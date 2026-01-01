Så lägger du till material i din video

Videotillgångar är alla delar du använder för att skapa dina videor. Det kan vara bilder, videoklipp, ljudfiler, logotyper, text och till och med AI-avatarer.

HeyGen stöder ett brett utbud av format, inklusive JPG- och PNG-filer upp till 200 MB, MP4- och MOV-filer upp till 200 MB samt TTF- eller OTF-teckensnittsfiler upp till 100 MB. Om du håller dessa resurser organiserade blir det enklare att redigera, återanvända och samarbeta med trygghet.

Ladda upp och organisera tillgångar

För att komma igång öppnar du Media och klickar på Upload för att lägga till dina filer i HeyGens Asset Library. Du kan ladda upp flera filer samtidigt, inklusive bilder, videor och ljud.

Om du planerar att använda en GIF, konvertera den till en MP4 innan du laddar upp den till videoredigeraren.

Efter uppladdning kan du byta namn på tillgångar för tydlighet. För videofiler har du också möjlighet att bara extrahera ljudet. Genom att skapa mappar för varje projekt, varumärke eller innehållstyp håller du allt organiserat och lätt att hitta.

För att ta bort tillgångar markerar du dem med kryssrutan eller via menyn med tre prickar och väljer Ta bort.

Lägg till tillgångar i ditt projekt

Gå tillbaka till ditt projekt i AI Studio när ditt manus och din avatar är klara. Härifrån kan du börja utforma din scen genom att lägga till bakgrunder, media och andra visuella element.

Om din avatar har en inbyggd bakgrund väljer du avataren och använder Background Remover för att placera den på en ny bakgrund. Du kan ändra storlek på avataren genom att dra i hörnen så att den passar din layout.

Anpassa bakgrunder och media

Klicka på Bakgrund för att välja mellan enfärgade bakgrunder, stockbilder, videor eller mallar. För mer flexibilitet väljer du Koppla från bakgrund för att fritt flytta och ändra storlek på element i scenen.

Fliken Media ger dig tillgång till HeyGens bildbank, dina uppladdade filer och möjligheten att ladda upp ytterligare media. All media här kan också ställas in som bakgrund.

Lägg till och hantera ljud

För att lägga till bakgrundsmusik öppnar du fliken Music. Du kan välja bland HeyGens egna låtar eller ladda upp dina egna ljudfiler.

Ljudet visas i scen­spelaren under din video. Använd menyn med tre prickar på ljudspåret för att göra justeringar, till exempel klippa eller ersätta filen.

Redigera bilder och visuellt innehåll

För bilder kan du justera hörnradien för att skapa mjukare kanter eller redigera visuella element med AI. Skriv bara in en redigeringsprompt, välj din föredragna AI-motor och lägg eventuellt till en referensbild som vägledning för resultatet.

För att skapa visuell variation öppnar du fliken Elements. Där hittar du premiumelement som former, ramar, klistermärken och ikoner som kan förbättra din design.

Lägg till och formatera text

Klicka på Text högst upp på duken för att lägga till titlar, etiketter eller meddelanden på skärmen. Du kan anpassa typsnittsstil, storlek, formatering, opacitet och justering, eller ladda upp ditt varumärkes typsnitt för en enhetlig stil.

Textelement kan dras och ändras i storlek var som helst på arbetsytan. Du kan också markera flera element samtidigt för att justera eller gruppera dem för renare layouter.

Lägg till undertexter

För att lägga till undertexter klickar du på Captions och väljer en stil för undertexterna. Du kan justera färger, typsnitt och textstorlek och välja om stilen ska gälla för en enskild scen eller för alla scener.

Finjustera videouppspelning

Välj valfri uppladdad video i din scen för att justera hur den spelas upp. Du kan loopa videon för kontinuerlig rörelse, frysa sista bildrutan för att hålla den avslutande bilden eller välja Anpassa till scen för att automatiskt matcha videons längd med scenens längd.

För exakt kontroll kan du använda saxikonen i tidslinjen för att klippa början och slutet precis där du vill.