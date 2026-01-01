HeyGen x n8n
HeyGen i n8n sprawiają, że produkcja wideo staje się jednym z etapów dowolnego workflow, uruchamianym przez zdarzenie w CRM, przesłanie formularza, harmonogram lub agenta AI – bez konieczności tworzenia własnej integracji czy otwierania edytora wideo.
Twoje procesy pracy, teraz generujące wideo
Produkcja wideo zazwyczaj w ogóle nie jest częścią twojego stosu automatyzacji. Dane przepływają przez n8n, a następnie ktoś ręcznie bierze ten wynik i zamienia go w wideo. To właśnie ten moment przekazania jest wąskim gardłem.
Dzięki węzłowi HeyGen ten krok znika. Dodaj węzeł HeyGen w dowolnym miejscu swojego workflow w n8n. Przekaż do niego skrypt wpisany ręcznie, pobrany z poprzedniego węzła lub wygenerowany przez węzeł AI, razem z ustawieniami awatara i głosu. Węzeł wywołuje HeyGen API, sprawdza status zakończenia i przekazuje do następnego kroku URL wygenerowanego wideo: do wiadomości na Slacku, przesłania na Google Drive lub w dowolne inne miejsce, w które musi trafić.
Otwórz panel Nodes i wyszukaj HeyGen
Zaloguj się do swojej instancji n8n, otwórz dowolny workflow w edytorze i kliknij + w prawym górnym rogu, aby otworzyć panel Nodes. Wyszukaj HeyGen i wybierz zweryfikowany węzeł HeyGen, aby dodać go do swojego obszaru roboczego.
Ukończ konfigurację poświadczeń właściciela instancji
Zweryfikowane węzły wymagają jednorazowej konfiguracji przez właściciela instancji n8n. Właściciel dodaje Twój klucz API HeyGen — dostępny na heygen.com/settings/api — do magazynu poświadczeń instancji. Po zapisaniu węzeł jest dostępny dla wszystkich użytkowników bez dodatkowej konfiguracji.
Skonfiguruj węzeł, wybierając swój awatar, skrypt i głos
W ustawieniach węzła HeyGen wybierz identyfikator swojego awatara i głos z biblioteki konta HeyGen, wybierz język, a następnie podłącz skrypt – wpisując go bezpośrednio lub mapując z wyjścia poprzedniego węzła, takiego jak węzeł OpenAI lub Google Sheets.
Dodaj węzeł Oczekiwanie, a następnie skieruj wynik wideo
Renderowanie filmów HeyGen zajmuje chwilę. Dodaj węzeł Wait po HeyGen, aby sprawdzać status ukończenia, a następnie przekaż wyjście video_url dalej do dowolnej z ponad 1000 aplikacji połączonych z n8n.
Wejścia i wyjścia węzłów HeyGen
Każde dane wejściowe do węzła HeyGen można wpisać ręcznie lub dynamicznie zmapować z dowolnego wcześniejszego węzła, na przykład z wiersza arkusza kalkulacyjnego, odpowiedzi AI, pola formularza lub ładunku webhooka.
avatar_id
Identyfikator awatara, którego chcesz użyć. Znajdź identyfikatory awatarów w swojej bibliotece konta HeyGen lub za pomocą operacji węzła Get Avatars.
skrypt
Tekst, który wypowie awatar. Można go wpisać bezpośrednio tutaj lub przekazać z innego węzła (np. z wyniku OpenAI, komórki w Sheets albo pola body w webhooku).
voice_id
Głos używany przez awatara. Pobierz dostępne identyfikatory głosów za pomocą operacji Get Voices lub odwołaj się do zapisanego głosu na swoim koncie.
język
Kod języka narracji (np. en, es, ja). Domyślnie angielski. Obsługuje ponad 175 języków i dialektów.
wymiar
Proporcje obrazu wyjściowego. Użyj poziomego, pionowego lub kwadratowego formatu w zależności od docelowej platformy.
tło
Szesnastkowy kolor lub adres URL obrazu do użycia jako tło wideo. Mapuj to z węzła brandingu lub komórki w Arkuszach, aby zmieniać tła dla poszczególnych filmów.
Jakie zespoły automatyzują z HeyGen w n8n
Każdy workflow, który generuje skrypt na podstawie wyzwalacza w CRM, formularza, harmonogramu lub agenta AI, może teraz na końcu tworzyć wideo.
Zautomatyzowane wiadomości i treści
Pobierz treści z kanału RSS lub newslettera, przekaż je do węzła OpenAI, aby napisać skrypt, wygeneruj wideo z awatarem HeyGen i opublikuj je na TikToku, Instagram Reels lub YouTube Shorts całkowicie bezobsługowo, zgodnie z harmonogramem.
Spersonalizowane filmy do działań outreach na dużą skalę
Uruchom workflow na podstawie zdarzenia w CRM lub nowego leada, użyj węzła AI do napisania spersonalizowanego skryptu dla każdego prospekta, wygeneruj wideo z awatarem HeyGen i wyślij je e‑mailem lub przez LinkedIn, bez żadnego ręcznego nagrywania.
Zautomatyzowane briefingi i raporty
Pobierz metryki z Google Sheets, bazy danych lub narzędzia analitycznego, przygotuj podsumowanie za pomocą węzła AI, wygeneruj briefingowe wideo HeyGen i co tydzień wysyłaj je na Slacka lub e‑mailem do interesariuszy – wszystko bez użycia kamery.
Treści szkoleniowe i onboardingowe
Uruchom workflow, gdy nowy użytkownik się zarejestruje lub dołączy członek zespołu, wygeneruj spersonalizowane wideo onboardingowe w HeyGen i dostarcz je do jego skrzynki odbiorczej, skalując działania L&D bez zwiększania obciążenia zespołu L&D.
Wielojęzyczne procesy tworzenia treści
Przetłumacz skrypt za pomocą węzła językowego, przekaż każdą wersję do węzła HeyGen z dopasowanym głosem i wygeneruj zlokalizowane filmy z awatarami dla każdego rynku w tym samym przebiegu workflow, bez ponownego nagrywania czegokolwiek.
