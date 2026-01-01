HeyGen x n8n
HeyGen und n8n machen die Videoproduktion zu einem Schritt in jedem Workflow – ausgelöst durch ein CRM-Ereignis, eine Formularübermittlung, einen Zeitplan oder einen KI-Agenten, ganz ohne eigene Integration zu programmieren oder einen Video-Editor zu öffnen.
Ihre Workflows, jetzt mit Videogenerierung
Die Videoproduktion ist in der Regel komplett von deinem Automatisierungs-Stack getrennt. Daten laufen durch n8n, und dann nimmt jemand manuell diese Ergebnisse und erstellt daraus ein Video. Genau dieser Übergabeprozess ist der Engpass.
Mit dem HeyGen-Node entfällt dieser Schritt komplett. Füge einfach an beliebiger Stelle in deinem n8n-Workflow einen HeyGen-Node hinzu. Übergebe ihm ein Skript – direkt eingetippt, aus einem vorherigen Node übernommen oder von einem KI-Node generiert – zusammen mit deinen Avatar- und Spracheinstellungen. Der Node ruft die HeyGen-API auf, prüft den Fortschritt und gibt die URL des gerenderten Videos an den nächsten Schritt aus: eine Slack-Nachricht, einen Upload zu Google Drive oder wohin auch immer es gehen soll.
Öffne das Nodes-Panel und suche nach HeyGen
Melden Sie sich bei Ihrer n8n-Instanz an, öffnen Sie einen beliebigen Workflow im Editor und klicken Sie oben rechts auf +, um das Knoten-Panel zu öffnen. Suchen Sie nach HeyGen und wählen Sie den verifizierten HeyGen-Knoten aus, um ihn zu Ihrer Arbeitsfläche hinzuzufügen.
Einrichtung der Anmeldeinformationen für den Instanzinhaber abschließen
Verifizierte Nodes erfordern einmalig eine Einrichtung durch den Inhaber einer n8n‑Instanz. Der Inhaber fügt deinen HeyGen API-Schlüssel – zu finden unter heygen.com/settings/api – dem Anmeldeinformationsspeicher der Instanz hinzu. Sobald dieser gespeichert ist, steht der Node allen Nutzern ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.
Konfigurieren Sie den Knoten mit Ihrem Avatar, Skript und Ihrer Stimme
Wählen Sie in den HeyGen-Knoteneinstellungen Ihre Avatar-ID und Stimme aus Ihrer HeyGen-Kontobibliothek, legen Sie eine Sprache fest und verbinden Sie die Skripteingabe – entweder direkt eingegeben oder aus der Ausgabe eines vorherigen Knotens übernommen, zum Beispiel eines OpenAI- oder Google-Sheets-Knotens.
Fügen Sie einen Warten-Knoten hinzu und leiten Sie dann die Videoausgabe weiter
HeyGen-Videos benötigen einen Moment zum Rendern. Füge nach HeyGen einen Wait-Knoten hinzu, um den Fertigstellungsstatus abzufragen, und leite dann die video_url-Ausgabe an eine der über 1.000 verbundenen Apps von n8n weiter.
HeyGen-Knoten Eingaben und Ausgaben
Jede Eingabe in den HeyGen-Knoten kann direkt eingegeben oder dynamisch von einem vorgelagerten Knoten zugeordnet werden – etwa aus einer Tabellenzeile, einer KI-Antwort, einem Formularfeld oder einer Webhook-Nutzlast.
avatar_id
Die ID des zu verwendenden Avatars. Sie finden Avatar-IDs in Ihrer HeyGen-Kontobibliothek oder über die Operation „Get Avatars“ im entsprechenden Node.
Drehbuch
Der Text, den der Avatar sprechen wird. Er kann direkt eingegeben oder aus einem vorgelagerten Knoten übernommen werden (z. B. einer OpenAI-Ausgabe, einer Zelle in Sheets oder einem Feld im Webhook-Body).
voice_id
Die Stimme, die der Avatar verwendet. Rufen Sie verfügbare Voice-IDs mit der Operation „Get Voices“ ab oder verwenden Sie eine in Ihrem Konto gespeicherte Stimme.
Sprache
Sprachcode für die Vertonung (z. B. en, es, ja). Standard ist Englisch. Unterstützt über 175 Sprachen und Dialekte.
Dimension
Ausgabe-Seitenverhältnis. Verwenden Sie Querformat, Hochformat oder Quadrat, je nach Zielplattform.
Hintergrund
Eine Hex-Farbe oder Bild-URL, die als Videohintergrund verwendet wird. Ordnen Sie dies einem Branding-Knoten oder einer Zelle in Sheets zu, um die Hintergründe pro Video zu variieren.
Welche Aufgaben Teams mit HeyGen in n8n automatisieren
Jeder Workflow, der aus einem CRM-Trigger, einem Formular, einem Zeitplan oder einem KI-Agenten ein Skript erstellt, kann nun am Ende auch ein Video erzeugen.
Automatisierte Nachrichten und Inhalte
Ziehe Inhalte aus einem RSS-Feed oder Newsletter, übergib sie an einen OpenAI-Knoten, um ein Skript zu schreiben, generiere ein HeyGen-Avatar-Video und poste es vollständig automatisiert und nach Zeitplan auf TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts.
Personalisierte Outreach-Videos in großem Maßstab
Lösen Sie einen Workflow durch ein CRM-Ereignis oder einen neuen Lead aus, nutzen Sie einen KI-Knoten, um für jeden Interessenten ein personalisiertes Skript zu erstellen, generieren Sie ein HeyGen-Avatar-Video und versenden Sie es per E-Mail oder über LinkedIn – ganz ohne manuelle Aufnahmen.
Automatisierte Briefings und Berichte
Rufen Sie Kennzahlen aus Google Sheets, einer Datenbank oder einem Analysetool ab, erstellen Sie mit einem KI-Knoten eine Zusammenfassung, generieren Sie ein HeyGen-Briefing-Video und posten Sie es jede Woche in Slack oder senden Sie es per E-Mail an Stakeholder – ganz ohne Kameraeinsatz.
Schulungs- und Onboarding-Inhalte
Lösen Sie einen Workflow aus, wenn sich ein neuer Nutzer registriert oder ein Teammitglied beitritt, erstellen Sie mit HeyGen ein personalisiertes Onboarding-Video und liefern Sie es direkt in deren Posteingang – so skalieren Sie Ihre L&D-Aktivitäten, ohne zusätzliche Kapazitäten im L&D-Team zu benötigen.
Mehrsprachige Content-Pipelines
Übersetzen Sie ein Skript mithilfe eines Sprachknotens, übergeben Sie jede Variante an einen HeyGen-Knoten mit der passenden Stimme und erstellen Sie lokalisierte Avatar-Videos für jeden Markt im selben Workflow-Durchlauf – ganz ohne erneute Aufnahmen.
Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen
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