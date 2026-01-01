Managing sub-workspaces

Zarządzanie podprzestrzeniami roboczymi

Podprzestrzenie robocze to oddzielne środowiska w ramach jednego konta HeyGen. Każda podprzestrzeń robocza może mieć własnych członków, uprawnienia i ustawienia, co ułatwia organizowanie pracy zespołów, działów lub klientów bez nakładania się zadań.

Są szczególnie przydatne do:

  • Agencje obsługujące wielu klientów
  • Zespoły korporacyjne z różnymi działami
  • Kontrolowanie dostępu i uprawnień
  • Zarządzanie rozliczeniami i subskrypcjami
  • Śledzenie wykorzystania API
  • Utrzymywanie zasobów oddzielnie dla poszczególnych zespołów

W zależności od konfiguracji podobszary robocze mogą współdzielić lub odseparowywać rozliczenia, awatary, klucze API i szablony.

Uzyskaj dostęp do podobszarów roboczych

Na swoim pulpicie HeyGen kliknij swoje imię i wybierz Zarządzaj przestrzenią roboczą.

W tej sekcji zobaczysz opcję Podprzestrzenie robocze.

Utwórz nową podprzestrzeń roboczą

Aby utworzyć podprzestrzeń roboczą, wybierz Utwórz podprzestrzeń roboczą.

Zacznij od:

  • Nadanie nazwy podprzestrzeni roboczej
  • Dodanie obrazu (opcjonalnie), aby pomóc wizualnie odróżnić zespoły lub klientów

Zaproś członków i przypisz role

Następnie zaproś członków, wpisując ich adresy e‑mail i przypisując role.

Dostępne role to:

  • Super Admin – Pełne uprawnienia, w tym zarządzanie użytkownikami, dostępem i zakupami
  • Deweloper – może tworzyć treści i korzystać z interfejsu API
  • Twórca – Może tworzyć awatary, filmy i głosy
  • Widz – Może przeglądać treści, ale nie może wprowadzać zmian

Skonfiguruj ustawienia i uprawnienia

Po przypisaniu ról skonfiguruj ustawienia podobszaru roboczego.

Jeśli opcja „Parent Workspace Manages Billing” jest włączona:

  • Podprzestrzeń robocza zarządza własną subskrypcją
  • Nie korzysta z limitu ani slotów awatarów głównego workspace’u
  • Właściciel podprzestrzeni roboczej może tworzyć dodatkowe podprzestrzenie robocze

Możesz także zdecydować, czy podprzestrzeń robocza może wyświetlać ustawienia API.
Po włączeniu podprzestrzeń robocza otrzymuje własny klucz API, a wykorzystanie jest śledzone niezależnie, co ułatwia monitorowanie aktywności według zespołu lub klienta.

Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz Utwórz podobszar roboczy, aby zakończyć konfigurację.

Po utworzeniu miejsca z nadrzędnego obszaru roboczego są przydzielane automatycznie.

Podczas zapraszania członków miejsca są przydzielane w zależności od dostępności. Jeśli limit miejsc zostanie osiągnięty, przed dodaniem nowego członka trzeba usunąć istniejącego.

Zarządzaj zasobami i wykorzystaniem

Wybierając ikonę koła zębatego obok dowolnej podprzestrzeni roboczej, możesz zaktualizować jej ustawienia i przydzielone zasoby.

Kluczowe elementy kontroli obejmują:

  • Miejsca na awatary – Ogranicz liczbę awatarów, które może utworzyć każda podrzędna przestrzeń robocza
  • Kredyty generatywne – Wykorzystywane do opłat za awatary, generowanie wideo, tworzenie obrazów i tłumaczenia
  • Kredyty API – Wykorzystywane do automatyzacji, integracji i przepływów pracy opartych na API

Przydzielanie kredytów dla poszczególnych podobszarów roboczych zapewnia administratorom lepszą widoczność, kontrolę kosztów i elastyczność. W razie potrzeby możesz również usunąć podobszar roboczy z tego menu.

Udostępniaj zasoby między podobszarami roboczymi

Udostępnianie zasobów w HeyGen odbywa się według spójnego procesu.

Aby udostępnić awatary, głosy, zestawy marki lub szablony, otwórz bibliotekę zasobów i wybierz menu z trzema kropkami przy danym zasobie. Następnie wybierz opcję Udostępnij i wskaż podobszar roboczy, z którym chcesz go udostępnić.

Po udostępnieniu zasób staje się natychmiast dostępny w wybranym podobszarze roboczym do tworzenia wideo.

Dzięki podprzestrzeniom roboczym możesz organizować zespoły, kontrolować dostęp i skalować tworzenie wideo bez utraty nadzoru.

