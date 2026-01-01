Avatar-Videos wirken nur dann glaubwürdig, wenn die Person über die Zeit hinweg konsistent bleibt. Wenn das Gesicht verrutscht, sich die Zähne verändern, die Lippensynchronität nachlässt oder die Bewegung zwischen den Clips neu startet, fällt das den Menschen sofort auf. Für Avatare ist das noch wichtiger als bei vielen anderen Video-Generierungsaufgaben, weil die Zuschauer einer bestimmten Person zusehen, die oft aus nächster Nähe und über einen längeren Zeitraum spricht.

In der heutigen Welt der Videogenerierung ist die Dauer nach wie vor eine der sichtbarsten Einschränkungen. Viele Modelle und Produkte bieten die Generierung nur als Clip mit fester Länge an – ein paar Sekunden, wobei nur wenige Systeme mehr als ein paar Minuten erzeugen können. Bei Avatar-Produkten wirkt sich diese Begrenzung direkt auf die Workflows der Kund:innen aus. Sie wünschen sich längere, konsistente Szenen/Videos für Schulungsvideos, Vertriebsdemos, Produkt-Walkthroughs, Bildung, Support sowie für Agents, die so lange weiterreden sollen, bis die Aufgabe erledigt ist – und gleichzeitig möchten sie schnelle Vorschauen, um an Prompts, Bewegungen und Skript iterieren zu können.

Bei HeyGen führte das zu drei konkreten Anforderungen:

Konsistenz über lange Szenen hinweg. Der Avatar muss Identität, Lippensynchronität, Mimik und Bewegungsablauf nicht nur in einem kurzen Clip, sondern über viele aufeinanderfolgende Abschnitte des generierten Videos hinweg bewahren. Keine feste ZeitbegrenzungEine Generierung kann zehn Sekunden, zehn Minuten oder eine offene Echtzeitsitzung dauern. Schnelle Vorschau, Echtzeit- oder schneller-als-Echtzeit-Generierung. Das System sollte schnell mit der Erstellung von Frames beginnen und sogar das Streamen der generierten Frames ermöglichen, während die Inferenz noch läuft.

Dieser Beitrag erläutert das Inferenz-Framework, das wir entwickelt haben, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Die zugrunde liegende Modellarchitektur

Das Framework basiert auf HeyGens Modellen zur Avatar-Videoerzeugung – den Avatar-IV- und Avatar-V-Modellfamilien. Auf hoher Ebene nimmt das Modell ein Referenzbild bzw. -video, die treibende Audiospur sowie optionale Text- oder Szenenbedingungen entgegen und erzeugt daraus ein Video des Avatars, der mit der richtigen Identität, Mimik und Bewegung spricht.

Das zentrale Generierungsmodell ist ein Diffusion Transformer (DiT), der mit Flow Matching trainiert wird. Anstatt die Person in eine kleine Identitätseinbettung zu komprimieren, basiert das Modell auf reichhaltigen Referenztokens, sodass es die für Avatare wichtigen Details bewahren kann: Gesichtsform, Zähne, Hauttextur, Mundbewegung, Gestenstil und Sprechrhythmus.

Der produktive Inferenzpfad umfasst drei Hauptphasen:

Audio-zu-Video-Generierung. Ein grundlegendes DiT-Modell erzeugt Video-Latents in niedriger Auflösung aus der Referenzidentität, Audio-Features und weiteren Konditionssignalen. In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf Bewegung, Lippensynchronität und zeitlicher Kohärenz. Identitätsbewusste Superauflösung. Ein zweites Modell verfeinert diese Latents zu einem hochauflösenden Ergebnis, mit besonderer Aufmerksamkeit für Bereiche, in denen Menschen besonders empfindlich auf Artefakte reagieren – insbesondere im Gesichts- und Mundbereich. Streaming-VAE-DekodierungEin VAE-Decoder wandelt hochauflösende Latents schrittweise in RGB-Frames um, sodass Frames bereits ausgegeben werden können, bevor das vollständige Video fertiggestellt ist.

Um lange Videos zu erzeugen, verarbeitet das System die Daten in einzelnen Abschnitten. Während sich der erste Abschnitt vollständig auf die statische Referenz stützt, verwenden die folgenden Abschnitte Randdaten aus den vorherigen Segmenten. So kann der Avatar natürlich weiter sprechen, ohne seine Haltung oder Identität jedes Mal von Grund auf neu setzen zu müssen.

Der Streaming-Framework- und Pipeline-Loop

Um eine ausführung in Blöcken zu ermöglichen, verwendet das Inferenz-Framework eine modulare Drei-Ebenen-Architektur, die auf lokal begrenzten Zeitfenstern arbeitet und Ressourcen unmittelbar nach der Verarbeitung eines Blocks wieder freigibt.

Modul : Eine Hülle um ein bestimmtes Modell und dessen Checkpoint (z. B. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE‑Komponenten, Text-/Audio-Encoder).

: Eine Hülle um ein bestimmtes Modell und dessen Checkpoint (z. B. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE‑Komponenten, Text-/Audio-Encoder). Stufe : Eine typisierte Ausführungseinheit, die ein oder mehrere Module koordiniert (z. B. Kontextgenerierung, Superauflösung).

: Eine typisierte Ausführungseinheit, die ein oder mehrere Module koordiniert (z. B. Kontextgenerierung, Superauflösung). Pipeline: Der Ausführungsgraph, der Stages miteinander verbindet, den gemeinsamen Zustand verwaltet und Streaming- oder Batch-Ausführungsmodi koordiniert.

In der Initialisierungsphase wird die Referenzidentität einmal pro Anfrage in Latents kodiert. Anschließend führt die Pipeline eine kontinuierliche Schleife über die verbleibenden Stufen aus, bis der eingehende Audiostream erschöpft ist: