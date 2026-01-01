Plainly + HeyGen
Plainly to platforma do automatyzacji wideo, która umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych, opartych na danych filmów na dużą skalę, z wykorzystaniem konfigurowalnych szablonów i dynamicznych treści.
Zastosowania
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja wykorzystują Plainly z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Masowo personalizowane filmy marketingowe
Połącz awatary AI HeyGen z dynamicznymi szablonami Plainly, aby generować setki lub tysiące spersonalizowanych reklam wideo lub kampanii e‑mailowych, dopasowanych do imienia, lokalizacji lub preferencji każdego odbiorcy.
Zautomatyzowana komunikacja z klientami
Wykorzystaj dane klientów do tworzenia automatycznych wiadomości powitalnych, przypomnień o odnowieniu lub aktualizacji produktów, z realistycznymi awatarami HeyGen i konfigurowalnymi formatami wideo Plainly.
Skalowalny outreach sprzedażowy
Wyposaż zespoły sprzedaży w narzędzia do wysyłania na dużą skalę hiperpersonalizowanych wideo-ofert i follow‑upów, wykorzystując HeyGen do naturalnej, ludzkiej prezentacji oraz Plainly do płynnej, opartej na danych personalizacji.
