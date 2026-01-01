Sag Hallo zu Avatar V, dem lebensechtesten Avatar aller Zeiten. Erstelle deinen kostenlos.
HeyGen
Integration partner

HeyGen x n8n

HeyGen und n8n machen die Videoproduktion zu einem Schritt in jedem Workflow – ausgelöst durch ein CRM-Ereignis, eine Formularübermittlung, einen Zeitplan oder einen KI-Agenten, ganz ohne eigene Integration zu programmieren oder einen Video-Editor zu öffnen.

Verbinden
Integrieren Sie die weltweit führenden Tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Integrationsübersicht

Ihre Workflows, jetzt mit Videogenerierung

Die Videoproduktion ist in der Regel komplett von deinem Automatisierungs-Stack getrennt. Daten laufen durch n8n, und dann nimmt jemand manuell diese Ergebnisse und erstellt daraus ein Video. Genau dieser Übergabeprozess ist der Engpass.

Mit dem HeyGen-Node entfällt dieser Schritt komplett. Füge einfach an beliebiger Stelle in deinem n8n-Workflow einen HeyGen-Node hinzu. Übergebe ihm ein Skript – direkt eingetippt, aus einem vorherigen Node übernommen oder von einem KI-Node generiert – zusammen mit deinen Avatar- und Spracheinstellungen. Der Node ruft die HeyGen-API auf, prüft den Fortschritt und gibt die URL des gerenderten Videos an den nächsten Schritt aus: eine Slack-Nachricht, einen Upload zu Google Drive oder wohin auch immer es gehen soll.

1

Öffne das Nodes-Panel und suche nach HeyGen

Melden Sie sich bei Ihrer n8n-Instanz an, öffnen Sie einen beliebigen Workflow im Editor und klicken Sie oben rechts auf +, um das Knoten-Panel zu öffnen. Suchen Sie nach HeyGen und wählen Sie den verifizierten HeyGen-Knoten aus, um ihn zu Ihrer Arbeitsfläche hinzuzufügen.

2

Einrichtung der Anmeldeinformationen für den Instanzinhaber abschließen

Verifizierte Nodes erfordern einmalig eine Einrichtung durch den Inhaber einer n8n‑Instanz. Der Inhaber fügt deinen HeyGen API-Schlüssel – zu finden unter heygen.com/settings/api – dem Anmeldeinformationsspeicher der Instanz hinzu. Sobald dieser gespeichert ist, steht der Node allen Nutzern ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.

3

Konfigurieren Sie den Knoten mit Ihrem Avatar, Skript und Ihrer Stimme

Wählen Sie in den HeyGen-Knoteneinstellungen Ihre Avatar-ID und Stimme aus Ihrer HeyGen-Kontobibliothek, legen Sie eine Sprache fest und verbinden Sie die Skripteingabe – entweder direkt eingegeben oder aus der Ausgabe eines vorherigen Knotens übernommen, zum Beispiel eines OpenAI- oder Google-Sheets-Knotens.

4

Fügen Sie einen Warten-Knoten hinzu und leiten Sie dann die Videoausgabe weiter

HeyGen-Videos benötigen einen Moment zum Rendern. Füge nach HeyGen einen Wait-Knoten hinzu, um den Fertigstellungsstatus abzufragen, und leite dann die video_url-Ausgabe an eine der über 1.000 verbundenen Apps von n8n weiter.

Knotenreferenz

HeyGen-Knoten Eingaben und Ausgaben

Jede Eingabe in den HeyGen-Knoten kann direkt eingegeben oder dynamisch von einem vorgelagerten Knoten zugeordnet werden – etwa aus einer Tabellenzeile, einer KI-Antwort, einem Formularfeld oder einer Webhook-Nutzlast.

Erforderlich

avatar_id

Die ID des zu verwendenden Avatars. Sie finden Avatar-IDs in Ihrer HeyGen-Kontobibliothek oder über die Operation „Get Avatars“ im entsprechenden Node.

Erforderlich

Drehbuch

Der Text, den der Avatar sprechen wird. Er kann direkt eingegeben oder aus einem vorgelagerten Knoten übernommen werden (z. B. einer OpenAI-Ausgabe, einer Zelle in Sheets oder einem Feld im Webhook-Body).

Erforderlich

voice_id

Die Stimme, die der Avatar verwendet. Rufen Sie verfügbare Voice-IDs mit der Operation „Get Voices“ ab oder verwenden Sie eine in Ihrem Konto gespeicherte Stimme.

Optional

Sprache

Sprachcode für die Vertonung (z. B. en, es, ja). Standard ist Englisch. Unterstützt über 175 Sprachen und Dialekte.

Optional

Dimension

Ausgabe-Seitenverhältnis. Verwenden Sie Querformat, Hochformat oder Quadrat, je nach Zielplattform.

Optional

Hintergrund

Eine Hex-Farbe oder Bild-URL, die als Videohintergrund verwendet wird. Ordnen Sie dies einem Branding-Knoten oder einer Zelle in Sheets zu, um die Hintergründe pro Video zu variieren.

Anwendungsfälle

Welche Aufgaben Teams mit HeyGen in n8n automatisieren

Jeder Workflow, der aus einem CRM-Trigger, einem Formular, einem Zeitplan oder einem KI-Agenten ein Skript erstellt, kann nun am Ende auch ein Video erzeugen.

Play-Schaltflächensymbol zum Starten des von HeyGen KI-generierten Videos

Automatisierte Nachrichten und Inhalte

Ziehe Inhalte aus einem RSS-Feed oder Newsletter, übergib sie an einen OpenAI-Knoten, um ein Skript zu schreiben, generiere ein HeyGen-Avatar-Video und poste es vollständig automatisiert und nach Zeitplan auf TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts.

Abspielsymbol zum Starten eines KI-generierten Videos in HeyGen

Personalisierte Outreach-Videos in großem Maßstab

Lösen Sie einen Workflow durch ein CRM-Ereignis oder einen neuen Lead aus, nutzen Sie einen KI-Knoten, um für jeden Interessenten ein personalisiertes Skript zu erstellen, generieren Sie ein HeyGen-Avatar-Video und versenden Sie es per E-Mail oder über LinkedIn – ganz ohne manuelle Aufnahmen.

Wiedergabeschaltflächensymbol zum Starten eines KI-generierten Videos

Automatisierte Briefings und Berichte

Rufen Sie Kennzahlen aus Google Sheets, einer Datenbank oder einem Analysetool ab, erstellen Sie mit einem KI-Knoten eine Zusammenfassung, generieren Sie ein HeyGen-Briefing-Video und posten Sie es jede Woche in Slack oder senden Sie es per E-Mail an Stakeholder – ganz ohne Kameraeinsatz.

Plus-Symbol, das eine Hinzufügen- oder Aufklapp-Aktion in der HeyGen-Oberfläche anzeigt

Schulungs- und Onboarding-Inhalte

Lösen Sie einen Workflow aus, wenn sich ein neuer Nutzer registriert oder ein Teammitglied beitritt, erstellen Sie mit HeyGen ein personalisiertes Onboarding-Video und liefern Sie es direkt in deren Posteingang – so skalieren Sie Ihre L&D-Aktivitäten, ohne zusätzliche Kapazitäten im L&D-Team zu benötigen.

Play-Schaltflächensymbol zum Starten des von HeyGen KI-generierten Videos

Mehrsprachige Content-Pipelines

Übersetzen Sie ein Skript mithilfe eines Sprachknotens, übergeben Sie jede Variante an einen HeyGen-Knoten mit der passenden Stimme und erstellen Sie lokalisierte Avatar-Videos für jeden Markt im selben Workflow-Durchlauf – ganz ohne erneute Aufnahmen.

Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.

Jetzt kostenlos starten
CTA background