar

När du har laddat upp dina foton väljer du om du vill lägga till dem i en befintlig Look eller skapa en helt ny avatar. Om du skapar en ny avatar anger du ett namn, väljer ålder, kön och etnicitet, granskar villkoren och klickar på Fortsätt.

Välj en röst

Välj sedan en röst till din avatar. Du kan välja från HeyGen Voice Library, använda en av dina egna röster eller skapa en ny röst.

När du har gjort ditt val börjar HeyGen skapa din avatar.

Hantera din avatar

När genereringen är klar visas din fotoavatar i din avatarlista. Därifrån kan du lägga till nya looks, redigera befintliga eller byta namn på avataren när som helst.

Om du någon gång behöver ta bort den klickar du på trepunktsmenyn på avataren och väljer Ta bort.