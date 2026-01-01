HeyGen x Granola

Granola rejestruje wszystko, co zostaje powiedziane podczas Twoich spotkań. HeyGen zamienia to w realistyczne wideo z awatarem i głosem. Połączone z Claude przez MCP, jedno polecenie wystarczy, aby przejść od notatek ze spotkania do gotowego, narracyjnego wideo.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Granola odczytuje nastrój, HeyGen tworzy wideo

Gdy wpiszesz polecenie, w którym w jednym zdaniu odwołujesz się do spotkania w Granola i wideo HeyGen, Claude rozpoznaje potrzebne narzędzia i wywołuje je po kolei: najpierw odczytuje historię Twoich spotkań z Granola, a następnie generuje wideo za pomocą HeyGen.

Claude wywołuje list_meetings, aby znaleźć właściwe spotkanie po nazwie, dacie lub uczestniku, następnie używa get_meetings, aby pobrać pełne notatki. Na podstawie tych treści tworzy scenariusz o długości wideo, po czym przekazuje go do create_video_agent. Agent zajmuje się resztą, a po zakończeniu renderowania otrzymujesz wideo w swojej bibliotece HeyGen.

Pobierz moje ostatnie spotkanie Granola i zamień je w 60‑sekundowe wideo HeyGen, które mogę wrzucić na Slacka dla osób, których nie było.

1

Połącz Granola w Claude Connectors

W Claude przejdź do menu w lewym górnym rogu → Customize → Connectors. Kliknij +, następnie Browse connectors, wyszukaj Granola i kliknij +. Otworzy się strona logowania — zaloguj się na swoje konto Granola, aby przyznać Claude uprawnienia dostępu. Dla Claude Code uruchom: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp

2

Dodaj HeyGen jako niestandardowy konektor

Przejdź na developers.heygen.com/mcp/overview i skopiuj adres URL endpointu MCP. Wróć do Claude Connectors, kliknij + → Add custom connector, nazwij go HeyGen i wklej endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/

3

Upewnij się, że oba łączniki są włączone

Przed rozpoczęciem rozmowy upewnij się, że zarówno konektor Granola, jak i konektor HeyGen są włączone w Twojej aktywnej sesji Claude. Oba muszą być jednocześnie aktywne, aby Claude mógł z nich korzystać w tym samym przepływie pracy. Możesz sprawdzić, jakie narzędzia są dostępne, pytając Claude: Jakie narzędzia MCP masz do dyspozycji?

4

Uruchom swój pierwszy prompt i skopiuj adres URL sesji

Wypróbuj podpowiedź z zadaniami z powyższego przykładu lub zacznij od: Pobierz moje ostatnie spotkanie Granola i zamień je w 60‑sekundowe wideo HeyGen, które mogę wrzucić na Slacka.

Architektura

Jak trzy systemy łączą się w jednym poleceniu

Claude pełni rolę orkiestratora: odczytuje dane z Granola, analizuje treści i zapisuje je w HeyGen. Żadne z tych narzędzi nie wie o istnieniu drugiego. Claude jest pomostem między nimi.

Granola MCP

Granola nadaje nutowe akcenty

Udostępnia historię spotkań jako narzędzia do wyszukiwania. Claude odczytuje stąd notatki, transkrypcje i listę uczestników.

Claude

Claude odczytuje kontekst

Orkiestruje oba MCP. Podsumowuje notatki w scenariusz i wywołuje HeyGen, aby wygenerować wideo.

HeyGen MCP

HeyGen tworzy wideo

Odbiera prompt i renderuje wideo. Po zakończeniu zwraca status oraz identyfikator wideo.

Odniesienie do narzędzia

Narzędzia, z których Claude faktycznie korzysta

Każde narzędzie wymienione tutaj jest prawdziwe, zgodnie z opublikowaną dokumentacją MCP zarówno dla Granola, jak i HeyGen. Claude wybiera je i ustala ich kolejność na podstawie tego, o co prosisz w swoim promptcie.

Granola

lista_spotkań

Przeskanuj listę spotkań po tytule, dacie lub uczestnikach. Zwraca ID spotkania, tytuł, datę i listę uczestników. W płatnych planach obejmuje notatki udostępnione Tobie i może być filtrowane według folderu.

Granola

umów_spotkania

Pobierz pełną treść spotkania po ID — prywatne notatki, notatki ulepszone przez AI, listę uczestników. To jest narzędzie, które pobiera właściwą zawartość spotkania, z której Claude korzysta do napisania scenariusza wideo.

Granola

query_granola_meetings

Rozmawiaj bezpośrednio ze swoimi notatkami w Granola. Przydatne przy otwartych pytaniach, takich jak: „co ustaliliśmy w sprawie cen we wszystkich moich rozmowach w zeszłym miesiącu?”

Granola

pobierz_transkrypcję_spotkania

Przejdź do surowej transkrypcji z oznaczeniem mówców. Przydatne, gdy w scenariuszu wideo potrzebujesz dokładnych cytatów zamiast notatek podsumowanych przez AI.

HeyGen

utwórz_agenta_wideo

Jednorazowe generowanie wideo na podstawie promptu. Agent automatycznie zajmuje się tworzeniem skryptu, doborem awatara, kompozycją sceny i renderowaniem.

HeyGen

get_video_agent_session

Sprawdza status, postęp oraz video_id dla aktywnej sesji agenta. Claude wywołuje tę metodę po create_video_agent, aby dowiedzieć się, kiedy wideo jest gotowe, i pobrać adres URL do pobrania.

HeyGen

utwórz_wideo_z_avatara

Jawne tworzenie wideo z użyciem konkretnego ID awatara, ID głosu oraz tekstowego scenariusza. Użyj tego zamiast create_video_agent, gdy chcesz mieć bezpośrednią kontrolę nad wyglądem awatara i wyborem głosu.

HeyGen

design_voice

Znajdź głosy pasujące do opisu w języku naturalnym. Zwraca maksymalnie 3 dopasowania. Przydatne w przypadku promptów, które nie odwołują się do konkretnego głosu.

HeyGen

utwórz_tłumaczenie_wideo

Przetłumacz wygenerowane wideo na jeden lub więcej języków docelowych z użyciem klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust. Użyj tego kroku po create_video_agent, aby tworzyć wielojęzyczne filmy podsumowujące.

Zastosowania

Zamieniamy spotkania w realny postęp

Celem nie jest film podsumowujący. Celem jest wideo, które skłoni wszystkich kluczowych decydentów do zaangażowania się i działania na czas – także tych, którzy nie byli na rozmowie.

Punkty działań po spotkaniu

Główny proces wygląda tak: pobierz najnowsze spotkanie, wygeneruj 60‑sekundowe wideo, które zaczyna się od podsumowania wyników, przechodzi przez każdą decyzję, wymienia z imienia każdą osobę odpowiedzialną wraz z jej zadaniem i terminem, a na końcu zawiera jedno, jasno sformułowane wezwanie do działania. Wrzuć je na Slacka.

Spotkania informacyjne dla interesariuszy

Wyciągnij najważniejsze informacje z notatek ze spotkania strategicznego, startowego lub zarządu i wygeneruj wideo z narracją dla osób, które muszą działać, ale nie były obecne. To nie jest ogólne podsumowanie, lecz bezpośrednie wskazanie, co dokładnie muszą wiedzieć i zrobić.

Decyzje dotyczące uruchomienia i projektu

Gdy strategia wdrożenia, kierunek projektu lub kluczowa decyzja zostaną ustalone na spotkaniu, wygeneruj wideo, które jasno przekaże te ustalenia. Kto odpowiada za który element wdrożenia, co jest już przesądzone, a co wciąż wymaga opinii i do kiedy.

Wspólna odpowiedzialność za spotkania

Użyj query_granola_meetings, aby wyświetlić otwarte zadania do wykonania z wielu rozmów, a następnie wygeneruj wideo, które wymieni wszystkich odpowiedzialnych właścicieli i wszystkie zaległe zadania.

Wielojęzyczne podsumowania spotkań

Wygeneruj wideo z zadaniami z notatek Granola po angielsku, a następnie łańcuchowo uruchom create_video_translation, aby stworzyć międzynarodowe wersje — te same wyróżnione punkty, ich język, zsynchronizowany ruch ust — wszystko z jednego promptu w Claude.

