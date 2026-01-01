HeyGen x Slack

Die meisten Videotools stehen außerhalb der Tools, die dein Team tatsächlich nutzt. Bis sie jemand öffnet, ist der Moment bereits vorbei. HeyGen ist jetzt eine native Slack-App, einmal installiert und überall in deinem Workspace verfügbar.

@erwähne HeyGen in einem beliebigen Channel oder einer Direktnachricht mit einem Prompt, und ein fertiges Video wird direkt im Thread gepostet. Verwende den Slash-Befehl für die volle Kontrolle. Richte automatisierte Videobenachrichtigungen ein, damit fertiggestellte HeyGen-Videos genau in dem Moment im richtigen Channel erscheinen, in dem sie bereit sind. Kein manuelles Teilen. Kein Weiterleiten von Links.