Możesz przekształcić dowolne wideo w języku angielskim w naturalnie brzmiące po polsku w zaledwie kilka minut. HeyGen pomaga tworzyć napisy, generować polskie lektory lub w pełni lokalizować anglojęzyczne materiały wideo bez zatrudniania tłumaczy i bez skomplikowanego oprogramowania. Wszystko działa w Twojej przeglądarce, zapewniając prosty i skuteczny sposób dotarcia do polskojęzycznych odbiorców w Brazylii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych i wielu innych regionach.
Przejdź z angielskiego na polski z łatwością
HeyGen sprawia, że proces tłumaczenia jest łatwy do opanowania. Możesz tworzyć napisy, transkrypcje lub pełny polski dubbing, zachowując pełną kontrolę nad czasem, tonem i wymową. Niezależnie od tego, czy tworzysz tutoriale, materiały szkoleniowe, prezentacje produktów, treści do mediów społecznościowych czy komunikację wewnętrzną, możesz lokalizować swoje materiały bez zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego. Twoje przetłumaczone treści pozostają precyzyjne, dopracowane i brzmią naturalnie dla polskojęzycznych odbiorców.
Prosty sposób na tłumaczenie anglojęzycznych filmów na polski
Nowoczesne narzędzia do tłumaczenia umożliwiają dokładne przekształcanie mówionego języka angielskiego na polskie napisy lub narrację. HeyGen zarządza za Ciebie całym głównym procesem: transkrybuje angielski dźwięk, tłumaczy go na język polski, generuje napisy lub narrację i dopasowuje wszystko do czasu trwania Twojego wideo. Dzięki temu finalna wersja jest płynna, naturalna i wygodna w odbiorze na różnych platformach.
Polskie głosy i napisy
HeyGen daje Ci możliwość szybkiego tworzenia napisów lub narracji. Możesz generować napisy, zbudować polską ścieżkę lektorską, wybierać spośród różnych opcji głosowych oraz dostosować formatowanie napisów, aby poprawić ich czytelność. Widzowie mogą z łatwością śledzić Twoje przetłumaczone treści, niezależnie od tego, czy wolą czytać napisy, czy słuchać narracji.
Kto skorzysta z tłumaczenia z angielskiego na polski
Twórcy treści mogą publikować polskie wersje anglojęzycznych filmów, aby zwiększać swoje zasięgi na platformach takich jak YouTube, TikTok, Instagram i innych. Nauczyciele oraz zespoły e‑learningowe mogą tłumaczyć lekcje i tutoriale dla polskojęzycznych uczniów. Firmy i zespoły marketingowe mogą lokalizować materiały onboardingowe, szkoleniowe, filmy produktowe oraz klipy promocyjne. Agencje mogą skalować prace tłumaczeniowe bez konieczności ręcznej edycji, a trenerzy i coachowie mogą sprawnie dostosowywać swoje sesje do zespołów mówiących po polsku.
Prześlij swój film
Prześlij swój anglojęzyczny film lub zaimportuj go z YouTube, Google Drive albo Dropbox. Czysty dźwięk zapewni dokładniejsze tłumaczenie na język polski.
Prześlij swój materiał źródłowy
Zacznij od przesłania wyraźnego, wysokiej jakości nagrania w swoim oryginalnym języku, które posłuży jako podstawa do tłumaczenia i dubbingu. To kluczowe, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty tłumaczenia AI.
Wybierz język polski
Wybierz angielski jako język źródłowy, a polski jako język docelowy. Zdecyduj, czy chcesz napisy, transkrypcję czy pełny dubbing.
Wygeneruj tłumaczenie
HeyGen transkrybuje Twój angielski dźwięk, tłumaczy tekst i tworzy napisy lub polską ścieżkę lektorską. Przed finalizacją możesz wszystko podejrzeć i edytować.
Edytuj i eksportuj
Dostosuj timing, dopracuj napisy, zmień polskie głosy lub zaktualizuj swój skrypt. Wyeksportuj polskie wideo, pliki z napisami lub transkrypt.
Co wyróżnia HeyGen?
Wpływ jest oczywisty. Firmy osiągają realne rezultaty dzięki tłumaczowi wideo HeyGen. Natychmiastowe tłumaczenie filmów pozwala oszczędzać zarówno pieniądze, jak i czas, jednocześnie bez wysiłku zwiększając globalny zasięg.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące tłumaczenia wideo z angielskiego na polski
Jak przetłumaczyć angielski film na język polski online?
Wystarczy, że prześlesz swój anglojęzyczny film, wybierzesz język polski jako język docelowy, a HeyGen automatycznie wygeneruje napisy lub ścieżkę lektorską. System zajmuje się transkrypcją, tłumaczeniem, synchronizacją i podglądem, dzięki czemu możesz szybko dopracować dokładną, gotową do publikacji wersję.
Czy mogę dodać polskie napisy bezpośrednio do mojego angielskiego filmu?
Tak. Możesz wygenerować polskie napisy, przejrzeć je, dostosować podział na linie lub tempo oraz wyeksportować je w formacie SRT lub VTT. Taki sposób pracy pozwala zachować zgodność czasową i pomaga utrzymać czytelność dla widzów, którzy wolą tłumaczenie tekstowe zamiast lektora.
Jak dokładne jest tłumaczenie z angielskiego na polski w HeyGen?
Dokładność jest wysoka, gdy oryginalne nagranie audio jest wyraźne i ma naturalne tempo. Modele AI HeyGen koncentrują się na tonie, znaczeniu i strukturze zdań, dzięki czemu polskie napisy lub lektory brzmią płynnie i spójnie. Przed wyeksportowaniem finalnej wersji możesz edytować każdy element.
Czy mogę przetłumaczyć film z YouTube na język polski?
Tak. Wklej link do YouTube, a AI przepisze, przetłumaczy i wygeneruje napisy lub polski lektor. Synchronizacja czasowa pozostanie automatycznie zachowana, dzięki czemu otrzymasz dopracowaną wersję bez potrzeby pobierania plików, instalowania wtyczek ani wykonywania dodatkowych kroków edycyjnych.
Czy mogę zobaczyć podgląd przetłumaczonej polskiej wersji przed eksportem?
Oczywiście. Przed eksportem możesz przejrzeć napisy, dopasować sformułowania, zmienić timing lub wybrać inne polskie głosy. Dzięki temu finalna wersja będzie zgodna z Twoim oryginalnym tonem i zapewni naturalne wrażenia z oglądania dla polskojęzycznych odbiorców.
Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania, aby tłumaczyć filmy z angielskiego na polski?
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Wszystko działa w Twojej przeglądarce, dzięki czemu możesz przesyłać filmy, generować napisy lub narrację, edytować timing i eksportować dopracowane treści po polsku bez instalacji. Dzięki temu cały proces pozostaje lekki i łatwy w obsłudze.
Jak mogę zacząć tłumaczyć anglojęzyczne filmy, jeśli dopiero zaczynam korzystać z HeyGen?
Możesz zacząć od razu, tworząc darmowe konto, przesyłając swój angielski film i wybierając język polski jako język docelowy. Uproszczony proces poprowadzi Cię przez tłumaczenie, weryfikację i eksport. Załóż swoje konto tutaj.
Czy są dostępne kreatywne narzędzia, których mogę używać razem z tłumaczeniem na język polski?
Tak. Możesz wzbogacać zlokalizowane filmy o sezonowe lub tematyczne elementy wizualne, dzięki czemu przetłumaczone treści będą bardziej angażujące. Na przykład Santa Video Maker oferuje zabawne, świąteczne opcje personalizacji
Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
