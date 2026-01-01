HeyGen x Claude
Claude schreibt das Skript. HeyGen liefert das Video. Ob du in Claude.ai, Claude Desktop oder Claude Code bist – du bist nur eine Eingabeaufforderung von einem fertigen, von einem Avatar erzählten Video entfernt.
Von der Eingabe zum Video direkt in Claude
Vor dieser Integration sah der Workflow so aus: ein Skript in Claude schreiben, kopieren, HeyGen öffnen, einfügen, deinen Avatar konfigurieren, generieren, warten, herunterladen, teilen. Jeder Schritt war manuell. Jeder Schritt war ein Kontextwechsel. Jetzt übernimmt Claude den gesamten Ablauf.
Jetzt übernimmt Claude den gesamten Ablauf. Du beschreibst, was du brauchst. Claude schreibt das Skript, ruft über MCP die Videotools von HeyGen auf, überwacht das Rendering und liefert dir einen teilbaren Link – alles innerhalb eines einzigen Gesprächs, ohne dass du Claude verlassen musst.
“Schreibe ein 45-sekündiges Erklärvideo über unseren neuen Onboarding-Prozess für Unternehmenskunden. Verwende den Executive-Avatar.”
Ein HeyGen-Konto bereithalten
Melden Sie sich bei heygen.com an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto. Alle Tarife unterstützen MCP und Skills. Die Videogenerierung nutzt Ihr vorhandenes Premium-Guthaben. Für die Integration selbst fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Wählen Sie Ihre Claude-Oberfläche
Claude.ai: Gehe zu Connectors und füge HeyGen hinzu. Claude Desktop: Füge den MCP-Server von HeyGen zu deiner Desktop-Konfiguration hinzu. Claude Code: Führe npx skills add heygen-com/skills in deinem Terminal aus.
Authentifizieren Sie Ihr Konto
Für Claude.ai und Claude Desktop autorisieren Sie HeyGen über den OAuth-Zustimmungsbildschirm. Kein API-Schlüssel erforderlich. Für Claude Code legen Sie Ihren HEYGEN_API_KEY als Umgebungsvariable fest.
Erstellen Sie Ihr erstes Video
Beschreibe in Claude.ai oder auf dem Desktop einfach im Chat das Video, das du erstellen möchtest. In Claude Code fügst du deinen ersten Prompt ein und siehst zu, wie Claude recherchiert, das Skript schreibt und ein fertiges Video produziert.
Wählen Sie Ihre Claude-Oberfläche
HeyGen funktioniert in jeder Claude-Umgebung. Jeder Integrationspfad ist für eine andere Art von Nutzer optimiert.
Claude.ai & Desktop
Fügen Sie HeyGen als Connector direkt in Claude.ai oder Claude Desktop hinzu. Authentifizieren Sie sich einmal per OAuth – keine API-Schlüssel, keine Einrichtung – und beginnen Sie, aus jedem Gespräch Videos zu erstellen.
Claude Desktop (erweitert)
Führen Sie den MCP-Server von HeyGen lokal aus und verbinden Sie ihn mit Claude Desktop für eine tiefere Integration. Ideal für Teams, die die vollständige Kontrolle über ihre Umgebung oder On-Premises-Workflows wünschen.
Claude Code
Installiere HeyGen Skills in Claude Code und statte dein Terminal mit einer vollständigen Videoproduktions-Pipeline aus. Recherchiere, schreibe, generiere und übersetze – alles mit nur einer einzigen Eingabeaufforderung.
Was Sie erstellen können
Die Fähigkeit von Claude zu recherchieren, zu argumentieren und zu schreiben – kombiniert mit der Videoproduktion von HeyGen – eröffnet Workflows, die nicht möglich waren, als beide Tools noch in getrennten Tabs genutzt wurden.
Von der Recherche zum Video
Bitte Claude, ein Thema zu recherchieren, ein Skript zu verfassen und das Video zu produzieren. Claude Code mit HeyGen Skills kann eine einzige Anweisung entgegennehmen und mehrere fertige Videos zurückgeben.
Sofortige mehrsprachige Versionen
Nachdem Sie ein Video erstellt haben, bitten Sie Claude, es in einer von über 175 Sprachen zu übersetzen und mit HeyGens Lip-Sync-Übersetzung neu zu rendern – alles mit einer einzigen Folge-Nachricht.
Automatisierte Kursproduktion
Stellen Sie einen Lehrplan bereit. Claude Code mit HeyGen Skills recherchiert jedes Modul, schreibt die Skripte und produziert avatarbasierte Unterrichtsvideos.
Personalisierte Outreach-Videos
Claude erstellt für jeden potenziellen Kunden ein personalisiertes Skript. HeyGen generiert für jeden Kontakt ein individuelles Avatar-Video. Claude Code kann dies für Hunderte von Leads ausführen.
Produktankündigungen
Gib Claude deine Release Notes. Es schreibt das Skript, ruft HeyGen auf, um ein Executive-Avatar-Video zu erstellen, und liefert einen Link zurück, der direkt in Slack oder per E-Mail geteilt werden kann.
Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.