Twój cyfrowy sobowtór w filmowym ruchu
Seedance 2.0 jest teraz zintegrowany w całym HeyGen. Twórz kompletne filmy z udziałem swojej zweryfikowanej Cyfrowej Bliźniaczki poruszającej się w filmowych ujęciach, generuj przyciągające uwagę ujęcia b-roll z pojedynczej podpowiedzi i rozszerzaj każdą scenę z precyzyjną kontrolą pierwszej i ostatniej klatki. Profesjonalna jakość wideo, bez potrzeby angażowania ekipy.
Trzy narzędzia, jedna platforma. Wybierz sposób tworzenia
Seedance 2.0 jest zintegrowany z trzema różnymi narzędziami w HeyGen. Każde z nich zostało stworzone z myślą o innym procesie twórczym. Używaj jednego z nich lub łącz wszystkie trzy.
Umieść swojego cyfrowego bliźniaka w filmowych ujęciach Seedance
Avatar Shots pozwala tworzyć filmowe sceny, w których Twój zweryfikowany Cyfrowy Sobowtór porusza się, gestykuluje i występuje w materiałach generowanych przez Seedance. Wybierz dowolne otoczenie, kąt kamery lub typ ruchu, uzyskując realistyczną animację i spójną postać w każdym ujęciu.
Realistyczny ruch postaci
Chodzenie, gestykulacja i granie z realnym fizycznym ciężarem i wiarygodnością w każdym ujęciu.
Spójne podobieństwo na wszystkich ujęciach
Twarz, ubranie i cała identyfikacja wizualna pozostają niezmienne od pierwszej do ostatniej klatki, bez morfowania ani utraty szczegółów.
Wiele awatarów w jednej scenie
Umieść wiele zweryfikowanych Cyfrowych Bliźniaków w jednej filmowej scenie z zsynchronizowanym ruchem wszystkich postaci w kadrze.
Dowolne tło, dowolny typ ujęcia
Ruchy kamery na wózku (dolly), ujęcia z kranu, FPV, szerokie ujęcia ustanawiające i zbliżenia, z filmowym językiem kamery, który reaguje na Twoje polecenia.
Twoja tożsamość, w pełni chroniona. Seedance nie zezwala na wykorzystywanie ludzkich twarzy w swoim publicznym API. Infrastruktura HeyGen do weryfikacji tożsamości i pozyskiwania zgód jest powodem, dla którego Twój zweryfikowany Cyfrowy Sobowtór może pojawiać się w materiałach Seedance, podczas gdy żadna inna platforma nie jest w stanie tego zaoferować.
Przejdź od jednego promptu do kompletnego, gotowego wideo
Video Agent bierze Twoje polecenie i tworzy na jego podstawie kompletny film: scenariusz, strukturę, montaż i lektora. Cyfrowy sobowtór w filmowych ujęciach Seedance jest automatycznie łączony w całość, aby powstał gotowy do publikacji, dopracowany materiał wideo.
Od scenariusza do gotowego filmu
Wpisz swój prompt lub wklej skrypt, a Video Agent przygotuje strukturę, dobierze ujęcia i dostarczy gotowy zmontowany film.
Do trzech minut na wideo
Wystarczająco długie, by przekazać prawdziwe przesłanie, ale na tyle krótkie, by utrzymać uwagę – z filmowymi ujęciami Seedance automatycznie zmontowanymi w całość.
Wiele awatarów w jednej scenie
Struktura, tempo i montaż są załatwione za Ciebie, dzięki czemu możesz publikować bezpośrednio na dowolny kanał bez dodatkowej pracy produkcyjnej.
Zweryfikowana tożsamość, wbudowana
Każde wideo wykorzystuje Twojego zweryfikowanego Cyfrowego Sobowtóra i jest chronione przez infrastrukturę zgód pierwszej strony HeyGen.
Stworzony z myślą o dużej skali, bez kompromisów w jakości. Video Agent jest zaprojektowany dla zespołów i twórców, którzy muszą regularnie tworzyć treści na potrzeby kampanii, kursów i kanałów.
Generuj filmowe ujęcia b-roll na podstawie promptu lub obrazu referencyjnego
Generator wideo AI daje Ci bezpośredni dostęp do Seedance 2.0 do generowania wideo z tekstu oraz z obrazu. Opisz scenę, prześlij materiał referencyjny i otrzymaj filmowe ujęcia w jakości premium z precyzyjną kontrolą pierwszej i ostatniej klatki.
Tekst na filmowe ujęcia b-roll
Opisz dowolną scenę, a Seedance wygeneruje filmowe ujęcia z reżyserską kontrolą kamery i fizycznie realistycznym ruchem.
Obraz referencyjny do materiału filmowego
Prześlij zdjęcie produktu, zdjęcie lokalizacji lub dowolny materiał wizualny i zachowaj ten sam wygląd, klimat i temat we wszystkich klatkach.
Sterowanie pierwszą i ostatnią klatką
Ustaw dokładnie, gdzie scena się zaczyna i kończy, a Seedance wygeneruje wszystko pomiędzy, zachowując pełną spójność wizualną.
Materiał filmowy w jakości studyjnej za pomocą jednego promptu
Wygeneruj ujęcia b-roll, które wyglądają jak nakręcone na planie z pełną ekipą, z dynamicznym oświetleniem, realistyczną fizyką i filmowym ruchem kamery.
Filmowy b-roll nie jest już kwestią budżetu. To kwestia jednego promptu. Gdy poprzeczka idzie w górę, przemontuj swoją kreatywność. Użyj Seedance 2.0, aby wbudować niemożliwe w każdy kadr.
Filmowe wideo do każdego zastosowania
Od kompletnych, firmowych materiałów wideo po przyciągające uwagę treści w mediach społecznościowych – Seedance 2.0 w HeyGen zapewnia Ci materiały filmowe w jakości profesjonalnej, dopasowane do każdego formatu i każdej grupy odbiorców.
Filmy o marce i produktach
Twórz kompletne, spójne z marką filmy wideo z Twoim Cyfrowym Bliźniakiem, prezentującym w kinowych scenografiach. Pitch decki, premiery produktów i ogłoszenia firmowe z jakością produkcji idealnie dopasowaną do Twojej marki.
Treści do mediów społecznościowych i reklam
Generuj filmowe ujęcia b-roll i avatary, które zatrzymują przewijanie. Dodaj odniesienia do produktu, lokalizacji lub stylu, a Seedance stworzy materiał idealnie dopasowany do Twojego kreatywnego briefu.
Szkolenia i edukacja
Twórz kompletne moduły szkoleniowe i materiały edukacyjne z wykorzystaniem swojego Cyfrowego Bliźniaka. Jedno polecenie generuje uporządkowany, w pełni zmontowany film wideo o długości do trzech minut, gotowy do osadzenia w dowolnym LMS lub platformie edukacyjnej.
Przywództwo opinii i marka osobista
Publikuj regularnie, bez konieczności pojawiania się za każdym razem przed kamerą. Twój zweryfikowany Cyfrowy Sobowtór przekazuje Twoje treści w filmowej oprawie, z realizmem i obecnością, jakich Twoja publiczność oczekuje od Twojej osobistej marki.
Prezentacje i pokazy produktów
Prześlij zdjęcie produktu i wygeneruj film o kinowym charakterze zbudowany wokół niego. Dynamiczne oświetlenie, realistyczny ruch, wiele ujęć. Przyciągające uwagę treści produktowe bez studia, fotografa i dużego budżetu produkcyjnego.
Treści z udziałem wielu osób i paneli dyskusyjnych
Umieszczaj wiele zweryfikowanych awatarów w jednej filmowej scenie. Twórz rozmowy, wywiady i treści w stylu paneli dyskusyjnych z zachowaniem spójnego wizerunku oraz zsynchronizowanego ruchu każdej postaci w kadrze.
Cokolwiek chcesz stworzyć, możesz to zrobić teraz
Seedance 2.0 działa w Avatar Shots, Video Agent i AI Video Generator. Najbardziej filmowy model wideo AI na świecie jest teraz dostępny we wszystkich narzędziach, które tworzysz. Numer 1 pod względem realizmu w rankingu G2. Twój Cyfrowy Bliźniak, Twoja zweryfikowana tożsamość, Twoja historia.