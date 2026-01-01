Zarządzanie podprzestrzeniami roboczymi

Podprzestrzenie robocze to oddzielne środowiska w ramach jednego konta HeyGen. Każda podprzestrzeń robocza może mieć własnych członków, uprawnienia i ustawienia, co ułatwia organizowanie pracy zespołów, działów lub klientów bez nakładania się zadań.
Są szczególnie przydatne do:
W zależności od konfiguracji podobszary robocze mogą współdzielić lub odseparowywać rozliczenia, awatary, klucze API i szablony.
Uzyskaj dostęp do podobszarów roboczych
Na swoim pulpicie HeyGen kliknij swoje imię i wybierz Zarządzaj przestrzenią roboczą.
W tej sekcji zobaczysz opcję Podprzestrzenie robocze.
Utwórz nową podprzestrzeń roboczą
Aby utworzyć podprzestrzeń roboczą, wybierz Utwórz podprzestrzeń roboczą.
Zacznij od:
Zaproś członków i przypisz role
Następnie zaproś członków, wpisując ich adresy e‑mail i przypisując role.
Dostępne role to:
Skonfiguruj ustawienia i uprawnienia
Po przypisaniu ról skonfiguruj ustawienia podobszaru roboczego.
Jeśli opcja „Parent Workspace Manages Billing” jest włączona:
Możesz także zdecydować, czy podprzestrzeń robocza może wyświetlać ustawienia API.
Po włączeniu podprzestrzeń robocza otrzymuje własny klucz API, a wykorzystanie jest śledzone niezależnie, co ułatwia monitorowanie aktywności według zespołu lub klienta.
Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz Utwórz podobszar roboczy, aby zakończyć konfigurację.
Po utworzeniu miejsca z nadrzędnego obszaru roboczego są przydzielane automatycznie.
Podczas zapraszania członków miejsca są przydzielane w zależności od dostępności. Jeśli limit miejsc zostanie osiągnięty, przed dodaniem nowego członka trzeba usunąć istniejącego.
Zarządzaj zasobami i wykorzystaniem
Wybierając ikonę koła zębatego obok dowolnej podprzestrzeni roboczej, możesz zaktualizować jej ustawienia i przydzielone zasoby.
Kluczowe elementy kontroli obejmują:
Przydzielanie kredytów dla poszczególnych podobszarów roboczych zapewnia administratorom lepszą widoczność, kontrolę kosztów i elastyczność. W razie potrzeby możesz również usunąć podobszar roboczy z tego menu.
Udostępniaj zasoby między podobszarami roboczymi
Udostępnianie zasobów w HeyGen odbywa się według spójnego procesu.
Aby udostępnić awatary, głosy, zestawy marki lub szablony, otwórz bibliotekę zasobów i wybierz menu z trzema kropkami przy danym zasobie. Następnie wybierz opcję Udostępnij i wskaż podobszar roboczy, z którym chcesz go udostępnić.
Po udostępnieniu zasób staje się natychmiast dostępny w wybranym podobszarze roboczym do tworzenia wideo.
Dzięki podprzestrzeniom roboczym możesz organizować zespoły, kontrolować dostęp i skalować tworzenie wideo bez utraty nadzoru.