HeyGen x n8n

Die Videoproduktion ist in der Regel komplett von deinem Automatisierungs-Stack getrennt. Daten laufen durch n8n, und dann nimmt jemand manuell diese Ergebnisse und erstellt daraus ein Video. Genau dieser Übergabeprozess ist der Engpass.

Mit dem HeyGen-Node entfällt dieser Schritt komplett. Füge einfach an beliebiger Stelle in deinem n8n-Workflow einen HeyGen-Node hinzu. Übergebe ihm ein Skript – direkt eingetippt, aus einem vorherigen Node übernommen oder von einem KI-Node generiert – zusammen mit deinen Avatar- und Spracheinstellungen. Der Node ruft die HeyGen-API auf, prüft den Fortschritt und gibt die URL des gerenderten Videos an den nächsten Schritt aus: eine Slack-Nachricht, einen Upload zu Google Drive oder wohin auch immer es gehen soll.