Jak stworzyć system swojej marki

Spójność jest jednym z najważniejszych elementów budowania rozpoznawalnej marki. Brand Kit w HeyGen ułatwia to, przechowując wszystkie Twoje zasoby wizualne — logotypy, czcionki, kolory i multimedia — w jednym miejscu. Zamiast za każdym razem odtwarzać markę od nowa, gdy zaczynasz projekt, Ty i Twój zespół możecie korzystać bezpośrednio z tego zestawu, dzięki czemu każdy film wygląda i brzmi spójnie z tożsamością Twojej marki.

Stwórz system identyfikacji marki

Na stronie głównej HeyGen przejdź do zakładki Brand System w lewym panelu i kliknij New Brand System.

Możesz przesłać adres URL swojej strony internetowej, a HeyGen automatycznie wygeneruje system marki na podstawie Twojej witryny. Jeśli wolisz mieć nad wszystkim większą kontrolę, możesz zbudować system marki ręcznie, przesyłając i konfigurując osobno logo, kolory, obrazy, czcionki i filmy.

Dodawaj i zarządzaj zasobami marki

Dodawanie zasobów jest proste. Możesz przeciągać i upuszczać pliki bezpośrednio do systemu marki lub przesyłać je ze swojego urządzenia. Logotypy, obrazy, filmy i czcionki są przechowywane w jednym miejscu i gotowe do użycia.

Aby dodać kolory marki, kliknij ikonę plusa w sekcji Kolory. Możesz wybrać kolor za pomocą próbnika lub wprowadzić dokładny kod szesnastkowy, aby precyzyjnie dopasować go do swojej marki.

Korzystaj ze swojego systemu identyfikacji wizualnej w AI Studio

Gdy Twój system identyfikacji marki zostanie utworzony, staje się bezpośrednio dostępny w AI Studio. Podczas pracy nad wideo Twój system marki jest zawsze pod ręką, co ułatwia spójne stosowanie logo, kolorów, czcionek i materiałów we wszystkich scenach.

Systemy brandingowe zamieniają budowanie marki w proces automatyczny zamiast powtarzalnego, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na swoich treściach.

Dodaj branding do swoich filmów

Gdy otwierasz projekt w AI Studio, Twój system identyfikacji wizualnej jest automatycznie dostępny. Możesz stosować firmowe kolory w tłach i tekście, dodawać logo, używać brandowanych elementów graficznych i zachować spójną typografię w całym wideo.

Wszelkie zmiany wprowadzone w Twoim systemie marki zostaną zastosowane do przyszłych projektów, dzięki czemu Twoje materiały zawsze pozostaną spójne z ewoluującym brandingiem.