Jak stworzyć glosariusz swojej marki

Spójność marki to nie tylko wygląd Twoich treści, ale także ich brzmienie. Brand Glossary zapewnia, że nazwy, wyrażenia i terminy techniczne są wymawiane i tłumaczone dokładnie tak, jak chcesz, za każdym razem. Dzięki zdefiniowaniu zasad wymowy i tłumaczenia Twoje filmy pozostają precyzyjne i spójne z marką we wszystkich zespołach twórców, językach i grupach odbiorców.

Do czego służy Brand Glossary

Brand Glossary pozwala Ci kontrolować zasady wymowy i tłumaczenia, aby ważne terminy były za każdym razem poprawnie przetwarzane. Te reguły są automatycznie stosowane podczas tłumaczenia wideo i narracji, co pomaga uniknąć niespójności lub błędnej wymowy.

Możesz tworzyć reguły słownika ręcznie lub przesłać je hurtowo za pomocą pliku CSV.

Ręcznie twórz reguły słownika

W lewym menu kliknij Brand, aby otworzyć Brand Hub, a następnie wybierz kartę Brand Glossary. Kliknij Add New Brand Glossary.

Zobaczysz dwie opcje: prześlij plik CSV lub dodaj terminy ręcznie. Aby dodać terminy ręcznie, kliknij Dodaj nowy. Wpisz oryginalne słowo lub frazę, a następnie określ, jak powinno być wymawiane lub tłumaczone. W razie potrzeby możesz uwzględnić zapis fonetyczny.

Po zapisaniu te reguły są automatycznie stosowane za każdym razem, gdy Twój film zostanie przetłumaczony na odpowiedni język. W miarę rozwoju Twojej komunikacji możesz w dowolnym momencie edytować lub usuwać poszczególne terminy.

Prześlij reguły słownika w pliku CSV

Jeśli chcesz dodać wiele terminów jednocześnie, przygotuj plik CSV zawierający słowa kluczowe oraz zasady ich wymowy lub tłumaczenia. Kliknij Upload CSV i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przypisać kolumny, potwierdzając, która kolumna zawiera oryginalne terminy, a która ich wymowę lub tłumaczenie.

Ta metoda jest idealna, jeśli Twój zespół już zarządza terminologią w arkuszach kalkulacyjnych lub zewnętrznych systemach.

Zastosuj słownik marki w AI Studio

Gdy Twój Brand Glossary jest już skonfigurowany, zastosowanie go w wideo jest proste. W AI Studio kliknij przycisk Brand w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do swojego Brand Kit i Brand Glossary.

Stąd możesz przełączać się między słownikami i zdecydować, czy zastosować, czy usunąć z Twojego skryptu zasady wymowy i tłumaczenia. Gdy zasady wymowy są aktywne, objęte nimi słowa są podświetlone na fioletowo, dzięki czemu łatwo zobaczysz, co jest kontrolowane.

Możesz także dodawać nowe reguły wymowy bezpośrednio podczas edycji swojego skryptu. Wszystkie nowe wpisy są automatycznie zapisywane w aktywnym Brand Glossary.

Użyj słownika marki do tłumaczeń

Słownik marki staje się szczególnie skuteczny podczas tłumaczenia filmów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się utworzenie osobnego słownika dla każdego języka docelowego, ponieważ zasady tłumaczenia często różnią się w zależności od języka.

Istnieją dwa główne typy reguł tłumaczenia. Force Translate pozwala dokładnie określić, jak dany termin ma być tłumaczony, na przykład zawsze zamieniając „artificial intelligence” na „AI”. Don’t Translate blokuje słowa, aby nigdy się nie zmieniały, co idealnie sprawdza się w przypadku nazw marek, nazw produktów lub znaków towarowych.