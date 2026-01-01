Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io to platforma do automatyzacji treści, która pomaga twórcom i marketerom automatycznie przerabiać i dystrybuować filmy, podcasty oraz transmisje na żywo w wielu kanałach mediów społecznościowych.
Zastosowania
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja wykorzystują Repurpose.io z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Wieloplatformowa dystrybucja treści
Automatycznie publikuj generowane przez AI filmy z HeyGen na platformach takich jak YouTube, TikTok, Instagram i LinkedIn za pomocą Repurpose.io, zapewniając spójną obecność marki we wszystkich kanałach.
Przekształcanie scenariuszy wideo w krótkie, angażujące treści
Przekształcaj dłuższe filmy AI w krótkie klipy lub highlighty i wykorzystaj Repurpose.io do ich szerokiej dystrybucji — idealne rozwiązanie do przerabiania webinarów, wywiadów czy treści edukacyjnych na krótkie, łatwe do udostępniania formaty.
Zautomatyzowane kampanie wideo w mediach społecznościowych
Skonfiguruj workflowy, w których filmy HeyGen są uruchamiane przez określone zdarzenia lub kampanie (np. premiery produktów czy promocje), a następnie automatycznie planowane i dystrybuowane za pośrednictwem Repurpose.io, aby zmaksymalizować zasięg i zaangażowanie.
