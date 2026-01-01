HeyGen x Claude

Vor dieser Integration sah der Workflow so aus: ein Skript in Claude schreiben, kopieren, HeyGen öffnen, einfügen, deinen Avatar konfigurieren, generieren, warten, herunterladen, teilen. Jeder Schritt war manuell. Jeder Schritt war ein Kontextwechsel. Jetzt übernimmt Claude den gesamten Ablauf.

Jetzt übernimmt Claude den gesamten Ablauf. Du beschreibst, was du brauchst. Claude schreibt das Skript, ruft über MCP die Videotools von HeyGen auf, überwacht das Rendering und liefert dir einen teilbaren Link – alles innerhalb eines einzigen Gesprächs, ohne dass du Claude verlassen musst.