Lokalizacja

Lokalizacja to proces dostosowywania treści wideo tak, aby brzmiały naturalnie i były odpowiednie w różnych językach i regionach. Dzięki AI nie są już potrzebne dodatkowe nagrania, lektorzy ani długie cykle produkcyjne.

Tłumaczenie oparte na AI analizuje ścieżkę dźwiękową Twojego wideo, przekłada ją na nowe języki i generuje zsynchronizowane lektory lub napisy. W bardziej zaawansowanych procesach może także dopasować tempo, ton, a nawet ruchy ust, dzięki czemu przetłumaczone filmy wyglądają naturalnie i spójnie.

Jak działa lokalizacja wspierana przez AI

Zamiast tworzyć osobne filmy dla każdego języka, możesz przetłumaczyć jeden film na wiele języków. Sztuczna inteligencja zajmuje się konwersją językową i synchronizacją, dzięki czemu możesz szybciej wprowadzać treści na nowe rynki, oszczędzając czas i koszty produkcji.

Takie podejście zapewnia również spójność Twojego przekazu we wszystkich regionach.

Dlaczego lokalizacja zwiększa zaangażowanie

Lokalizacja znacząco zwiększa zaangażowanie odbiorców. Widzowie znacznie chętniej ufają treściom i utożsamiają się z nimi, gdy są one prezentowane w ich ojczystym języku, zwłaszcza jeśli ton i głos marki pozostają spójne.

Gdzie lokalizacja przynosi największą wartość

Lokalizacja wideo wspierana przez AI jest szczególnie cenna dla zespołów z branż:

Szkolenia i wdrożenia

Programy edukacyjne i szkoleniowe

Marketing i komunikacja z klientami

Komunikacja wewnętrzna

Te zastosowania często wymagają przekazywania tej samej wiadomości na skalę globalną, bez utraty jasności ani jakości.