Så skapar du ditt första projekt

I den här lektionen får du lära dig hur du skapar ditt allra första projekt i HeyGen och bekantar dig med de viktigaste verktygen du kommer att använda i hela plattformen.

Oavsett om du är helt ny eller redan van vid att skapa video hjälper den här guiden dig att tryggt hitta allt du behöver för att komma igång.

Börja från instrumentpanelen

När du har loggat in på HeyGen kommer du till instrumentpanelen. Det är här alla dina tidigare projekt finns. På vänster sida av skärmen hittar du huvudnavigeringen med åtkomst till alla HeyGens verktyg.

För att börja en ny video klickar du på Skapa video.

Du kommer att se flera alternativ. För att skapa en anpassad avatarvideo väljer du Start from Scratch. Du kan också lägga märke till alternativet Interactivity, som öppnar mallar för Learning & Development, detta tas upp i en separat lektion.

Välj sedan din videoorientering: stående eller liggande. Du kan ändra detta senare vid behov.

När du har gjort ditt val tas du direkt till AI Studio.

Hitta rätt i AI Studio

I AI Studio kan du börja med att namnge ditt projekt. Under det hittar du manusredigeraren där du skriver, redigerar och hanterar dina scener. Det är här du lägger in ditt manus och strukturerar din video.

Under manusredigeraren hittar du alternativ för att lägga till nya scener, spela in eller ladda upp ljud eller infoga pauser mellan raderna. Du kan också använda Voice Director (megafonikonen) för att styra ton, tempo och känslomässigt uttryck.

Om du klickar på de tre prickarna bredvid en scen visas fler åtgärder, till exempel att återskapa ljud, rendera scenen för att synka läpprörelser, konvertera till röstspeglingsläge, översätta scenen eller ta bort den. I manusredigeraren kan du också byta avatarer, ändra röster eller växla mellan motorerna Avatar Unlimited och Avatar IV Motion.

Arbeta med tidslinjen

Tidslinjeredigeraren låter dig granska din video från början till slut. Du kan dra uppspelningshuvudet för att förhandsgranska specifika ögonblick, se videons totala längd och ordna om scener genom att dra dem åt vänster eller höger.

Du kan också lägga till scener från mallar, infoga videoscener eller premiumbilder och skapa mjuka övergångar mellan scener med hjälp av pilikonen mellan klippen.

Välj och anpassa din avatar

Ovanför videoduken klickar du på Avatars för att välja den avatar du vill använda. Du kan välja bland dina egna avatarer eller bläddra i HeyGens offentliga bibliotek.

När du klickar på avataren i canvasen öppnas anpassningsalternativ. Här kan du byta utseende, justera inramningen, ta bort bakgrunden, lägga till hörnradie eller lägga på animationer.

Förbättra visuellt innehåll och design

Bredvid fliken Avatars hittar du kreativa verktyg för att förbättra din video. Med dem kan du lägga till text, ladda upp media, infoga element, skapa AI-bilder, hantera undertexter eller justera bakgrundsfärger.

Ovanför manusredigeraren kan du öppna hamburgarmenyn för att komma åt fler verktyg. Här kan du spara din video som en mall, ladda upp eller ladda ner manus, granska versionshistorik, kontakta support, öppna guider eller ändra ditt tema.

I alternativen bredvid hamburgermenyn kan du justera videoorienteringen, välja en brand kit eller skicka feedback direkt till HeyGen-teamet.

Samarbete och projektledning

Ditt arbete sparas automatiskt, men du kan också klicka på Spara manuellt när som helst.

För att samarbeta väljer du Bjud in medlemmar för att ta in teammedlemmar i projektet. Aviseringar och kommentarer visas i den övre panelen, vilket gör det enkelt att gå igenom feedback.

Om ditt projekt innehåller flera lager öppnar du panelen Lager för att ordna om elementen genom att dra dem ovanför eller under varandra.

Förhandsgranska och skapa din video

När ditt manus och dina visuella element är klara klickar du på Förhandsgranska för att titta på ditt projekt. Om avataren ser stilla ut eller suddig ut betyder det att videon ännu inte har renderats – läppsynkningen läggs på under renderingen.

När du är nöjd klickar du på Skapa. Du kan byta namn på din video, välja en målmapp och välja utdataupplösning upp till 4K. Om du använder Avatar IV beräknar HeyGen automatiskt användningen.

HeyGen bearbetar din video och när den är klar visas den i fliken Projekt, redo att granskas, delas eller laddas ner.