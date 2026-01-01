HeyGen x Autohive

Agenci Autohive zajmują się zadaniami w Twojej firmie. Teraz mogą też zająć się Twoją produkcją wideo. Włącz HeyGen jako funkcję agenta, a Twoi współpracownicy AI będą mogli generować filmy z awatarami, tworzyć fotoawatarów oraz produkować treści spójne z Twoją marką.

Przegląd integracji

Włącz HeyGen, a resztą zajmą się Twoi agenci

Każdy agent Autohive ma panel możliwości. Włącz HeyGen, a ten agent zyska dostęp do pełnego zestawu narzędzi HeyGen do produkcji wideo, w tym listy awatarów, wyboru głosu, generowania fotoawatarów, tworzenia wideo oraz sprawdzania statusu. Wszystkim można sterować za pomocą naturalnego języka w rozmowie lub jako kroków w zautomatyzowanym przepływie pracy.

Nie konfigurujesz wywołań API ani nie piszesz JSON-a. Po prostu mówisz agentowi po polsku, czego potrzebujesz. Agent sam ustala, z którego narzędzia HeyGen skorzystać, wywołuje je i zwraca gotowy link do wideo w Twojej przestrzeni roboczej, gotowy do osadzenia w e-mailu, dodania do CRM lub udostępnienia klientowi.

Utwórz 45‑sekundowy film z aktualizacją produktu dla klientów korporacyjnych. Użyj awatara dyrektora, profesjonalnego tonu, w języku angielskim.

1

Połącz HeyGen ze swoim środowiskiem Autohive

W Autohive przejdź do Twojego profilu → Connections lub Manage workspace. Znajdź kartę integracji HeyGen i kliknij Connect. Zostaniesz poproszony o autoryzację za pomocą klucza HeyGen API z Settings → API w HeyGen.

2

Otwórz agenta i włącz HeyGen

Otwórz dowolnego istniejącego agenta i przejdź do Ustawienia agenta → Dodaj możliwości. Włącz funkcję HeyGen. Możesz wybrać, z których konkretnych narzędzi HeyGen ten agent ma korzystać, albo włączyć je wszystkie jednocześnie.

3

Sformułuj polecenie dla agenta prostym językiem

Żadnej dodatkowej konfiguracji. Rozpocznij rozmowę z agentem i opisz wideo, którego potrzebujesz, na przykład styl awatara, ton, język, kierunek scenariusza. Agent dobierze odpowiednie narzędzia HeyGen i zrealizuje Twoje zlecenie.

4

Używaj go w przepływach pracy i zaplanowanych zadaniach

Oprócz bezpośredniej rozmowy dodaj kroki HeyGen do Autohive Workflows i Scheduled Tasks, aby generowanie wideo mogło odbywać się automatycznie jako część Twoich istniejących automatyzacji biznesowych, bez ręcznego wyzwalacza.

Możliwości w AutoHive

Co Twoi agenci mogą zrobić z HeyGen

Włącz tę funkcję raz dla każdego agenta, a wszystkie poniższe narzędzia staną się dostępne za pośrednictwem języka naturalnego w rozmowach, zaplanowanych przepływach pracy i zautomatyzowanych zadaniach.

Tworzenie wideo

Twórz filmy z awatarami

Generuj profesjonalne, wieloscenowe filmy z awatarem z własnym tekstem, tłami, lektorem i nakładkami, korzystając z prostych instrukcji przekazywanych swojemu agentowi.

Awatary fotograficzne

Generuj wideo z fotoawatarem

Stwórz mówiące wideo z pojedynczego zdjęcia, dostosowując wiek, płeć, pochodzenie etniczne, pozę i styl. Bez potrzeby nagrywania.

Zarządzanie awatarami

Przeglądaj i wybieraj awatary

Wypisz wszystkie dostępne standardowe i niestandardowe awatary w swoim koncie HeyGen, pobierz ich szczegóły oraz linki podglądu i pozwól agentowi wybrać ten najlepiej pasujący do zadania.

Wybór głosu

Uzyskaj dostęp do setek głosów

Przeglądaj głosy według języka, płci, wieku i emocji, z uwzględnieniem regionalnych akcentów i lokalizacji, aby Twój agent automatycznie dobierał najbardziej odpowiedni głos do każdego wideo.

Status i dostawa

Śledź i pobieraj gotowe filmy

Sprawdź postęp renderowania i pobierz adresy URL do pobrania po zakończeniu. Może być używane jako kolejny krok w każdym przepływie pracy, który musi przekazać link do wideo innemu narzędziu.

Wielojęzyczny

Lokalizacje dla każdego rynku

Odkryj dostępne wersje językowe i regionalne akcenty, aby generować filmy we właściwym wariancie języka dla każdej grupy odbiorców na podstawie pojedynczej instrukcji dla agenta.

Zastosowania

Zadania, które Twój agent może teraz obsłużyć od początku do końca

Praca, która kiedyś kończyła się słowami „…a potem ktoś musi nagrać wideo”, już nie napotyka tej ściany. Agent doprowadza wszystko aż do gotowego linku do wideo.

Zautomatyzowane przetwarzanie treści na nowe formaty

Agent transkrybuje podcast, pisze podsumowanie, a następnie tworzy wideo z narracją awatara, zamieniając jeden materiał w wiele formatów bez jakichkolwiek ludzkich kroków pośrednich.

Spersonalizowany kontakt sprzedażowy

Przedstawiciel handlowy pobiera dane o potencjalnym kliencie, przygotowuje spersonalizowany skrypt i generuje wideo z awatarem HeyGen dla każdego kontaktu, dostarczane w ramach sekwencji działań sprzedażowych uruchamianej według harmonogramu.

Szkoleniowe filmy wideo na żądanie

Specjalista ds. szkoleń odpowiada na potrzeby edukacyjne, generując krótkie wideo‑wyjaśnienie z awatarem‑lektorem na dowolny temat. Bez kolejek produkcyjnych i bez umawiania terminów. Po prostu gotowy film w kilka minut.

Wielojęzyczne treści na dużą skalę

Po wygenerowaniu wideo poproś tego samego agenta o stworzenie wersji w dodatkowych językach, korzystając z danych lokalizacyjnych głosu HeyGen. Jeden agent, wiele rynków i zero ponownych nagrań.

Przepływy pracy wdrażania klientów

Gdy do Twojego systemu zostanie dodany nowy klient, zaplanowany workflow Autohive uruchamia powitanie wideo HeyGen, spersonalizowane jego imieniem i produktem, wysyłane zanim do procesu dołączy człowiek.

