Home Academy AI-studio Så lägger du till animationer och övergångar

Så lägger du till animationer och övergångar

I den här lektionen får du lära dig hur du väcker dina videor till liv med hjälp av animationer, rörliga element och scenövergångar i HeyGen. De här verktygen gör ditt innehåll mer dynamiskt, professionellt och engagerande, utan att du behöver någon extern redigeringsprogramvara.

Animera element i dina scener

I HeyGen kan du animera nästan alla element, inklusive text, bilder, ikoner och till och med avatarer.

Börja med att klicka på det element du vill animera. När det är markerat visas animationsmarkörer i manuspanelen. Dessa markörer styr när elementet går in i och lämnar scenen.

Du kan dra markörerna längs tidslinjen för att synka animationen med ditt manus. Öppna sedan menyn Animation och välj en stil som till exempel Fade, Slide, Zoom eller Pop. Håll muspekaren över varje alternativ för att se en förhandsvisning i realtid innan du använder det.

Använd reglaget Varaktighet för att styra hur snabbt eller långsamt animationen spelas upp. När du är klar klickar du på Förhandsgranska för att se hur det ser ut i sitt sammanhang.

Lägg till premiumrörelseelement

För att ge videon extra visuellt lyft kan du använda Premium Motion Elements. De inkluderar animerade intron, talarkort, rubriker, citat och skrivmaskinsliknande text, utformade för att fungera sömlöst med avatarer.

Öppna fliken Elements, välj Motion och dra ett motionelement till din scen. Du kan anpassa texten, flytta eller ändra storlek på det på arbetsytan och styra dess timing med samma animationsmarkörer.

Förhandsgranska scenen för att se hur rörelseelementen animeras naturligt tillsammans med ditt innehåll.

Lägg till scenövergångar

Övergångar hjälper din video att flyta smidigt från en scen till nästa.

I tidslinjen längst ned, håll muspekaren mellan två scener och klicka på menyn med tre prickar, välj sedan Lägg till scenövergång. Välj mellan stilar som Fade, Slide eller Zoom.

Du kan justera övergångens längd för att göra den snabbare eller långsammare och använda den på en enskild övergång eller på alla scener i din video. En liveförhandsvisning visas i editorn så att du kan finjustera effekten tills den känns rätt.

Använd Magic Match för ett sömlöst flöde

Magic Match är en smart övergång som automatiskt animerar gemensamma element mellan scener.

Om ett element visas i slutet av en scen och sedan igen i början av nästa, skapar Magic Match en mjuk, sammanhängande rörelse mellan dem. För att använda det, kopiera elementet och klistra in det i nästa scen så att det finns med i båda.

Klicka sedan på de tre prickarna mellan scenerna, välj Lägg till scenövergång och välj Magic Match. HeyGen sköter animeringen automatiskt och skapar en sömlös visuell övergång.