HeyGen + Tolstoy
Tolstoy to interaktywna platforma wideo, która umożliwia firmom tworzenie spersonalizowanych, opartych na wyborze ścieżki doświadczeń wideo, aby zwiększyć zaangażowanie, konwersje i interakcje z klientami.
Zastosowania
Zobacz, jak firmy podobne do Twojej wykorzystują Tolstoy z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Interaktywne lejki sprzedażowe
Wykorzystaj awatary AI HeyGen, aby prowadzić widzów przez spersonalizowane, interaktywne ścieżki sprzedażowe w Tolstoy — kwalifikując leady, odpowiadając na obiekcje i kierując ich do właściwego produktu lub przedstawiciela na podstawie ich odpowiedzi.
Wprowadzanie klientów i wsparcie
Twórz onboardingowe doświadczenia typu „wybierz własną ścieżkę” z wykorzystaniem filmów HeyGen, które dostarczają instrukcje krok po kroku, pozwalając klientom uzyskać potrzebną pomoc bez przytłaczania ich nieistotnymi informacjami.
Rekrutacja i zaangażowanie kandydatów
Twórz interaktywne ścieżki wideo z wykorzystaniem wprowadzeń z awatarami HeyGen oraz segmentów pytań i odpowiedzi, które pomogą kandydatom poznać role, kulturę firmy oraz kolejne kroki, w zależności od wyborów, jakich dokonują w trakcie doświadczenia.
