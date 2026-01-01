Jak przetłumaczyć swój film

Dotarcie do globalnej publiczności nie wymaga już ponownego nagrywania ani dubbingu. Dzięki HeyGen możesz tłumaczyć i lokalizować swoje filmy bezpośrednio na platformie, korzystając z wbudowanych narzędzi AI do głosu, napisów i synchronizacji ruchu ust. Niezależnie od tego, czy tworzysz nowy film od podstaw, czy adaptujesz istniejące treści, proces tłumaczenia jest zaprojektowany tak, aby był szybki, elastyczny i spójny z Twoją marką.

Rozpocznij tłumaczenie wideo

Na swoim pulpicie HeyGen kliknij Create, a następnie wybierz Translate a Video. Zobaczysz dwie opcje tłumaczenia: Hyperrealistic Translation oraz Audio Dubbing.

Wybierz Hyperrealistic Translation, gdy twarz mówcy jest wyraźnie widoczna, ponieważ obejmuje ona zaawansowaną synchronizację ruchu ust. Wybierz Audio Dubbing, gdy mówca jest mały w kadrze, poza kadrem lub gdy priorytetem jest szybkość, ponieważ ta opcja koncentruje się na tłumaczeniu głosu bez synchronizacji ust.

Prześlij bezpośrednio plik wideo lub wklej link do YouTube albo Google Drive. Jeśli korzystasz z linku, upewnij się, że jest on publicznie dostępny. Dla najlepszych rezultatów używaj materiału w wysokiej rozdzielczości z wyraźnym dźwiękiem.

Wybierz silnik tłumaczeniowy

Po przesłaniu wideo zobaczysz dostępne silniki tłumaczenia: Szybki i Wysoka jakość.

Opcja Quality wykorzystuje bardziej zaawansowany model, aby zapewnić lepszą synchronizację ruchu ust z dźwiękiem, dokładniejsze odwzorowanie czasu i ruchów ust, czystszy dźwięk oraz lepsze radzenie sobie z trudnym materiałem, takim jak ujęcia z boku czy w słabym oświetleniu. Przetwarzanie trwa dłużej i zużywa więcej kredytów, ale daje najbardziej realistyczne i dopracowane rezultaty.

Tryb szybki jest idealny, jeśli potrzebujesz krótszego czasu realizacji lub nie zależy Ci na bardzo precyzyjnej synchronizacji ruchu ust.

Wybierz szybkie lub zaawansowane tłumaczenie

Po wybraniu silnika zdecyduj, czy chcesz skorzystać z Szybkiego tłumaczenia czy Zaawansowanego tłumaczenia.

Szybkie tłumaczenie to najszybsza opcja. Wybierz język oryginału, wskaż do pięciu języków docelowych i kliknij „Tłumacz”.

Advanced Translate daje Ci większą kontrolę. Możesz wybrać języki lub przesłać własny plik z tłumaczeniem, dodać słownik marki, aby zachować spójność terminologii, oraz dostosować dynamiczny czas trwania, żeby tempo brzmiało naturalnie we wszystkich językach. Możesz też włączyć lub wyłączyć synchronizację ruchu ust, usunąć szumy tła, dopasować parametry wyjściowe oryginalnego wideo, pogrupować tłumaczenia w kolekcję, włączyć lub wyłączyć napisy oraz zastosować ulepszenie głosu dla wyraźniejszej narracji.

Generuj i weryfikuj tłumaczenia

Gdy ustawienia będą gotowe, kliknij przycisk Tłumacz. Przetłumaczone filmy pojawią się w Twojej bibliotece oraz na stronie Udostępnij, gdzie będzie można je przejrzeć, pobrać lub udostępnić.