HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Dein Team arbeitet bereits in Slack. Jetzt tut HeyGen das auch. Erstelle von jedem Channel, jeder Direktnachricht oder per Slash-Befehl avatarbasierte Videos, ohne deinen Workspace zu verlassen.

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Integrationsübersicht

Videos erstellen, ohne Slack zu verlassen

Die meisten Videotools stehen außerhalb der Tools, die dein Team tatsächlich nutzt. Bis sie jemand öffnet, ist der Moment bereits vorbei. HeyGen ist jetzt eine native Slack-App, einmal installiert und überall in deinem Workspace verfügbar.

@erwähne HeyGen in einem beliebigen Channel oder einer Direktnachricht mit einem Prompt, und ein fertiges Video wird direkt im Thread gepostet. Verwende den Slash-Befehl für die volle Kontrolle. Richte automatisierte Videobenachrichtigungen ein, damit fertiggestellte HeyGen-Videos genau in dem Moment im richtigen Channel erscheinen, in dem sie bereit sind. Kein manuelles Teilen. Kein Weiterleiten von Links.

@HeyGen, erstelle ein Willkommensvideo für neue Mitarbeitende

1

HeyGen zu deinem Slack-Workspace hinzufügen

Klicken Sie oben auf „Zu Slack hinzufügen“ und autorisieren Sie HeyGen in Ihrem Workspace. Sie benötigen Administratorrechte in Slack. Die App wird in wenigen Sekunden installiert und steht sofort Ihrem gesamten Team zur Verfügung.

2

Verbinden Sie Ihr HeyGen-Konto

Nach der Installation verknüpfen Sie Ihr HeyGen-Konto zur Authentifizierung. Falls Sie noch keines haben, können Sie sich kostenlos auf heygen.com registrieren. Ein kostenpflichtiger Tarif schaltet die vollständige Videogenerierung und Ihren digitalen Zwilling frei.

3

Erstellen Sie Ihr erstes Video

Gehe in einen beliebigen Channel oder DM und tippe @HeyGen, gefolgt von deinem Anliegen. HeyGen erstellt daraufhin ein von einem Avatar gesprochenes Video und postet es direkt im Thread. In der Regel dauert das 2–5 Minuten.

4

Kanalbenachrichtigungen einrichten

Konfigurieren Sie HeyGen optional so, dass benachrichtigungen über fertiggestellte Videos in bestimmten Kanälen gepostet werden. So wissen Ihr Content-Team, Ihr Vertrieb oder Ihre L&D-Verantwortlichen immer, wenn neue Videos verfügbar sind.

Funktionen

Drei Möglichkeiten, Videos in Slack zu erstellen

Sobald HeyGen in deinem Workspace installiert ist, erhält dein gesamtes Team drei native Möglichkeiten, Videos zu erstellen und zu empfangen. Kein App-Wechsel. Keine manuellen Schritte.

@Erwähnung

@Erwähnung in jedem Kanal

Markiere @HeyGen in einem beliebigen Kanal oder schicke eine DM mit einer klar formulierten Anfrage in Alltagssprache. Innerhalb weniger Minuten wird ein fertiges Video erstellt und direkt im Thread veröffentlicht.

Slash-Befehl

/heygen Befehl

Verwende /heygen für volle Kontrolle. Lege Avatar, Sprache, Tonfall und Skript fest. Ideal für vorgefertigte oder wiederkehrende Videoformate, die dein Team regelmäßig nutzt.

Benachrichtigungen

Automatisierte Benachrichtigungen

Verbinde HeyGen Videoereignisse mit Slack-Channels, damit dein Team sofort benachrichtigt wird, sobald ein Video fertig gerendert ist – inklusive direktem Link, bereit zum Teilen oder Prüfen.

Anwendungsfälle

Wofür Teams es verwenden

Von Führungs-Updates, die tatsächlich angeschaut werden, bis hin zu Onboarding-Videos, die neue Mitarbeitende mit ihrem Namen begrüßen.

Mitteilungen der Geschäftsleitung

Mitteilungen der Geschäftsleitung

Verwandle eine Slack-Nachricht in eine Videoankündigung deines CEOs oder Head of Product, die im Channel #announcements landet. Unübersehbar und deutlich mitreißender als eine Textwand.

Begrüßung neuer Mitarbeitender

Begrüßung neuer Mitarbeitender

Wenn jemand einem Kanal beitritt, wird automatisch ein personalisiertes Willkommensvideo mit seinem Namen erstellt und gepostet, sodass sich jedes neue Teammitglied vom ersten Tag an wahrgenommen fühlt.

Feiern von Verkaufsabschlüssen

Feiern von Verkaufsabschlüssen

Wenn ein Deal in deinem CRM abgeschlossen wird, poste automatisch ein personalisiertes Avatar-Video in #sales-wins, um den zuständigen Vertriebsmitarbeiter namentlich zu feiern und ihm einen Moment der Anerkennung zu geben.

On-Demand-Schulungsvideos

On-Demand-Schulungsvideos

Lassen Sie Teammitglieder HeyGen mit einem Thema @mentionen und erhalten Sie sofort ein kurzes Schulungs- oder Erklärvideo. Eine Self-Service-Wissensdatenbank, aufgebaut aus Gesprächen.

Zusammenfassungen von Warnmeldungen mit hoher Priorität

Zusammenfassungen von Warnmeldungen mit hoher Priorität

Wandle dringende Slack-Nachrichten in von Avataren gesprochene Video-Briefings für wichtige Kanäle wie #incidents oder #security-alerts um, damit kritische Informationen die nötige Aufmerksamkeit erhalten.

Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.

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