HeyGen x Granola
Granola rejestruje wszystko, co zostaje powiedziane podczas Twoich spotkań. HeyGen zamienia to w realistyczne wideo z awatarem i głosem. Połączone z Claude przez MCP, jedno polecenie wystarczy, aby przejść od notatek ze spotkania do gotowego, narracyjnego wideo.
Granola odczytuje nastrój, HeyGen tworzy wideo
Gdy wpiszesz polecenie, w którym w jednym zdaniu odwołujesz się do spotkania w Granola i wideo HeyGen, Claude rozpoznaje potrzebne narzędzia i wywołuje je po kolei: najpierw odczytuje historię Twoich spotkań z Granola, a następnie generuje wideo za pomocą HeyGen.
Claude wywołuje list_meetings, aby znaleźć właściwe spotkanie po nazwie, dacie lub uczestniku, następnie używa get_meetings, aby pobrać pełne notatki. Na podstawie tych treści tworzy scenariusz o długości wideo, po czym przekazuje go do create_video_agent. Agent zajmuje się resztą, a po zakończeniu renderowania otrzymujesz wideo w swojej bibliotece HeyGen.
“Pobierz moje ostatnie spotkanie Granola i zamień je w 60‑sekundowe wideo HeyGen, które mogę wrzucić na Slacka dla osób, których nie było.”
Połącz Granola w Claude Connectors
W Claude przejdź do menu w lewym górnym rogu → Customize → Connectors. Kliknij +, następnie Browse connectors, wyszukaj Granola i kliknij +. Otworzy się strona logowania — zaloguj się na swoje konto Granola, aby przyznać Claude uprawnienia dostępu. Dla Claude Code uruchom: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Dodaj HeyGen jako niestandardowy konektor
Przejdź na developers.heygen.com/mcp/overview i skopiuj adres URL endpointu MCP. Wróć do Claude Connectors, kliknij + → Add custom connector, nazwij go HeyGen i wklej endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Upewnij się, że oba łączniki są włączone
Przed rozpoczęciem rozmowy upewnij się, że zarówno konektor Granola, jak i konektor HeyGen są włączone w Twojej aktywnej sesji Claude. Oba muszą być jednocześnie aktywne, aby Claude mógł z nich korzystać w tym samym przepływie pracy. Możesz sprawdzić, jakie narzędzia są dostępne, pytając Claude: Jakie narzędzia MCP masz do dyspozycji?
Uruchom swój pierwszy prompt i skopiuj adres URL sesji
Wypróbuj podpowiedź z zadaniami z powyższego przykładu lub zacznij od: Pobierz moje ostatnie spotkanie Granola i zamień je w 60‑sekundowe wideo HeyGen, które mogę wrzucić na Slacka.
Jak trzy systemy łączą się w jednym poleceniu
Claude pełni rolę orkiestratora: odczytuje dane z Granola, analizuje treści i zapisuje je w HeyGen. Żadne z tych narzędzi nie wie o istnieniu drugiego. Claude jest pomostem między nimi.
Granola nadaje nutowe akcenty
Udostępnia historię spotkań jako narzędzia do wyszukiwania. Claude odczytuje stąd notatki, transkrypcje i listę uczestników.
Claude odczytuje kontekst
Orkiestruje oba MCP. Podsumowuje notatki w scenariusz i wywołuje HeyGen, aby wygenerować wideo.
HeyGen tworzy wideo
Odbiera prompt i renderuje wideo. Po zakończeniu zwraca status oraz identyfikator wideo.
Narzędzia, z których Claude faktycznie korzysta
Każde narzędzie wymienione tutaj jest prawdziwe, zgodnie z opublikowaną dokumentacją MCP zarówno dla Granola, jak i HeyGen. Claude wybiera je i ustala ich kolejność na podstawie tego, o co prosisz w swoim promptcie.
lista_spotkań
Przeskanuj listę spotkań po tytule, dacie lub uczestnikach. Zwraca ID spotkania, tytuł, datę i listę uczestników. W płatnych planach obejmuje notatki udostępnione Tobie i może być filtrowane według folderu.
umów_spotkania
Pobierz pełną treść spotkania po ID — prywatne notatki, notatki ulepszone przez AI, listę uczestników. To jest narzędzie, które pobiera właściwą zawartość spotkania, z której Claude korzysta do napisania scenariusza wideo.
query_granola_meetings
Rozmawiaj bezpośrednio ze swoimi notatkami w Granola. Przydatne przy otwartych pytaniach, takich jak: „co ustaliliśmy w sprawie cen we wszystkich moich rozmowach w zeszłym miesiącu?”
pobierz_transkrypcję_spotkania
Przejdź do surowej transkrypcji z oznaczeniem mówców. Przydatne, gdy w scenariuszu wideo potrzebujesz dokładnych cytatów zamiast notatek podsumowanych przez AI.
utwórz_agenta_wideo
Jednorazowe generowanie wideo na podstawie promptu. Agent automatycznie zajmuje się tworzeniem skryptu, doborem awatara, kompozycją sceny i renderowaniem.
get_video_agent_session
Sprawdza status, postęp oraz video_id dla aktywnej sesji agenta. Claude wywołuje tę metodę po create_video_agent, aby dowiedzieć się, kiedy wideo jest gotowe, i pobrać adres URL do pobrania.
utwórz_wideo_z_avatara
Jawne tworzenie wideo z użyciem konkretnego ID awatara, ID głosu oraz tekstowego scenariusza. Użyj tego zamiast create_video_agent, gdy chcesz mieć bezpośrednią kontrolę nad wyglądem awatara i wyborem głosu.
design_voice
Znajdź głosy pasujące do opisu w języku naturalnym. Zwraca maksymalnie 3 dopasowania. Przydatne w przypadku promptów, które nie odwołują się do konkretnego głosu.
utwórz_tłumaczenie_wideo
Przetłumacz wygenerowane wideo na jeden lub więcej języków docelowych z użyciem klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust. Użyj tego kroku po create_video_agent, aby tworzyć wielojęzyczne filmy podsumowujące.
Zamieniamy spotkania w realny postęp
Celem nie jest film podsumowujący. Celem jest wideo, które skłoni wszystkich kluczowych decydentów do zaangażowania się i działania na czas – także tych, którzy nie byli na rozmowie.
Punkty działań po spotkaniu
Główny proces wygląda tak: pobierz najnowsze spotkanie, wygeneruj 60‑sekundowe wideo, które zaczyna się od podsumowania wyników, przechodzi przez każdą decyzję, wymienia z imienia każdą osobę odpowiedzialną wraz z jej zadaniem i terminem, a na końcu zawiera jedno, jasno sformułowane wezwanie do działania. Wrzuć je na Slacka.
Spotkania informacyjne dla interesariuszy
Wyciągnij najważniejsze informacje z notatek ze spotkania strategicznego, startowego lub zarządu i wygeneruj wideo z narracją dla osób, które muszą działać, ale nie były obecne. To nie jest ogólne podsumowanie, lecz bezpośrednie wskazanie, co dokładnie muszą wiedzieć i zrobić.
Decyzje dotyczące uruchomienia i projektu
Gdy strategia wdrożenia, kierunek projektu lub kluczowa decyzja zostaną ustalone na spotkaniu, wygeneruj wideo, które jasno przekaże te ustalenia. Kto odpowiada za który element wdrożenia, co jest już przesądzone, a co wciąż wymaga opinii i do kiedy.
Wspólna odpowiedzialność za spotkania
Użyj query_granola_meetings, aby wyświetlić otwarte zadania do wykonania z wielu rozmów, a następnie wygeneruj wideo, które wymieni wszystkich odpowiedzialnych właścicieli i wszystkie zaległe zadania.
Wielojęzyczne podsumowania spotkań
Wygeneruj wideo z zadaniami z notatek Granola po angielsku, a następnie łańcuchowo uruchom create_video_translation, aby stworzyć międzynarodowe wersje — te same wyróżnione punkty, ich język, zsynchronizowany ruch ust — wszystko z jednego promptu w Claude.
