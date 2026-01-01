Avatarvideo voelt alleen geloofwaardig aan als de persoon in de loop van de tijd consistent blijft. Zodra het gezicht verschuift, de tanden veranderen, de lipsynchronisatie niet meer klopt of de beweging tussen clips wordt gereset, merken mensen dat meteen. Dit is belangrijker voor avatars dan voor veel andere vormen van videogeneratie, omdat de kijker een specifiek persoon ziet spreken, vaak van dichtbij en gedurende langere tijd.

In de huidige wereld van videogeneratie is de duur nog steeds een van de meest zichtbare beperkingen. Veel modellen en producten bieden generatie aan als een clip met vaste lengte — een paar seconden, waarbij maar weinig systemen meer dan enkele minuten kunnen genereren. Bij avatarproducten komt die beperking direct terug in de workflows van klanten. Klanten willen langere, consistente scènes/video’s voor trainingsvideo’s, salesdemo’s, productwalkthroughs, educatie, support en agents die moeten blijven praten totdat de taak is voltooid, en daarnaast willen ze ook een snelle preview om te kunnen itereren op prompts, beweging en script.

Bij HeyGen heeft dat geleid tot drie concrete vereisten:

Consistentie over lange scènes. De avatar moet niet alleen in één kort fragment, maar in meerdere aaneengesloten stukken gegenereerde video de identiteit, lipsynchronisatie, gezichtsuitdrukking en bewegingscontinuïteit behouden. Geen vaste tijdslimietEen generatie kan tien seconden, tien minuten of een open‑einde realtime sessie duren. Snelle preview, realtime of sneller-dan-realtime generatieHet systeem moet snel frames beginnen te produceren en zelfs toestaan dat de gegenereerde frames worden gestreamd terwijl de inferentie nog bezig is.

Dit artikel bespreekt stap voor stap het inferentieraamwerk dat we hebben gebouwd om aan die vereisten te voldoen.

De onderliggende modelarchitectuur

Het framework is opgebouwd rond HeyGen's avatar-videogeneratiemodellen — de Avatar IV- en Avatar V-families. Op hoofdlijnen neemt het model een referentieafbeelding/-video, sturende audio en optionele tekst- of scènecondities, en genereert vervolgens een video van die avatar die spreekt met de juiste identiteit, expressie en beweging.

Het kernmodel voor generatie is een Diffusion Transformer, of DiT, getraind met flow matching. In plaats van de persoon samen te persen in een kleine identiteitsembedding, stuurt het model op rijke referentietokens aan, zodat het details kan behouden die belangrijk zijn voor avatars: gezichtsvorm, gebit, huidtextuur, mondbeweging, gebarenstijl en spreekritme.

Het productie-inferentiepad bestaat uit drie hoofdfasen:

Audio-naar-videogeneratie. Een basis-DiT genereert video-latents met lage resolutie op basis van de referentie-identiteit, audiofeatures en conditioneringssignalen. Deze fase richt zich op beweging, lipsynchronisatie en temporele samenhang. Identiteitsbewuste superresolutie. Een tweede model verfijnt deze latente representaties tot een uitvoer met hoge resolutie, met extra aandacht voor gebieden waar mensen het meest gevoelig zijn voor artefacten, vooral het gezicht en de mond. Streaming VAE-decodering. Een VAE-decoder zet latents met hoge resolutie stukje bij beetje om in RGB-frames, zodat frames al kunnen worden uitgezonden voordat de volledige video klaar is.

Om lange video’s te genereren, verwerkt het systeem de data in segmenten. Terwijl het eerste segment volledig op de statische referentie steunt, gebruiken de volgende segmenten grensgegevens uit de voorgaande delen. Hierdoor kan de avatar natuurlijk blijven doorpraten zonder zijn houding of identiteit telkens vanaf nul te hoeven resetten.

Het streamingframework en de pijplijnlus

Om uitvoering op basis van chunks mogelijk te maken, maakt het inferentieraamwerk gebruik van een modulaire architectuur met drie lagen, die werkt op gelokaliseerde tijdvensters en middelen direct vrijgeeft zodra een chunk is verwerkt.

Module : Een omhulsel rond een specifiek model en het bijbehorende checkpoint (bijv. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE-componenten, tekst-/audio-encoders).

: Een omhulsel rond een specifiek model en het bijbehorende checkpoint (bijv. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE-componenten, tekst-/audio-encoders). Fase : Een getypeerde uitvoereenheid die één of meer modules coördineert (bijv. contextgeneratie, superresolutie).

: Een getypeerde uitvoereenheid die één of meer modules coördineert (bijv. contextgeneratie, superresolutie). Pipeline: de uitvoeringsgrafiek die stages met elkaar verbindt, gedeelde status beheert en streaming- of batch-uitvoeringsmodi coördineert.

De initialisatiefase codeert de referentie-identiteit één keer per verzoek in latents. De pipeline voert vervolgens een continue lus uit over de resterende fasen totdat de inkomende audiostream is uitgeput: