Pabbly to platforma do automatyzacji i integracji, która pomaga firmom łączyć aplikacje, automatyzować przepływy pracy oraz zarządzać marketingiem, rozliczeniami i formularzami bez konieczności kodowania.
Zobacz, jak firmy podobne do Twojej wykorzystują Pabbly z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Zautomatyzowane filmy do follow-upu leadów
Wyzwalaj spersonalizowane wiadomości wideo AI z HeyGen, gdy nowy lead zostanie pozyskany przez formularze, CRM-y lub zapisy na newsletter połączone przez Pabbly — zwiększając zaangażowanie i konwersję.
Wdrażanie i zaangażowanie klientów
Automatycznie wysyłaj spersonalizowane filmy powitalne lub onboardingowe po dokonaniu zakupu lub rejestracji, używając Pabbly do śledzenia zdarzeń i HeyGen do generowania realistycznych, skalowalnych treści wideo.
Kampanie wideo oparte na zdarzeniach
Użyj Pabbly, aby monitorować działania użytkowników, takie jak rejestracje na webinary, wysyłanie formularzy czy zmiany planu, i uruchamiaj spersonalizowane filmy HeyGen, które w odpowiednim momencie poinformują, wyedukują lub zachęcą do zakupu wyższego planu.
