HeyGen x Autohive

Każdy agent Autohive ma panel możliwości. Włącz HeyGen, a ten agent zyska dostęp do pełnego zestawu narzędzi HeyGen do produkcji wideo, w tym listy awatarów, wyboru głosu, generowania fotoawatarów, tworzenia wideo oraz sprawdzania statusu. Wszystkim można sterować za pomocą naturalnego języka w rozmowie lub jako kroków w zautomatyzowanym przepływie pracy.

Nie konfigurujesz wywołań API ani nie piszesz JSON-a. Po prostu mówisz agentowi po polsku, czego potrzebujesz. Agent sam ustala, z którego narzędzia HeyGen skorzystać, wywołuje je i zwraca gotowy link do wideo w Twojej przestrzeni roboczej, gotowy do osadzenia w e-mailu, dodania do CRM lub udostępnienia klientowi.