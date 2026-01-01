Beschrijf het in ChatGPT. Produceer het met HeyGen.
Verander elk gesprek in een professionele video — met motion graphics, b-roll en visuele storytelling. Geen bewerkingservaring nodig.
Hoe het werkt
Beschrijf
Vertel ChatGPT welke video je nodig hebt — een uitlegvideo, een pitch, een tutorial — in gewone taal.
Genereer
HeyGen's Video Agent produceert een complete video met avatars, motion graphics, b-roll en vertelling.
Verfijn
Itereer via het gesprek. Pas het script aan, wissel beelden, verander de toon — allemaal zonder ChatGPT te verlaten.
Van prompt tot productie
Script naar video
Schrijf een script in ChatGPT en krijg binnen enkele minuten een volledig geproduceerde video.
Idee naar pitch
Maak van een ruw idee een gepolijste pitchvideo voor investeerders of stakeholders.
Blog naar video
Transformeer geschreven content in boeiende videosamenvatting.
Presentatie naar video
Zet slidepresentaties en outlines om in dynamische videopresentaties.
Prompt naar social clip
Genereer pakkende social media-video's vanuit één enkele prompt.
Gesprek naar uitlegvideo
Verander elk ChatGPT-gesprek in een heldere uitlegvideo.
Veelgestelde vragen
Wat is de HeyGen ChatGPT-app?
De native app van HeyGen in ChatGPT laat je AI-gegenereerde video's maken, rechtstreeks vanuit je gesprekken. Beschrijf wat je nodig hebt in gewone taal en ontvang professionele video met avatars, motion graphics en b-roll — direct in de chat. Je kunt je video bekijken en bewerken zonder ChatGPT te verlaten.
Heb ik een HeyGen-account nodig?
Ja, je hebt een gratis HeyGen-account nodig om video's te genereren. Je kunt je aanmelden op heygen.com.
Wat voor soort video's kan ik maken?
Uitlegvideo's, productdemo's, social media-clips, trainingsmateriaal, pitchvideo's en meer — allemaal volledig geproduceerd met AI-avatars, motion graphics, b-roll en vertelling.
Hoe verschilt dit van het hoofdplatform van HeyGen?
De ChatGPT-app laat je in ChatGPT blijven voor ideeontwikkeling en videogeneratie in één doorlopend proces. Voor geavanceerde bewerking, eigen branding en teamsamenwerking kun je HeyGen rechtstreeks gebruiken op heygen.com.
Is het gratis te gebruiken?
De ChatGPT-app is gratis om te proberen. Videogeneratie maakt gebruik van je HeyGen-accounttegoed. Nieuwe accounts ontvangen gratis tegoed om te beginnen.
