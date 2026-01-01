MindStamp + HeyGen
Mindstamp to interaktywna platforma wideo, która przekształca tradycyjne filmy w angażujące, klikalne doświadczenia z pytaniami, przyciskami i spersonalizowanymi treściami.
Zastosowania
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja wykorzystują MindStamp z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Interaktywne filmy szkoleniowe i onboardingowe
Połącz awatary AI HeyGen z interaktywnymi funkcjami Mindstamp, takimi jak quizy, podpowiedzi i logika rozgałęziania, aby tworzyć angażujące, mierzalne treści szkoleniowe, które zwiększają poziom zapamiętywania u uczestników.
Kwalifikacja leadów i spersonalizowane filmy sprzedażowe
Korzystaj z HeyGen, aby tworzyć spersonalizowane wideo-oferty, a następnie osadzaj w Mindstamp klikalne wezwania do działania, formularze kontaktowe lub pytania, by kwalifikować leady i w czasie rzeczywistym prowadzić je przez lejek sprzedażowy.
Edukacja klientów i prezentacje produktu
Zamień standardowe prezentacje produktów w interaktywne doświadczenia wideo, łącząc ludzką narrację HeyGen z hotspotami, podpowiedziami i punktami decyzyjnymi Mindstamp, aby pomóc użytkownikom odkrywać funkcje we własnym tempie.
