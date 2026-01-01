HeyGen Ambassadeursprogramma
Het HeyGen Ambassador-programma is een selectief, aanvraaggebonden programma voor opvallende ondernemers, marketeers, docenten en kennisgedreven creators die leiders willen worden in de toekomst van AI-gestuurde videoproductie.
Programma-overzicht
We nodigen een selecte groep visionairs uit om Ambassadeur te worden. Je maakt deel uit van een kring van creatieve vernieuwers die opnieuw vormgeven hoe de wereld communiceert. Je bouwt aan een community, ontsteekt nieuwe ideeën en helpt bepalen wat de volgende stap wordt.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Wat je gaat doen
Organiseer inspirerende bijeenkomsten in de echte wereld
Van AI-videoworkshops tot netwerkevenementen: breng vernieuwers in jouw community samen om de toekomst van visuele storytelling te verkennen.
Promoot HeyGen binnen je netwerk
Help je collega’s, teams en organisaties om praktische manieren te ontdekken om AI‑video te integreren in hun zakelijke, educatieve en creatieve workflows.
Leid levendige lokale of virtuele communities
Bouw lokale groepen van makers, technologen en verhalenvertellers die enthousiast zijn om samen AI‑video te verkennen via regelmatige meetups, online fora of gezamenlijke projecten.
Creëer en deel innovatieve content
Gebruik de nieuwste functies van HeyGen om te laten zien wat er mogelijk is en anderen te inspireren om te innoveren, terwijl je je feedback deelt met het HeyGen-productteam.
Ambassadeur zijn gaf me niet alleen nieuwe creatieve tools, maar ook een platform om anderen te versterken en te laten zien hoe AI verhalen vertellen, onderwijs en ondernemerschap voor iedereen toegankelijker kan maken.”
Voordelen
Professionele erkenning
Ontvang professionele erkenning met een officiële Ambassador-badge die je kunt delen op social media.
Leiderschapservaring
Cv-versterkende leiderschapservaring in AI-videocreatie en communitybuilding.
Subsidies voor sponsoring
Vraag subsidies aan om je AI-videoworkshops en -evenementen te sponsoren.
HeyGen tegoeden
Ontvang gratis HeyGen-generatieve credits om meer video’s te maken.
Exclusief lidmaatschap
Exclusief lidmaatschap van een besloten Ambassador-community voor netwerken en ondersteuning.
Kansen om uitgelicht te worden
Kansen om in HeyGen uitgelicht te worden via blogs, sociale media en nieuwsbrieven.
Spreekkansen
Uitnodigingen om deel te nemen aan of te spreken op exclusieve HeyGen-evenementen, zowel online als op locatie.
Directe toegang tot het HeyGen-team
Geef feedback over het product
Mogelijkheden om feedback van gebruikers te geven over producten en functies.
Nu solliciteren
We stellen een kleine, impactvolle groep Ambassadeurs samen. Ben je klaar om een voortrekker te worden in de wereld van AI-videocreatie? Meld je dan vandaag nog aan. Aanmeldingen worden doorlopend beoordeeld, meestal binnen 4 weken na ontvangst.